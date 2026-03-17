Δέσποινα Βανδή: Η street style εμφάσινη με gucci φουλάρι

Η Δέσποινα Βανδή απέδειξε για ακόμη μία φορά πως το στιλ είναι κάτι που τη χαρακτηρίζει και δεν περιορίζεται μόνο πάνω στη σκηνή!

Η τραγουδίστρια σε πρόσφατη εμφάνισή της στο κέντρο της Αθήνας, τράβηξε τα βλέμματα με ένα άψογα επιμελημένο street style look που συνδύαζε άνεση, πολυτέλεια και σύγχρονες τάσεις.

Η εντυπωσιακή Gucci πασμίνα–φουλάρι, σε σκούρους γήινους τόνους, διακοσμημένη με το χαρακτηριστικό μοτίβο του οίκου λειτούργησε ως statement piece που «έντυσε» ολόκληρο το outfit, προσδίδοντας μια αίσθηση πολυτέλειας και fashion αισθητικής.

Κάτω από την πασμίνα, η Δέσποινα Βανδή επέλεξε ένα σύνολο σε καφέ αποχρώσεις, το οποίο περιλάμβανε ένα cozy γούνινο πανωφόρι συνδυασμένο με loose-fit παντελόνι στην ίδια χρωματική απόχρωση.

Τα chunky μαύρα μποτάκια PRADA με έντονη σόλα πρόσθεσαν μια urban πινελιά, δίνοντας χαρακτήρα και δυναμισμό στην εμφάνισή της!

Ολοκλήρωσε το look με oversized μαύρα γυαλιά ηλίου. Τα μαλλιά της ήταν χαλαρά, με φυσικό styling, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε γήινους τόνους.