Η Skoda στη δεύτερη θέση της Ευρώπης - Οι εντυπωσιακές πωλήσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Αυτοκινητο
Η Skoda στη δεύτερη θέση της Ευρώπης - Οι εντυπωσιακές πωλήσεις
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Skoda συνεχίζει με ισχυρή δυναμική την πορεία της στην ευρωπαϊκή αγορά, επιβεβαιώνοντας ότι η ιστορική επίδοση του 2025 δεν αποτέλεσε συγκυριακό αποτέλεσμα, αλλά σταθερή βάση για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ACEA για το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Skoda παραμένει στη 2η θέση μεταξύ των μαρκών στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά EU+EFTA+UK, με 222.528 ταξινομήσεις και αύξηση 15,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. 

Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται μετά από μια χρονιά-ορόσημο για τη Skoda. Το 2025, η μάρκα κατέκτησε την 3η θέση στην Ευρώπη, ξεπερνώντας το ένα εκατομμύριο παραδόσεις παγκοσμίως και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ενίσχυση της θέσης της στην καρδιά της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 2026 ξεκινά με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική, με τη Skoda να εδραιώνεται στη 2η θέση των ταξινομήσεων σε επίπεδο μάρκας στην Ευρώπη, πίσω μόνο από τη Volkswagen. 

Στην περιοχή EU+EFTA+UK, η Skoda κατέγραψε μερίδιο αγοράς 6,3% το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 5,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Με 222.528 ταξινομήσεις, κινήθηκε μπροστά από την Toyota ως μάρκα, η οποία κατέγραψε 219.664 ταξινομήσεις στο ίδιο διάστημα. Η διαφορά αυτή αποτυπώνει τη σταθερή εμπορική άνοδο της Skoda και την αυξανόμενη αποδοχή της από τους Ευρωπαίους πελάτες. 

Αντίστοιχα ισχυρή είναι η εικόνα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αγορά της ΕΕ, η Skoda κατέγραψε 191.657 ταξινομήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 16,9% σε σχέση με το 2025 και ανεβάζοντας το μερίδιό της στο 6,8%, από 6,0% την προηγούμενη χρονιά. Η επίδοση αυτή την κατατάσσει επίσης στη 2η θέση μεταξύ των μαρκών στην ΕΕ, πίσω μόνο από τη Volkswagen. 

Η ισχυρή ανάπτυξη της Skoda ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο σε ένα περιβάλλον όπου η συνολική αγορά κινείται με θετικούς, αλλά σημαντικά χαμηλότερους ρυθμούς. Στην περιοχή ΕΕ+EFTA+ΗΒ, (*EFTA: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών — Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και Λιχτενστάιν) η συνολική αγορά νέων αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά 4,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ η Skoda κατέγραψε αύξηση 15,7%, δηλαδή σχεδόν τετραπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την αγορά. Αντίστοιχα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αγορά αυξήθηκε κατά 4,0%, ενώ η Skoda ενισχύθηκε κατά 16,9%. 

Η επιτυχία αυτή βασίζεται στην πλήρη γκάμα μοντέλων της Skoda, η οποία συνδυάζει πρακτικότητα, τεχνολογία, σχεδιασμό και υψηλή αξία για τον πελάτη. Από το Fabia, το Octavia, το Kamiq, το Karoq και το Kodiaq έως τα αμιγώς ηλεκτρικά Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé, η Skoda έχει διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για τις πραγματικές ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς: ευρύχωρα, αποδοτικά, ποιοτικά και τεχνολογικά προηγμένα αυτοκίνητα, με σαφή έμφαση στην αξία που προσφέρουν στον πελάτη. 

Η ευρωπαϊκή πορεία της Skoda έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την ελληνική αγορά, καθώς επιβεβαιώνει τη σταθερή απήχηση μιας μάρκας που βασίζεται στην πρακτικότητα, την τεχνολογία και την ουσιαστική αξία για τον πελάτη. Στην Ελλάδα, αυτή η φιλοσοφία αποτυπώνεται σε μια γκάμα με σαφή δομή και προσεκτικά ενισχυμένες επιλογές, από το Fabia, το Kamiq και το Scala έως το Karoq Selection Plus και τα αμιγώς ηλεκτρικά Elroq και Enyaq. Με αυτόν τον τρόπο, η Skoda παραμένει κοντά σε αυτό που ζητούν σήμερα οι οδηγοί: τεχνολογία που έχει νόημα, πρακτικότητα στην καθημερινότητα, οικογενειακή ευρυχωρία και ουσιαστική αξία αγοράς. 

Η στρατηγική της μάρκας βασίζεται σε μια γκάμα πολλαπλών τεχνολογικών επιλογών, που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης: αποδοτικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης, ήπια υβριδικά και plug-in υβριδικά συστήματα, καθώς και μια συνεχώς διευρυνόμενη σειρά αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων. Με αυτόν τον τρόπο, η Skoda απαντά στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των Ευρωπαίων οδηγών, χωρίς να απομακρύνεται από τα στοιχεία που την έκαναν διαχρονικά επιτυχημένη: αξιοπιστία, ευρυχωρία, λειτουργικότητα και έξυπνες λύσεις καθημερινής χρήσης. 

 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SKODA
 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΗ ΘΕΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top