Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Δεν ήμουν έτοιμος για τον θάνατο των γονιών μου»

Όσα απάντησε ο ηθοποιός σε νέα του συνέντευξη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μίλησε για την απώλεια των γονιών του στην εκπομπή Τετ-α-Τετ.
  • Διαχειρίζεται την απώλεια εφ' όρου ζωής και δεν ήταν έτοιμος για τον θάνατό τους.
  • Η μητέρα του θεωρούσε ότι η ζωή με τον πατέρα του ήταν καλύτερη για εκείνον.
  • Πρόλαβε να πει στους γονείς του όσα ήθελε πριν φύγουν από τη ζωή.
  • Το θεατρικό έργο 'Φάλαινα' ήταν αφιερωμένο στον πατέρα του.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Τετ-α-Τετ του Τάσος Τρύφωνος και μίλησε ανοιχτά για σημαντικές στιγμές της ζωής του.

Ανάμεσα σε άλλα, αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που βίωσε όταν έχασε τη μητέρα και τον πατέρα του μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Δεν ήμουν έτοιμος για τον θάνατο των γονιών μου»

Ο ηθοποιός είπε για τον τρόπο που διαχειρίζεται την απώλειά τους: «Την απώλεια τη διαχειρίζεσαι εφ' όρου ζωής. Πόσω μάλλον όταν πρόκειται για τους δύο ανθρώπους που σε έχουν αγαπήσει όσο δεν σε έχει αγαπήσει άλλος. Δεν ήμουν έτοιμος για τον θάνατο των γονιών μου. Και οι δύο μας χαιρέτισαν με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Δεν το περίμενε κανείς μας ουσιαστικά. Ο πατέρας μου είχε κάποια προβλήματα υγείας. Και στους δύο ο τρόπος ήταν λίγο ιδιαίτερος και περίεργος... Τα τελευταία χρόνια έχω κάνει ειρήνη με τον εαυτό μου στο κομμάτι της απώλειας και του θανάτου».

Στη συνέχεια, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης εξήγησε πως έζησε με τον πατέρα του όταν χώρισαν οι γονείς του: «Δεν ήξερα τι σημαίνει χωρισμός στα 4. Μεγαλώνοντας ήμουν τυχερός γιατί οι σύντροφοι που είχαν οι γονείς μου ήταν υπέροχοι άνθρωποι. Και κατάλαβα ότι ήταν το καλύτερο πράγμα που είχαν κάνει. Η μητέρα μου θεώρησε -και από οικονομικής άποψης- ότι ήταν καλύτερο να ζήσω με τον πατέρα μου πρακτικά, γιατί θα μου πρόσφερε μια πιο ήρεμη και καλύτερη ζωή. Βέβαια ακόμα και πριν φύγει από τη ζωή έλεγε ότι δεν συγχώρησε ποτέ τον εαυτό της. Τη συγχωρέσαμε εμείς όμως. Της το είπα». Έπειτα, τόνισε πως μπόρεσε να πει και στους δύο όσα ήθελε: «Πρόλαβα να πω στους γονείς μου αυτά που ήθελα, πριν φύγουν από τη ζωή».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός ανέφερε πως το θεατρικό έργο Φάλαινα ήταν για τον πατέρα του: «Είπα στον πατέρα μου ότι για εκείνον έκανα τη “Φάλαινα” και ψιλονευρίασε. Ήταν περισσότερο μια δική μου οπτική στο τι είδα εγώ απ’ έξω», αποκάλυψε.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ
 |
ΤΑΣΟΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ
 |
ΤΕΤ Α ΤΕΤ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top