MasterChef: «Μπροστά μας έχουμε έναν πάγκο με 20 καμπάνες»

Στο τρέιλερ του MasterChef για την Τετάρτη 18/3/26, βλέπουμε ένα επεισόδιο γεμάτο ένταση, μαγειρική και αγωνία. Οι κριτές παρουσιάζουν έναν πάγκο με 20 καμπάνες, δημιουργώντας αίσθηση μυστήριου και πρόκλησης για τους διαγωνιζόμενους μάγειρες.

Δες το MasterChef

Το τρέιλερ προαναγγέλλει δυνατές μονομαχίες ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους, με κάθε παίκτη να δηλώνει ότι θα δώσει τα πάντα για να μείνει στον διαγωνισμό. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αναφέρεται με χιούμορ στο απαιτητικό τρίπτυχο των υλικών, σοκολάτα, καραβίδα και αυγοτάραχο, δείχνοντας ότι οι δοκιμασίες γίνονται ολοένα και πιο.... δύσκολες.

Σε άλλο σημείο οι κριτές αναδεικνύουν δύο υπέροχες προσπάθειες, υπογραμμίζοντας ότι ο πόντος θα πάει σε όποιο πιάτο είναι εντός θέματος.

Σημειώνεται ότι απόψε αποχώρησε ο Μάνος, ενώ την καλύτερη προσπάθεια με τη ρεβιθάδα στη δοκιμασία αποχώρησης είχε ο Γιώργος, ο αρχηγός της μπλε μπριγάδας.

Μη χάσετε το αυριανό επεισόδιο του MasterChef, το οποίο θα προβληθεί στις 9:00 το βράδυ στο Star.