MasterChef Μάνος: «Όσο περνούσε ο καιρός άλλαζαν πολλές προσωπικότητες»

Ο Μάνος Φουτζόπουλος μιλά για την αποχώρησή του από το MasterChef 10

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάνος Φουτζόπουλος αποχώρησε από το MasterChef 10 με δάκρυα στα μάτια, μετά από μια δύσκολη δοκιμασία.
  • Ανέφερε ότι η πίεση προήλθε από τον ανταγωνισμό και τις σχέσεις με τους άλλους διαγωνιζόμενους.
  • Εξέφρασε ότι αν ξαναμπαίναμε στο διαγωνισμό, θα το έβλεπε πιο ψύχραιμα και λιγότερο συναισθηματικά.
  • Περιέγραψε την τοξικότητα που αναπτύχθηκε μεταξύ των διαγωνιζόμενων καθώς περνούσε ο καιρός.
  • Σκοπεύει να επιστρέψει στη Σουηδία, όπου ζει και εργάζεται τα τελευταία χρόνια.

Ο Μάνος Φουτζόπουλος δεν τα κατάφερε στη χθεσινή δοκιμασία και, με δάκρυα στα μάτια, αποχώρησε από το MasterChef 10.

Ο 25χρονος Μάνος, με καταγωγή από την Κρήτη, μίλησε στο Breakfast@Star για την εμπειρία του στον διαγωνισμό μαγειρικής του Star.

Αρχικά, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αισθανόταν πίεση: «Ήταν πολλά στη μέση. Ήταν ο διαγωνισμός ο ίδιος, ο οποίος ήταν πιεστικός, δηλαδή ήταν λογικό. Το να βρίσκεσαι σε ένα χώρο με άλλους 14-15 αγνώστους και να πρέπει να γνωριστείτε, να συνειδητοποιήσεις πως το υπόλοιπο που θα περνάς θα είναι μαζί τους. Το ότι θα γίνετε πολύ καλές παρέες εκεί μέσα, δηλαδή ήταν το μόνο σίγουρο. Αλλά εν τέλει θα ήσασταν και αντίπαλοι. Δηλαδή αυτό ήταν περισσότερο που με βάραινε εμένα. Το ότι είχα κάνει πολύ καλές φιλίες, αλλά εν τέλει ήμασταν αντίπαλοι». 

Σε άλλο σημείο αποκάλυψε τι θα άλλαζε αν η ζωή τον έφερνε για δεύτερη φορά πίσω από τις κουζίνες του MasterChef: «Άμα έμπαινα τώρα, νομίζω θα το έπαιρνα πιο θερμά, δε θα το έπαιρνα τόσο συναισθηματικά, δηλαδή θα το έβλεπα καθαρά ως διαγωνισμό πλέον», εξομολογήθηκε.  

Ο Μάνος Φουτζόπουλος αποχώρησε στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο του MasterChef

«Προδοσίες δεν υπήρχαν. Υπήρχε μία τοξικότητα από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή εκεί πέρα που συνειδητοποίησα πώς είναι ο διαγωνισμός ήταν την πρώτη φορά που πήρα τη μαύρη ποδιά, που ήμουνα μαζί με τον Μάριο. Που ήταν, θυμάμαι, και η μέρα που είχαμε όλη η μπριγάδα μας άδεια πιάτα. Δεν ήταν στοχευμένο, απλά όσο περνούσε ο καιρός άλλαζαν πολλές προσωπικότητες εκεί μέσα», τόνισε, σχετικά με τη συμπεριφορά κάποιων διαγωνιζόμενων, η οποία άλλαζε όσο περνούσε ο καιρός. 

Το σημαντικότερο πράγμα που κέρδισε, συνυπάρχοντας για περίπου δύο μήνες με διαφορετικούς ανθρώπους και δοκιμάζοντας τις μαγειρικές του ικανότητες υπό πίεση, είναι ότι έμαθε καλύτερα τον εαυτό του.

Όσον αφορά τα μελλοντικά του σχέδια, δήλωσε ότι θα επιστρέψει στη Σουηδία, όπου ζει και εργάζεται τα τελευταία χρόνια. «Υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν πολλά ταξίδια στην πορεία, και υπάρχει και η επιστροφή στη Σουηδία. Με περιμένουνε πώς και πώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

