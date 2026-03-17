DS N°7: Το νέο μοντέλο ήρθε από το...διάστημα

Το DS N°7 εξελίσσει και εκσυγχρονίζει τη συνταγή επιτυχίας του DS 7: τοποθέτηση στον πυρήνα της premium κατηγορίας των compact SUV, με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε μοντέλα ανώτερης κατηγορίας, από την άνεση και τους εσωτερικούς χώρους έως τη χωρητικότητα του χώρου αποσκευών, διατηρώντας παράλληλα διαστάσεις ιδανικές για καθημερινή χρήση. Το πλάτος των 1,90μ και το ύψος των 1,63μ παραμένουν αμετάβλητα, ενώ το μήκος αυξάνεται στα 4,66μ, ακολουθώντας την τάση της αγοράς. Η συνολική διαφορά των 7 εκ σε σχέση με τον προκάτοχό του αντιστοιχεί κυρίως σε αύξηση 5 εκ στο μεταξόνιο, που φτάνει πλέον τα 2,79μ, βελτιώνοντας την αρχιτεκτονική του αυτοκινήτου και τον χώρο για τους επιβάτες.

DS N°7, με εντυπωσιακή σχεδίαση που εξυπηρετεί τόσο την αποδοτικότητα όσο και την ευρυχωρία

Η διάμετρος των τροχών φτάνει πλέον τα 74 εκ, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική παρουσία του με ζάντες έως 21 ίντσες.

Το DS N°7 είναι αποτέλεσμα μιας λεπτής ισορροπίας ανάμεσα στην αεροδυναμική αποδοτικότητα και τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών χώρων. Εμπνευσμένη από το concept DS AERO SPORT LOUNGE, η κομψή καμπύλη της οροφής, που ολοκληρώνεται με αεροδυναμικό spoiler στην πίσω πόρτα, συντελεί στο συντελεστή οπισθέλκουσας Cx 0,26, διατηρώντας παράλληλα άνετο χώρο για το κεφάλι των πίσω επιβατών.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών και η κεντρική οθόνη αφής 16 ιντσών ενσωματώνονται με κομψό τρόπο στο ταμπλό. Έτσι η τεχνολογία παραμένει ορατή αλλά με διακριτικό τρόπο, με προτεραιότητα στην ανάδειξη της γαλλικής τεχνογνωσίας, της επιλογής υλικών και της ειδικής δεξιοτεχνίας.Το τιμόνι σε σχήμα X, η νέα υπογραφή της DS, σπάει τα καθιερωμένα πρότυπα, καθώς η αρχιτεκτονική και η εργονομία του προσφέρουν στον οδηγό νέες ζώνες λαβής που ενισχύουν την οδηγική απόλαυση. Το κεντρικό του τμήμα μπορεί να καλυφθεί και να αναδειχθεί με ραφές, μια φινετσάτη λεπτομέρεια σπάνια ακόμα και σε SUV της ανώτερης κατηγορίας.



Όπως και στο DS 7, και παρά την τοποθέτηση μπαταρίας κάτω από το δάπεδο στις ηλεκτρικές εκδόσεις, οι επιβάτες απολαμβάνουν γενναιόδωρο χώρο για τα πόδια και εξαιρετική ορατότητα χάρη στις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες. Σε σύγκριση με το DS 7, οι πίσω πόρτες έχουν επιμηκυνθεί ώστε η επιφάνεια των πλαϊνών παραθύρων να αυξηθεί κατά 30%, ενώ η προαιρετική πανοραμική οροφή είναι μεγαλύτερη κατά 40%.Το DS N°7 εδραιώνει ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του DS 7: έναν γενναιόδωρο χώρο αποσκευών προσαρμοσμένο σε όλες τις χρήσεις ενός ευέλικτου SUV. Παρέχει έως και 560 λίτρα ανάλογα με το σύστημα μετάδοσης κίνησης και τον εξοπλισμό ήχου (500 λίτρα στην ελάχιστη διαμόρφωση AWD με subwoofer). Η διάταξη του χώρου, διευκολύνει την αξιοποίηση του διαθέσιμου όγκου.

Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν αφρό υψηλής πυκνότητας και πλευρικά στηρίγματα ρυθμιζόμενου πλάτους, εξασφαλίζοντας άνεση πρώτης κατηγορίας και σωστή στάση σώματος. Ανάλογα με την έκδοση, προσφέρουν θέρμανση, ψύξη και λειτουργία μασάζ, σε συνδυασμό με το DS NECK WARMER, που διαχέει απαλή θερμότητα στον αυχένα. Αυτή η εγγύς θερμική άνεση προάγει τη θέρμανση όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σώμα, βελτιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας και αυξάνοντας την αυτονομία στην πράξη.

Οι πίσω επιβάτες μπορούν επίσης να απολαμβάνουν θερμαινόμενα και κλιματιζόμενα καθίσματα με ξεχωριστό έλεγχο για τη ροή αέρα και την ένταση. Η πανοραμική γυάλινη οροφή παρέχει έως και 50 mm περισσότερου ύψους κεφαλής σε σχέση με την κανονική οροφή. Το πολυστρωματικό γυαλί διαθέτει anti-UV επίστρωση και low-E coating για θερμική απόδοση όλο το χρόνο.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται διπλό δάπεδο χώρου αποσκευών, ώστε να δημιουργείται επίπεδη επιφάνεια φόρτωσης όταν αναδιπλώνονται οι πλάτες των πίσω καθισμάτων σε διάταξη 40/20/40. Ακόμη και με το δάπεδο στη χαμηλή θέση, το καλώδιο φόρτισης mode 3 των εκδόσεων E-TENSE αποθηκεύεται κάτω από το δάπεδο φόρτωσης, αφήνοντας περισσότερο χώρο για αποσκευές. Παρά την καμπυλότητα της οροφής, οι μηχανικοί της DS κατάφεραν να διατηρήσουν το ύψος φόρτωσης και το πλάτος μεταξύ των θόλων των τροχών του DS 7, μετακινώντας τους μεντεσέδες της πίσω πόρτας προς τα εμπρός, διατηρώντας έτσι την ευκολία χρήσης σε καθημερινή βάση.



Στο εμπρός μέρος, το DS N°7 υιοθετεί τη νέα φωτιστική υπογραφή της μάρκας που παρουσιάστηκε με το DS N°8: το DS LIGHT BLADE με το χαρακτηριστικό σχήμα V, που συμβάλλει και στο αεροδυναμικό – πέρα από το αισθητικό – αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με τη φωτιζόμενη μάσκα DS LUMINASCREEN. Στο πίσω μέρος, η κάθετη φωτιστική υπογραφή DS LIGHT BLADE παραμένει άμεσα αναγνωρίσιμη τόσο ημέρα όσο και νύχτα, ενώ συμβάλλει και αυτή στην αεροδυναμική απόδοση κατευθύνοντας τη ροή του αέρα.

Το DS N°7 μπορεί να εξατομικευτεί με μαύρη οροφή ή με διχρωμία που εκτείνεται έως το καπό με τεχνοτροπία paintjet. Διατίθενται έξι χρώματα, ανάμεσα στα οποία το νέο SILK GREEN, μαζί με τα PALLADIUM GREY, TOPAZ BLUE, ALABASTER WHITE, CRYSTAL PEARL και PERLA NERA BLACK.



DS N°7, αυτονομία και αποδοτικότητα σε επίπεδα ρεκόρ

Το DS N°7 E-TENSE, στην πλήρως ηλεκτρική του έκδοση, προσφέρει αυτονομία έως 740 km στον μικτό κύκλο WLTP στην έκδοση LONG RANGE, μια κορυφαία επίδοση για compact SUV. Η αυτονομία αυτή βασίζεται σε μπαταρία 97,2 kWh, κατασκευασμένη στη Γαλλία, και σε μια συνολική προσέγγιση υψηλής αποδοτικότητας. Η προσεγμένη αεροδυναμική, με Cx 0,26 και SCx 0,69, επιτρέπει αυτονομία έως 450 km σε αυτοκινητόδρομο με μέση ταχύτητα 120 km/h. Με το DS N°7 E-TENSE, ο οδηγός σταματά όταν το επιλέξει ο ίδιος, όχι όταν το υπαγορεύει η τεχνολογία.

