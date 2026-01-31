Βιολάντα: Ανοίγει η «βεντάλια» της έρευνας - Νέο έγγραφο ντοκουμέντο

Νέο έγγραφο για τις συνθήκες στη Βιολάντα / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Νέες αποκαλύψεις έφερε στο φως το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με έγγραφο-ντοκουμέντο, αποκαλύπτεται ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ακόμη και λίγους μήνες πριν από την τραγωδία, δεν είχε δηλώσει το υπόγειο στο οποίο φέρεται να συσσωρεύτηκε το αέριο.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου, το έγγραφο-ντοκουμέντο επιβεβαιώνει πλήρως την απουσία του υπογείου από τα επίσημα σχέδια του εργοστασίου Βιολάντα. Πρόκειται για την ενημέρωση της οικοδομικής άδειας που κατατέθηκε το 2025, με σκοπό την προσθήκη και επέκταση των εγκαταστάσεων.

Το έγγραφο φέρει ημερομηνία 20 Αυγούστου 2025, δηλαδή μόλις πέντε μήνες πριν από την τραγωδία. Στη σελίδα 3, στη στήλη με τα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης – όπου δηλώνονται όλοι οι χώροι του εργοστασίου – αναφέρεται ακόμη και ο ακάλυπτος χώρος, όχι όμως το υπόγειο.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το υπόγειο δε δηλώθηκε ποτέ από το 2007, όταν εκδόθηκε η πρώτη άδεια. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η αντλία νερού τοποθετήθηκε στον χώρο μετά τις πλημμύρες του «Daniel».

Υπόγειο-φάντασμα, φάντασμα και η αντλία.

Βιολάντα: Ανοίγει η «βεντάλια» της έρευνας – Ποιοι θα κληθούν για καταθέσεις

Στο έγγραφο που αποκάλυψε το Star, έχουν υπογράψει ένας πολιτικός μηχανικός και ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος έχει εκπονήσει και τη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.

Ο δεύτερος έχει ήδη καταθέσει, ενώ ενώπιον των Αρχών αναμένεται να βρεθούν όλοι όσοι έχουν βάλει την υπογραφή τους σε ελέγχους και μελέτες για το εργοστάσιο Βιολάντα.

Ο χώρος του εργοστασίου, πάντως, παραμένει αποκλεισμένος, με τους πυροσβέστες να θέλουν να αποκαλυφθεί ολόκληρη η υπόγεια σωλήνωση που μετέφερε το προπάνιο στις εγκαταστάσεις.

Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι αν οι σωληνώσεις και οι δεξαμενές υγραερίου πρέπει ή όχι να είναι υπόγειες.

«Η νομοθεσία προβλέπει και υπέργειες και υπόγειες δεξαμενές. Οι υπόγειες θεωρούνται και πιο ασφαλείς. Το βασικό είναι να προστατεύονται από διάβρωση και από την πιθανότητα χτυπήματος ή καύσης», εξήγησε ο αντιστράτηγος Π.Σ. ε.α. Σωτήρης Βαρσάμης.

Βιολάντα: Τα κενά στους ελέγχους και στους αισθητήρες αερίων

Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα αφορά την απουσία αισθητήρων εκρηκτικών αερίων.

Όπως επεσήμανε ειδικός στο Star: «Δεν προβλέπονται υποχρεωτικοί έλεγχοι στις σωληνώσεις μετά την τοποθέτησή τους και δεν είναι υποχρεωτικοί οι ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων».

Ο ίδιος τονίζει ότι, παρότι προβλέπονται έλεγχοι για τις δεξαμενές και τα εξαεριστικά, η απουσία ελέγχων στις σωληνώσεις και ανιχνευτών αποτελεί σοβαρό θεσμικό κενό που, όπως λέει, θα έπρεπε να επανεξεταστεί.

Βιολάντα: Το προπάνιο έφτασε μέχρι την αποχέτευση

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star, το προπάνιο δε γέμιζε μόνο το υπόγειο, αλλά είχε φτάσει και στο δίκτυο αποχέτευσης. Η έντονη οσμή μεταφερόταν ακόμη και στις τουαλέτες του εργοστασίου, με εργαζόμενους – όπως έχουν καταγγείλει – να ενημερώνουν τους υπεύθυνους.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τα ερωτήματα να πληθαίνουν και τις αποκαλύψεις να φωτίζουν όλο και πιο σκοτεινές πτυχές της τραγωδίας.

Νέα ανακοίνωση της εταιρείας Βιολάντα

Η εταιρεία εξέδωσε σήμερα Σάββατο 31/1/2026 νέα ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:

«Είμαστε ακόμη συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα.

Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος, επιλέξαμε συνειδητά να περιορίσουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, από σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Πιστεύουμε ότι σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια.

Το τελευταίο διάστημα όμως, και ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και η νομική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη, διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες.

Όπως έχουμε δηλώσει, από την πρώτη στιγμή, η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.

Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου καθιστά αυτό σύνθετο, και απαιτείται η εις βάθος διερεύνησή του, η οποία εξελίσσεται και στην οποία συμπράττουμε με κάθε τρόπο. Εν αναμονή των τελικών εκθέσεων και πορισμάτων, επιβάλλεται ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στην αλήθεια».