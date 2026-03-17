Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδυναμώνει την Τουρκία

«Πονοκέφαλος» η ενδυνάμωση του Ισραήλ και η ενίσχυση των Κούρδων

Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Τσαμούρη, δελτίο ειδήσεων Star
Αποδυναμωμένη η Τουρκία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή (βίντεο Star)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τουρκία απομακρύνεται από τις ΗΠΑ λόγω της στήριξής της στο Ισραήλ, πλήττοντας τη διπλωματική της εικόνα.
  • Η ενδυνάμωση του Ισραήλ και η υποστήριξη των Κούρδων προκαλούν ανησυχία στην Άγκυρα.
  • Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποκάλυψε την επιχειρησιακή αδυναμία της Τουρκίας, που εξαρτάται από ΝΑΤΟϊκά συστήματα.
  • Ο Ερντογάν αντιμετωπίζει προκλήσεις από ενδεχόμενες προσφυγικές ροές και την απώλεια στρατηγικών αντιπάλων.
  • Η Τουρκία ελπίζει να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή μετά τον πόλεμο.

Μέσα στο κλίμα που επικρατεί στην περιοχή  η Τουρκία στριμώχνεται. Η στάση της απέναντι στο Ισραήλ την απομακρύνει από τις «φτερούγες» των Αμερικανών, ενώ φαίνεται να πλήττεται τόσο η διπλωματική όσο και η επιχειρησιακή της εικόνα. Στο ρεπορτάζ  της η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη   εξήγησε  πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδυναμώνει την Άγκυρα.

Τουρκία: «Γίγαντας» στα χαρτιά χωρίς αντιαεροπορικούς Patriot!


Η «φωτιά» της Μέσης Ανατολής «καίει» την Τουρκία.

Το γεγονός ότι ο Ερντογάν στέκεται σθεναρά απέναντι στο Ισραήλ, που έχει την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ, τον έχει αφήσει εκτός των αμερικανικών σχεδιασμών, μολονότι ο Τούρκος πρόεδρος είχε ποντάρει πολλά στη δεύτερη θητεία Τραμπ.

«Θα σταθούμε όρθιοι και χωρίς να διστάζουμε έναντι κανενός. Χωρίς φόβο και δίχως να υποκύπτουμε, θα κραυγάζουμε την αλήθεια και θα είμαστε εχθροί των τυράννων και φίλοι των καταπιεσμένων» δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.   

Ερντογάν: Όποιος θέλει να απλώσει χέρι στην Τουρκία ας δει την Κύπρο

«Πονοκέφαλος» για τον Ερντογάν είναι  η ενδυνάμωση του Ισραήλ και η ενίσχυση των Κούρδων

Όπως τόνισε στο Star o Διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, «η Τουρκία είναι περιορισμένη. Όσο προχωρά η υπόθεση στο Ιράν, τόσο βλέπει να χάνει τα ερείσματά της στη Μέση Ανατολή και αναβιώνει και πάλι ο φόβος του Κουρδικού. Εκεί που θεωρούσαν ότι είχαν τελειώσει, ότι είχαν ξεμπερδέψει με το πρόβλημα αυτό, βλέπουν μια κινητικότητα Ισραηλινών και Αμερικανών υπέρ του κουρδικού στοιχείου».

ΥΠΕΞ Ισραήλ: Ο Ερντογάν σφάζει Kούρδους και δε μιλά κανείς 

Ορατοί κίνδυνοι για την Άγκυρα


Ο Ερντογάν ξέρει ότι αν το Ιράν τελικά ηττηθεί, πρώτον θα δεχθεί ανεξέλεγκτες προσφυγικές ροές και, δεύτερον, το Ισραήλ θα απαλλαγεί από έναν στρατηγικό αντίπαλο και θα μπορεί να διαθέσει όλες τις δυνάμεις του σε άλλους αντιπάλους.

Κίνδυνος για νέες προσφυγικές ροές προς την Τουρκία

Ο πόλεμος αποκάλυψε την επιχειρησιακή «γύμνια» της Τουρκίας

Ο πόλεμος έφερε στην επιφάνεια και την επιχειρησιακή «γύμνια» της Άγκυρας. Παρά την πολυδιαφημιζόμενη τουρκική αμυντική βιομηχανία, η Τουρκία αποδείχθηκε ανίκανη να αυτοπροστατευθεί.

Τρεις επιθέσεις από ιρανικούς πυραύλους δέχθηκε, τις οποίες «βάφτισε» «προβοκάτσια», ενώ έδειξε να επαφίεται σε ΝΑΤΟϊκά συστήματα για την κατάρριψή τους. Οι ρωσικοί S-400 —ο λόγος που οι Αμερικανοί «πέταξαν» τους Τούρκους από το πρόγραμμα των F-35— παραμένουν στις αποθήκες.

Σοβαρό πλήγμα για τον Ερντογάν η πολιτική Τραμπ

Η Τουρκία αρκέστηκε σε ανακοινώσεις και αναλύσεις για τις δυνάμεις που στάλθηκαν στην Κύπρο και για τους ελληνικούς Patriot.

Την ίδια ώρα Τούρκοι αναλυτές παραπονούνται. 

Τα παράπονα των Τούρκων αναλυτών για την Ελλάδα

«Η Ελλάδα, η οποία παρέχει κάθε είδους διευκολύνσεις στην Αμερική, αυτή τη στιγμή, βλέποντας ευκαιρία, εγκατέστησε Patriot στη Σαμοθράκη» τόνισε ο απόστρατος αναλυτής Ερντογάν Καρακούς. 

Σε τι ελπίζει τώρα η Τουρκία; Στο να παίξει ρόλο μεσολαβητή μετά τον πόλεμο.
 