Η έκδοση E-TENSE AWD LONG RANGE, με την ίδια μπαταρία και τετρακίνηση, προσφέρει αυτονομία έως 679 km στον μικτό κύκλο WLTP. Η ηλεκτρική γκάμα συμπληρώνεται από την E-TENSE FWD με μπαταρία 73,7 kWh και αυτονομία έως 543 km στον μικτό κύκλο WLTP.

Η ταχεία φόρτιση αποτελεί βασικό πυλώνα ελευθερίας σε μεγάλα ταξίδια: Το DS N°7 E-TENSE μπορεί να φορτίσει από 20% έως 80% σε 27 λεπτά με θερμική προετοιμασία της μπαταρίας. Αυτή ενεργοποιείται αυτόματα εάν οριστεί ένας προορισμός στο σύστημα πλοήγησης ή χειροκίνητα μέσω της κεντρικής οθόνης. Η ισχύς φόρτισης παραμένει σταθερή στα 160 kW μεταξύ 20 και 55% του επιπέδου φόρτισης, επιτρέποντάς σας να ανακτήσετε 190 km αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά. Η λειτουργία PLUG & CHARGE ενεργοποιεί αυτόματα τη φόρτιση μόλις το όχημα συνδεθεί σε ταχυφορτιστή DC.



Η διαχείριση της ενέργειας ενισχύεται μέσω τριών επιπέδων αναγεννητικής πέδησης, τα οποία ρυθμίζονται από τα paddles πίσω από το τιμόνι. Συμπληρώνεται από τη λειτουργία One Pedal, που μεγιστοποιεί την ανάκτηση ενέργειας με την απελευθέρωση του πεντάλ του γκαζιού. Σε αυτή τη λειτουργία, το πεντάλ φρένου χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση έντονου φρεναρίσματος.

Το DS N°7 E-TENSE διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή έως 22 kW.DS N°7 η multi-energy επιλογή: είτε 100% ηλεκτρικό ή αυτοφορτιζόμενο υβριδικό.Το DS N°7 E-TENSE διατίθεται με τρία πλήρως ηλεκτρικά σύνολα κίνησης, με αντίστοιχα επίπεδα ισχύος: 230 hp για την έκδοση FWD, 245 hp για την FWD LONG RANGE και 350 hp για την AWD LONG RANGE. Η τελευταία συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες με τετρακίνηση, εξασφαλίζοντας βέλτιστη πρόσφυση σε κάθε περίσταση.

Όλα τα ηλεκτρικά σύνολα κίνησης διαθέτουν λειτουργία Boost, η οποία προσφέρει αύξηση της ισχύος. Η έκδοση E-TENSE FWD μπορεί να αποδώσει έως 260 hp, ενώ η E-TENSE FWD LONG RANGE φτάνει τα 280 hp. Στην περίπτωση του DS N°7 E-TENSE AWD LONG RANGE, η ισχύς αυξάνεται έως 375 hp. Αυτό επιτρέπει επιτάχυνση 0-100 km/h σε 5,4 δευτερόλεπτα, προσφέροντας μια ελεγχόμενη δυναμική, όπου η ισχύς αποδίδεται με προοδευτικό και γραμμικό τρόπο, πάντα προς όφελος της άνεσης και της ευεξίας των επιβατών.

