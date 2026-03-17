Παραίτηση «βόμβα» στο επιτελείο Τραμπ - «To Ιράν δεν ήταν άμεση απειλή»

«Κόλαφος» η επιστολή παραίτησης του Τζόζεφ Κεντ

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Jenny Kane)
Παραίτηση «βόμβα» του Αμερικανού επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, ο Τζόζεφ Κεντ / Bίντεο Mega
  • Παραίτηση του Τζόζεφ Κεντ, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, με αιχμές κατά του πολέμου στο Ιράν.
  • Ο Κεντ δήλωσε ότι το Ιράν δεν ήταν άμεση απειλή για τις ΗΠΑ και ότι ο πόλεμος ξεκίνησε λόγω πιέσεων από το Ισραήλ.
  • Κατηγόρησε την εκστρατεία παραπληροφόρησης που υπονόμευσε την πολιτική "Πρώτα η Αμερική" του Τραμπ.
  • Εξέφρασε ανησυχία για την επανάληψη λαθών όπως στον πόλεμο του Ιράκ.
  • Η παραίτηση θεωρείται σημαντική εξέλιξη στο επιτελείο Τραμπ.

Παραίτηση «βόμβα» του Αμερικανού επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, ο Τζόζεφ Κεντ, ο οποίος άφησε αιχμές για την εισβολή των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν

Ο Τζόζεφ Κεντ παραιτήθηκε με αιχμές κατά του πολέμου που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, δηλώνοντας σε επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την οποία δημοσίευσε στο X, ότι «το Ιράν δεν συνιστούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας».

«Μετά από πολλή περισυλλογή, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση μου ως Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, με ισχύ από σήμερα», έγραψε στην επιστολή του ο Κεντ. 

«Δεν μπορώ με καθαρή τη συνείδησή μου να υποστηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν. Το Ιράν δε συνιστούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του», έγραψε ο Κεντ, ο οποίος αντιμετώπισε κριτική για τους δεσμούς του με λευκούς εθνικιστές πριν επιλεγεί για αυτό το υψιλόβαθμο πόστο στην κυβέρνηση Τραμπ.

Τζόζεφ Κεντ

Τζόζεφ Κεντ / Φωτογραφία αρχείου AP (Jenny Kane)

«Στις αρχές αυτής της κυβέρνησης, υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και ισχυρά μέλη των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ανέπτυξαν μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που υπονόμευσε πλήρως την πλατφόρμα σας "Πρώτα η Αμερική" και έσπειρε φιλοπολεμικά αισθήματα για να ενθαρρύνει έναν πόλεμο με το Ιράν», πρόσθεσε και συνέχισε στην επιστολή του: 

«Αυτό το περιβάλλον μονοφωνίας χρησιμοποιήθηκε για να σας εξαπατήσει, ώστε να πιστέψετε ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ και ότι αν βομβαρδίζατε τώρα, υπήρχε ένας σαφής δρόμος προς μια γρήγορη νίκη. Αυτό ήταν ένα ψέμα και είναι η ίδια τακτική που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να μας σύρουν στον καταστροφικό πόλεμο του Ιράκ που κόστισε στο έθνος μας τη ζωή χιλιάδων από τους καλύτερους άνδρες και γυναίκες μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε ξανά αυτό το λάθος», τονίζει ο Κεντ.
 

