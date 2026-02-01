Βιολάντα: Σταμάτησαν οι έρευνες υπό τον φόβο νέας έκρηξης

Eξελίξεις στην υπόθεση της τραγωδίας στα Τρίκαλα καθώς οι αρχές διέκοψαν τις έρευνες στο εργοστάσιο Βιολάντα. Όπως μετέδωσε η Τασούλα Παπανικολάου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star υπάρχει μεγάλος κίνδυνος νέας έκρηξης, καθώς η διαρροή του προπανίου είναι μεγάλη.
Αυτός είναι ο λόγος που σταμάτησαν οι έρευνες για να αποκαλυφθεί όλη η υπόγεια σωλήνωση. Η διαρροή όπως φαίνεται είναι εκτεταμένη και έχει ποτίσει το έδαφος . Η έρευνα όμως συνεχίζεται με εισαγγελική εντολή.
Καταθέτουν όλοι εργαζόμενοι και μηχανολόγοι μηχανικοί, όσοι γνωρίζουν στοιχεία για το πως φθάσαμε στην τραγωδία.
Αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες των εργαζομένων. Εκείνο το μοιραίο βράδυ η οσμή φαίνεται ότι ήταν έντονη και τρεις περίπου ώρες πριν την έκρηξη εργαζόμενος ενημέρωσε τον υπεύθυνο βάρδιας ότι υπάρχει στο χώρο μία περίεργη μυρωδιά «σαν υγραέριο» και η απάντηση ήταν ότι πιθανότατα επρόκειτο για αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων.
Υπήρχαν επαναλαμβανόμενες επισημάνσεις στους υπεύθυνους αλλά κανείς δεν προχώρησε σε έλεγχο στο υγραέριο .