Διαθέσιμο επίσης θα είναι το DS N°7 HYBRID που προσφέρει 145 ίππους και έχει τις χαμηλότερες εκπομπές CO2 μεταξύ των άμεσων ανταγωνιστών του, μεταξύ 121 και 127 g/km. Η κατανάλωση καυσίμου ανέρχεται σε 5,4 l/100 km, προσφέροντας αυτονομία πάνω από 1.000km. Το DS N°7 HYBRID συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτρων με έναν ηλεκτροκινητήρα 21 kW (28 hp), ο οποίος είναι ενσωματωμένος απευθείας στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει, σε αστική και περιαστική χρήση, την κίνηση έως και 50% του συνολικού χρόνου σε πλήρως ηλεκτρική λειτουργία. Τ



Το DS N°7 συγκεντρώνει τις πιο προηγμένες τεχνολογίες της μάρκας, προσφέροντας μια διαισθητική, ομαλή και ασφαλή εμπειρία οδήγησης.

⦁ DS PIXELVISION: Η τεχνολογική και σχεδιαστική υπογραφή της DS Automobiles συνδυάζει προσαρμοζόμενους προβολείς, περιστρεφόμενη μεγάλη σκάλα, φωτισμό στροφών και αντιθαμβωτικούς προβολείς μεγάλης σκάλας.

⦁ DS DRIVE ASSIST 2.0: Προσφέρει ηρεμία στον οδηγό μέσω ημιαυτόνομου συστήματος επιπέδου 2 και διάφορων άλλων λειτουργιών για ομαλή οδήγηση με ασφάλεια. Ελέγχει την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και τη θέση στη λωρίδα. Η ημιαυτόματη αλλαγή λωρίδας ενεργοποιείται αυτόματα όταν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας και ο οδηγός χρησιμοποιεί τον δείκτη μεταξύ 70 και 140 km/h. Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης Predictive ACC (Adaptive Cruise Control), που προσαρμόζει την ταχύτητα σύμφωνα με τα όρια ταχύτητας, τον τύπο δρόμου και την ακτίνα της επόμενης στροφής, και λειτουργεί επίσης σε κυκλικούς κόμβους και διασταυρώσεις.

⦁ DS IRIS SYSTEM 2.0: Η τεχνολογική καρδιά του πιλοτηρίου, είναι ένα διαισθητικό και προσωποποιήσιμο σύστημα ανθρώπου-μηχανής, λειτουργεί όπως ένα smartphone και ελέγχεται μέσω φωνητικών εντολών ή της κεντρικής οθόνης 16 ιντσών. Το DS IRIS SYSTEM 2.0 περιλαμβάνει το ChatGPT που επιτρέπει φυσική συνομιλία με το DS N°7. Αυτή η αρχιτεκτονική "all-in-one" περιλαμβάνει το ηχοσύστημα (6 ηχεία ή 14 με το ηχοσύστημα ELECTRA® 3D by FOCAL Hi-Fi), τέσσερις θύρες USB-C, συνδεσιμότητα Bluetooth® καθώς και ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto. Το DS IRIS SYSTEM 2.0 παρέχει επίσης πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως ο “Συνδεδεμένος συναγερμός” ή η "Αναφορά υγείας οχήματος", παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του αυτοκινήτου.

⦁ DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY: Εντός του οπτικού πεδίου του οδηγού, προβάλλει βασικές, μη παρεμβατικές πληροφορίες στο παρμπρίζ, (διάσταση προβολής 21 ίντσες): ταχύτητα, πλοήγηση και σήματα κυκλοφορίας. Ένας πραγματικά αδιάκριτος συγκυβερνήτης, βελτιώνει την αναγνωσιμότητα των πληροφοριών και την οδηγική άνεση.



⦁ DS NIGHT VISION: Με κάμερα υπέρυθρων στον μπροστινό προφυλακτήρα, το DS NIGHT VISION βελτιώνει την όραση τη νύχτα ανιχνεύοντας πεζούς και ζώα έως και 300 μέτρα μπροστά από το αυτοκίνητο. Οι ποδηλάτες, οι πεζοί και τα ζώα υποδεικνύονται στον ψηφιακό πίνακα οργάνων, πρώτα με κίτρινο και μετά με κόκκινο, ειδοποιώντας αποτελεσματικά τον οδηγό και αυξάνοντας την ασφάλεια κατά τη νυχτερινή οδήγηση. Η DS Automobiles είναι η μόνη μάρκα στην κατηγορία που προσφέρει ένα τέτοιο σύστημα υποβοήθησης οδηγού.

