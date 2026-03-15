Ελίνα Παπίλα για Γιώργο Λιάγκα: «Έχουν υπάρξει στιγμές που με έχει σοκάρει»

«Τι ήταν αυτό; Τι τόλμησα και είπα; Πόσο λάθος έκανα, Ναταλία μου;»

15.03.26 , 16:24 Ελίνα Παπίλα για Γιώργο Λιάγκα: «Έχουν υπάρξει στιγμές που με έχει σοκάρει»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελίνα Παπίλα μίλησε για τον Γιώργο Λιάγκα στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται, αναφέροντας ότι τον θεωρεί μορφωμένο και μάχιμο.
  • Εξέφρασε ότι έχει σοκαριστεί από κάποιες στιγμές του Γιώργου Λιάγκα, αλλά τον εκτιμά ως παρουσιαστή και δημοσιογράφο.
  • Η Παπίλα δήλωσε ότι θα ήθελε να τον ρωτήσει για τη ζωή του μετά από τόσα χρόνια καριέρας.
  • Αντιδράσεις προκλήθηκαν από την επιθυμία της Παπίλα να πάρει συνέντευξη από κορυφαίους παρουσιαστές.
  • Ο Γιώργος Λιάγκας και άλλοι σχολίασαν την επιλογή της Παπίλα να κάνει podcast, αμφισβητώντας την επαγγελματική της πορεία.

Η Ελίνα Παπίλα βρέθηκε σήμερα καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής Καλύτερα Δε Γίνεται, όπου μίλησε για όλα στην Ναταλία Γερμανού. Η παρουσιάστρια, μάλιστα, απάντησε και για τον Γιώργο Λιάγκα.

«Τι ήταν αυτό; Τι τόλμησα και είπα; Πόσο λάθος έκανα, Ναταλία μου;», είπε με χιούμορ η Ελίνα Παπίλα για τη δήλωσή της που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. 

Η Ελίνα Παπίλα ανέφερε στη συνέχεια: «Η πρώτη ερώτηση που θα έκανα στον Γιώργο Λιάγκα είναι “μετά από μια διαδρομή τόσων ετών, έτσι φανταζόσουν τη ζωή σου;”. Με τα καλά του, τα κακά του… Είναι μια ερώτηση που μου αρέσει να την κάνω, τη βάζω συχνά. “Αυτή ήταν η διαδρομή που θα ήθελες να κάνεις;”».

Η Ελίνα Παπίλα πρόσθεσε επίσης: «Σαν παρουσιαστής και δημοσιογράφος μου αρέσει πολύ ο Γιώργος Λιάγκας. Έχουν υπάρξει στιγμές που με έχει σοκάρει, αλλά είναι ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, μάχιμος και δεν φοβάται να πει την άποψή του, όποια κι αν είναι αυτή.

Υπάρχουν στιγμές που έχω σκεφτεί κι εγώ πως όταν έχεις τόσα χρόνια… Λες, να την πατήσει ένας νέος, αλλά να την πατήσει κι ένας με μεγαλύτερη πορεία, αλλά μέχρι πού μπορεί να την πατήσει; Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν γίνει στον αέρα και λες να την πατήσω εγώ που έχω πέντε χρόνια, αλλά να την πατήσει ένας που έχει 30;».

Θυμίζουμε η Ελίνα Παπίλα έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Πρωινού τον περασμένο Γενάρη. Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε σε ποιο πρόσωπο θα ήθελε να πάρει συνέντευξη στο vidcast της Unblock κι απάντησε πως θα την ενδιέφερε μια συνέντευξη με τον Γιώργο Λιάγκα.

Η απάντηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Πάνου Κατσαρίδη, ο οποίος σχολίασε: «Άρα τώρα τι μας είπε η Ελίνα Παπίλα; Ότι θέλει να κάνει συνέντευξη σε σένα, στον Γρηγόρη και τα λοιπά, αυτό μας είπε; Δεν μπορώ τώρα να δω την Ελίνα Παπίλα να νιώθει παρουσιάστρια που θα κάνει συνέντευξη στον Λιάγκα και τον Αρναούτογλου. Νιώθω ότι έχει χάσει λίγο το μέτρο. Ας κάνει μία συνέντευξη να βγάλει μια είδηση, ας κάνει με συνέπεια κάποια πράγματα και μετά να θέλει να πάρει τους κορυφαίους. Είναι μία μέρα που βλέπουμε από το πρωί, μια εβδομάδα μάλλον, που βλέπουμε τον Γιώργο Παπαδάκη, έχουν περάσει από μπροστά μας πολύ μεγάλες τηλεοπτικές αξίες. Το θεωρώ έπαρση και υπερφίαλο και ότι δεν υπάρχει γνώθι σ’ αυτόν. Αυτό είπα. Εγώ είπα ότι η Παπίλα έκανε podcast γιατί δεν πήγε καλά στην τηλεόραση, έκανε δύο προσπάθειες που δεν πήγανε καλά».

Από τη μεριά του ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε: «Ότι ο κάθε πικραμένος που θα ήθελε να ‘ναι στην τηλεόραση βγάζει και λέει κάνω ένα podcast και φωνάζει και τρεις φίλους και ξαφνικά νομίζει ότι είναι ο Larry King. Πίστεψέ με, η κοινωνία των ανθρώπων αυτών, αν δεν τους πρόβαλε καμία τηλεοπτική εκπομπή και είχανε μόνο το 18-25 να τους βλέπει τα παιδάκια, θα ήταν τελείως διαφορετική».

Η Ελίνα Παπίλα απάντησε σε όσα ακούστηκαν για το πρόσωπό της μέσα από ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο TikTok, υπερασπιζόμενη το δικαίωμά της να εργάζεται και να θέτει επαγγελματικούς στόχους, καταγγέλλοντας παράλληλα τη στάση της εκπομπής.

