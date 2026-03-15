Χρήστος Λούλης: Η αποκάλυψη για όταν... αμφισβήτησε τη Ζέτα Μακρυπούλια!

«Το έκανα για να νιώσω καλύτερα για τον εαυτό μου»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χρήστος Λούλης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι! και αναφέρθηκε σε παλαιότερες δηλώσεις του για τη Ζέτα Μακρυπούλια.
  • Αμφισβήτησε το ταλέντο της Ζέτας, λέγοντας ότι το έκανε για να νιώσει καλύτερα με τον εαυτό του.
  • Αναγνώρισε ότι όλοι κάνουν λάθη και τόνισε τη σημασία της συγγνώμης.
  • Οι σχέσεις τους έχουν βελτιωθεί και συνεργάζονται στην παράσταση Τζένη Τζένη.
  • Στο παρελθόν, ο Λούλης είχε δηλώσει ότι δεν θεωρούσε τη Ζέτα συνάδελφό του.

Καλεσμένος στην παρέα του Χαμογέλα και Πάλι! ήταν το πρωί της Κυριακής 15 Μαρτίου, ο Χρήστος Λούλης. 

Ο καταξιωμένος ηθοποιός, ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει στην παράσταση Τζένη Τζένη με τη Ζέτα Μακρυπούλια στο θέατρο, απάντησε στην ερώτηση του Νίκου Συρίγου για τις παλαιότερες δηλώσεις του, στις οποίες αμφισβήτησε το υποκριτικό ταλέντο της. 

Χρήστος Λούλης: Η αποκάλυψη για όταν... αμφισβήτησε τη Ζέτα Μακρυπούλια!

«Δεν είμαι κανένας για να δώσω ευκαιρίες στην Ζέτα. Όταν την αμφισβήτησα ήμουν σε μία κατάσταση που έπρεπε εγώ να νιώσω καλύτερα με τον εαυτό μου. Οπότε το πιο εύκολο πράγμα που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι για να νιώσουμε καλύτερα με εμάς είναι να υποτιμήσουμε κάποιον άλλον. Αυτό έκανα στην ουσία τότε. Συνέβη αυτό. Τα έχουμε λύσει, τα έχουμε βρει», απάντησε αρχικά.

«Ποιος μπορεί να προφυλαχθεί από τα λάθη του; Κανένας δεν μπορεί να είναι απρόσβλητος από τις κακοτοπιές. Πρέπει αν είσαι σε μία στάση αν αναγνωρίζεις το λάθος σου και να ζητάς συγγνώμη. Κάθε μέρα αμφισβητούμαι καλλιτεχνικά, αμφισβητώ ο ίδιος τον εαυτό μου, είναι η φύση της δουλειάς μας», συνέχισε ο Χρήστος Λούλης.

Θυμίζουμε ότι οι δύο ηθοποιοί δεν είχαν στο παρελθόν τις καλύτερες σχέσεις, εξαιτίας μιας συνέντευξης του ηθοποιού όπου δε μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τη Ζέτα Μακρυπούλια. 

Χρήστος Λούλης: Η αποκάλυψη για όταν... αμφισβήτησε τη Ζέτα Μακρυπούλια!

Συγκεκριμένα, ήταν Ιανουάριος του 2011 όταν μια συνέντευξη του ηθοποιού Χρήστου Λούλη συζητήθηκε έντονα, καθώς ο ίδιος είχε ρίξει τα αιχμηρά του βέλη κατά της Ζέτας Μακρυπούλια, λέγοντας πως δεν τη θεωρούσε συνάδελφό του. Μεταξύ άλλων, είχε αναφέρει σε εκείνη τη συνέντευξη: «Είναι μια όμορφη γυναίκα, την οποία ξέρει ο κόσμος εδώ και πολλά χρόνια, είναι πολύ χαριτωμένη και κάνει αυτό που κάνει μια χαρά. Δεν κάνουμε, όμως, το ίδιο πράγμα».

Ωστόσο, σε κάποιο άλλο σημείο της ίδιας συνέντευξης είχε σχολιάσει πως δεν απέκλειε το ενδεχόμενο να παίξουν μαζί σε τηλεοπτική σειρά (με την ξανθιά κοπέλα), τονίζοντας πως η Ζέτα Μακρυπούλια είναι πρώην μοντέλο.

Από τότε όμως τα πράγματα άλλαξαν και οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν, συνεργάστηκαν και οι τωρινές τους σχέσεις είναι φιλικές.