⦁ DIGITAL REARVIEW: Ο καθρέφτης προσφέρει δύο τρόπους χρήσης: μια κλασική απεικόνιση καθρέφτη ή μια ευρυγώνια προβολή κάμερας. Το τελευταίο χρησιμοποιεί τον εσωτερικό καθρέφτη ως οθόνη, μεγιστοποιώντας την ορατότητα πίσω ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτός, τον αριθμό των πίσω επιβατών ή ακόμα και τις κολώνες τις 3ης σειράς.Επιπλέον τεχνολογίες ειδικά για τις ηλεκτρικές εκδόσεις DS N°7 E-TENSE έχουν επίσης αναπτυχθεί:

⦁ In-car EV ROUTING: Συμπεριλαμβάνεται στο DS IRIS SYSTEM 2.0 και διευκολύνει τον προγραμματισμό ταξιδιών, μειώνοντας το άγχος σχετικά με τη φόρτιση. Βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα οχήματος, στατικά και δυναμικά, όπως κατανάλωση ενέργειας και κατάσταση φόρτισης μπαταρίας, παρέχοντας ακριβείς και συνεχώς ενημερωμένες πληροφορίες. Επιτρέπει στον οδηγό να προγραμματίσει τη διαδρομή λαμβάνοντας υπόψη τις απαραίτητες στάσεις φόρτισης και τους χρόνους φόρτισης, καθώς και να επιλέξει το επιθυμητό επίπεδο φόρτισης κατά τη στάση ή την άφιξη στον προορισμό.

⦁ Σχεδιασμός ταξιδιού με e-ROUTES: Μέσω της εφαρμογής MyDS, οι οδηγοί μπορούν να προγραμματίσουν τη διαδρομή τους απομακρυσμένα στο κινητό τους τηλέφωνο και να εμφανίσουν τις πληροφορίες στην κεντρική οθόνη του DS N°7 E-TENSE μέσω Apple CarPlay ή Android Auto. Συμπληρωματικό με το EV ROUTING, το e-ROUTES προσφέρει μια ομαλή και χωρίς άγχος εμπειρία ηλεκτρικής οδήγησης.

⦁ Προετοιμασία μπαταρίας και κλιματισμός καμπίνας: Το DS N°7 E-TENSE βελτιστοποιεί τη φόρτιση με προθέρμανση της μπαταρίας, μειώνοντας τον χρόνο φόρτισης φέρνοντάς την στην ιδανική θερμοκρασία πριν από την άφιξη σε σταθμό φόρτισης. Το DS N°7 προσφέρει τη λειτουργία V2L (Vehicle-to-Load), που μέσω ειδικού προσαρμογέα συνδεδεμένου στην υποδοχή φόρτισης, επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών απευθείας από την μπαταρία υψηλής τάσης του αυτοκινήτου. Το όχημα γίνεται κινητή πηγή ενέργειας, παρέχοντας 230 V AC για λειτουργία ή φόρτιση συσκευών όπως υπολογιστής, σκούτερ, drone ή ηλεκτρικό ποδήλατο.



Το DS N°7 διαθέτει την ανάρτηση DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, ένα ελεγχόμενο σύστημα απόσβεσης συνδεδεμένο με κάμερα στην κορυφή του παρμπρίζ. Σε λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, η επιφάνεια του δρόμου αναλύεται και η πληροφορία μεταδίδεται σε έναν υπολογιστή που ρυθμίζει ξεχωριστά κάθε αμορτισέρ. Έτσι, η ανάρτηση μπορεί να προβλέψει τις ανωμαλίες του δρόμου και να προσαρμοστεί πριν ο τροχός τις συναντήσει, προσφέροντας εξαιρετική ισορροπία ανάμεσα στην οδηγική απόλαυση και την άνεση — μια υπογραφή της τεχνογνωσίας DS.

