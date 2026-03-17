MasterChef 2026 - Μάνος ή Κωνσταντίνα; Αποχώρηση γεμάτη... δάκρυα!

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα και ο Μάνος βρέθηκαν στον τάκο στο MasterChef 2026, προκαλώντας έντονα συναισθήματα στους συμπαίκτες τους.
  • Ο Μάνος αποχώρησε από τον διαγωνισμό, με την Κωνσταντίνα να παραμένει ασφαλής.
  • Η Wasan εξέφρασε τη στεναχώρια της για την αποχώρηση του Μάνου, τονίζοντας τη φιλία τους.
  • Ο Μάνος δήλωσε ότι η εμπειρία του στο MasterChef ήταν πολύτιμη, αλλά τον κούρασε το στρες.
  • Ο Μάνος αφιέρωσε ένα τραγούδι στους συμπαίκτες του πριν αποχωρήσει.

Η πρώτη αποχώρηση αυτής της εβδομάδας και μετά την ένωση των μπριγάδων του MasterChef 2026, είναι γεγονός!

Στον τάκο βρέθηκαν η Κωνσταντίνα κι ο Μάνος, με τη Wasan να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της στον εξώστη, αφού κι οι δύο διαγωνιζόμενοι είναι φίλοι της.

MasterChef 2026: Η Κωνσταντίνα κι ο Μάνος ήταν υποψήφιοι προς αποχώρηση

MasterChef 2026: Η Κωνσταντίνα κι ο  Μάνος ήταν υποψήφιοι προς αποχώρηση

«Οι σκέψεις περνάνε ότι μπορεί και να φύγω σήμερα. Στεναχώρια...  πλέον οι ελπίδες μου νομίζω παύουν να υπάρχουν. Είναι πολύ στενό το περιθώριο, είναι είτε εγώ, είτε αυτός», σχολίασε η Κωνσταντίνα. 

«Γευστικά έχω να πω πως απέχω πολύ καθαρά, και μόνο επειδή ξέχασα να προσθέσω το ζωμό και το γλασάρισμα στη σουπιά φαινόταν πως δεν ήταν ούτε καν κοντά στο πρωτότυπο», απάντησε ο Μάνος στην ερώτηση του Πάνου Ιωαννίδη πόσο κοντά πίστευε ότι η προσπάθειά του απείχε από το πρωτότυπο πιάτο.

MasterChef 2026: Η Wasan δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της

MasterChef 2026: Η Wasan δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της

«Η καρδιά μου ραγίζει. Δε μου αρέσει καθόλου αυτό. Ξέρω ότι έτσι πρέπει να γίνει, αλλά το να βλέπω την Κωνσταντίνα και τον Μάνο, που είναι οι δύο αγαπημένοι μου άνθρωποι μέσα στο σπίτι... Έχω κι άλλους αγαπημένους, αλλά αυτούς τους δύο τους λατρεύω τόσο πολύ και λέω, δε θέλω να φύγει κανένας τους», σχολίασε στο cue της η Wasan. 

«Μεταξύ αυτών των δύο προσπαθειών... Η προσπάθεια του Μάνου, είναι αυτή που δεν παίρνει τον πόντο», ανακοίνωσε στους δύο παίκτες ο Πάνος Ιωαννίδης, με τον Μάνο να αποχωρεί από τον διαγωνισμό. «Κωνσταντίνα φόρας την ποδιά, είσαι ασφαλής κι ανεβαίνεις στον εξώστη», πρόσθεσε ο σεφ και κριτής.

MasterChef 2026 - Μάνος ή Κωνσταντίνα; Αποχώρηση γεμάτη... δάκρυα!

MasterChef 2026: Η Κωνσταντίνα χάρηκε που παρέμεινε στον διαγωνισμό

«Χάσαμε έναν καλό. ξέρεις... είναι τόσο ευγενικός. Και τόσο γλυκός και τόσο προσεκτικός με τους άλλους», είπε η Wasan στο cue της με δάκρυα στα μάτια. «Έχω ανακουφιστεί, πιστεύω, τώρα από όλα. Κυρίως επειδή είχε μαζευτεί πολύ στρες... κι απλά μου έβγαινε σε μαγειρικό», είπε ο Μάνος στο cue του.

Ο Μάνος είναι ο παίκτης που φεύγει από το MasterChef

Ο Μάνος είναι ο παίκτης που φεύγει από το MasterChef

Μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ο Μάνος είπε μπροστά στους κριτές και τους συμπαίκτες του: «Το σημαντικότερο απ' όλα, θέλω να πω πως είναι ότι... όλη αυτή η εμπειρία άξιζε τον κόπο, πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία. Και... δύο μήνες εδώ μέσα νομίζω ότι τελικά απλά... με κούρασε όλη αυτή η ιστορία. Το στρες και το δράμα. Κι απλά... ήθελα να φύγω με τον τρόπο μου».

«Μας λες ότι κατά έναν τρόπο δεν κατάφερες να τα δώσεις όλα σήμερα;», τον ρώτησε ο Σωτήρης Κοντιζάς. «Κατά ένα τρόπο ήθελα πολύ περισσότερο να περάσουν οι άλλοι παρά εγώ», απάντησε ο παίκτης.

«Έχουμε πολλά κοινά και... όχι ακριβώς, αλλά έχουμε... φτιάξαμε προζύμι μαζί, στο σπίτι. Και πίνουμε τον ίδιο καφέ επίσης. Οπότε και περνάμε πολύ χρόνο μαζί, γι' αυτό είμαι... είμαι πολύ λυπημένη που θα φύγει. Πολύ, πολύ λυπημένη», είπε με τη σειρά της η Wasan.

MasterChef 2026 - Μάνος ή Κωνσταντίνα; Αποχώρηση γεμάτη... δάκρυα!

«Θα μου λείψουν πάρα πολύ δέκα άτομα από αυτή την μπριγάδα. Βρήκα χαρακτήρες εκεί μέσα που... μπορώ να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου μαζί τους», απάντησε ο Μάνος για τους συμπαίκτες του που θα του λείψουν.

MasterChef 2026: Ο Μάνος συγκινήθηκε πολύ κατά την αποχώρησή του

MasterChef 2026: Ο Μάνος συγκινήθηκε πολύ κατά την αποχώρησή του

«Πριν τελειώσω, αυτό που θέλω να πω είναι πως... στην μπριγάδα μου θα αφιερώσω ένα τραγούδι που ακούγαμε κάθε πρωί. Του Bloody Hawk, το Αν απόψε φύγω», είπε κλείνοντας ο Μάνος.

