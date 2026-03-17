MasterChef: Ποιος είχε την καλύτερη προσπάθεια στη δοκιμασία αποχώρησης

Η καλύτερη προσπάθεια στη δοκιμασία αποχώρησης της μπλε μπριγάδας στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef ήταν εκείνη του Γιώργου. Οι κριτές επαίνεσαν το πιάτο του, αν και σχολίασαν ότι αν ήταν στο χέρι τους, θα είχαν σπάσει τα ρεβίθια. Ο ίδιος ο Γιώργος δήλωσε ότι ήταν ικανοποιημένος με τη δουλειά του στο πιάτο του και δε θα άλλαζε κάτι σημαντικό, εκτός από τη λεπτομέρεια των ρεβιθιών.

Η Wasan είχε στο πιάτο της κάποια προβλήματα: πολλή υγρασία, λιγότερα ρεβίθια από ό,τι χρειάζονταν και περισσότερο πουρέ. Παρόλα αυτά, είχε και θετικά στοιχεία, όπως οξύτητες και μια πολύ ωραία σουπιά. Οι κριτές τόνισαν ότι η προσπάθειά της δεν ξεπερνούσε αυτή του Γιώργου.

«Η καλύτερη προσπάθεια για σήμερα ήταν αυτή του Γιώργου. Μπράβο Γιώργο. Αν θα άλλαζα κάτι στο πιάτο σου, θα έσπαγα τα ρεβίθια» είπαν χαρακτηριστικά οι κριτές.

To άψογο πιάτο του Γιώργου

Ο Γιώργος ανέβηκε ασφαλής στον εξώστη με την λευκή ποδιά και την κονκάρδα του αρχηγού, ενώ η Wasan περίμενε τη μοίρα της σχετικά με το τι θα συμβεί στην αποχώρηση.