MasterChef: Του έστειλε γράμμα με το άρωμά της κι εκείνος «έλιωσε»

Η εβδομάδα δεν ξεκίνησε καλά για τον Γιώργο, αφού η μπριγάδα του ηττήθηκε και εκείνος βγήκε υποψήφιος προς αποχώρηση.

Με την ψυχολογία του πεσμένη, χρειαζόταν κάτι που θα του έφτιαχνε τη διάθεση. Στα χέρια του, λοιπόν, έφτασε ένα τρυφερό γράμμα από ένα πολύ αγαπημένο του πρόσωπο, το οποίο θέλει να τον βλέπει χαρούμενο.

Στο sneak preview που προβλήθηκε στο Breakfast@Star από το αποψινό επεισόδιο του MasterChef, ο αρχηγός των μπλε περιγράφει λεπτομέρειες από την έκπληξη που δέχτηκε: «Σήμερα πήρα ένα πάρα πολύ ωραίο γραμματάκι. Με ένα πάρα πολύ ωραίο λουλουδάκι. Και ένα πάρα πολύ όμορφο γράμμα, που έλεγε ότι μάζεψε αυτά τα λουλούδια και ότι με σκέφτεται. Είχε και το άρωμά της πάνω, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο».

MasterChef: Το έργο τέχνης του Γιώργου

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι το πιάτο που θα φτιάξει στη σημερινή δοκιμασία θα είναι αφιερωμένο σε εκείνη: «Λέω, ρε φίλε, θέλω να της αφιερώσω κάτι. Θέλω να φτιάξω ένα λουλούδι. Και αυτό το πιάτο, ρε φίλε, θα μείνει. Και μόλις το δει, θα καταλάβει ότι είναι για εκείνη», δηλώνει χαρακτηριστικά.

