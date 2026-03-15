MINI JCW Aceman: Μάγεψε στους δρόμους του Τόκιο

Πρώτη Δημοσίευση: 16.03.26, 09:22
MINI JCW Aceman; Μάγεψε στους δρόμους του Τόκιο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ηλεκτρική απόδοση στην πιο δυναμική μορφή της – το MINI JCW Aceman συνδυάζει άμεση απόκριση με τον σπορ χαρακτήρα των μοντέλων JCW. Το εξωτερικό φινίρισμα σε Midnight Black μαζί με τις αναγνωρίσιμες λεπτομέρειες JCW σε Chili Red προσδίδει στο αυτοκίνητο μια εκφραστική, αγωνιστική εμφάνιση που μαγνητίζει στο αστικό τοπίο της ασιατικής μητρόπολης.

MINI JCW Aceman: Μάγεψε στους δρόμους του Τόκιο

Στο εσωτερικό, η χρωματική φιλοσοφία της JCW είναι έντονα αισθητή. Το σπορ τιμόνι JCW, με δερμάτινη λωρίδα στη θέση της κάθετης ακτίνας και τα στάνταρ paddle shifters, προσφέρει απόλυτο έλεγχο σε κάθε συνθήκη. Τα μαύρα σπορ καθίσματα JCW με κόκκινες ραφές και πολύχρωμο πλεκτό ύφασμα στους ώμους χαρίζουν βέλτιστη στήριξη ακόμη και κατά τη διάρκεια της πιο δυναμικής οδήγησης.

MINI JCW Aceman: Μάγεψε στους δρόμους του Τόκιο

Με ισχύ 190 kW (258 hp), το MINI JCW Aceman προσφέρει εκρηκτική επιτάχυνση, ολοκληρώνοντας το σπριντ 0 - 100 km/h σε μόλις 6,4 δευτερόλεπτα. Οι ειδικές ρυθμίσεις της ανάρτησης John Cooper Works ενισχύουν την «go-kart» αίσθηση και εγγυώνται μέγιστη ευελιξία στο δρόμο. Το ισχυρό σύστημα φρένων σε Chili Red εξασφαλίζει απόλυτο έλεγχο και ασφαλή επιβράδυνση ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες οδήγησης.

 

 

