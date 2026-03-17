MasterChef: «Μπροστά μας έχουμε έναν πάγκο με 20 καμπάνες»

Έρχεται ένα επεισόδιο γεμάτο ένταση, μαγειρική και αγωνία!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Media
MasterChef 2026: Trailer 35ου επεισοδίου - Τετάρτη 18.3.2026
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο τρέιλερ του MasterChef για 18/3/26, παρουσιάζεται πάγκος με 20 καμπάνες, δημιουργώντας μυστήριο και πρόκληση.
  • Οι διαγωνιζόμενοι ετοιμάζονται για έντονες μονομαχίες, δηλώνοντας ότι θα δώσουν τα πάντα για να παραμείνουν στον διαγωνισμό.
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αναφέρει απαιτητικό τρίπτυχο υλικών: σοκολάτα, καραβίδα και αυγοτάραχο.
  • Απόψε αποχώρησε ο Μάνος, ενώ ο Γιώργος είχε την καλύτερη προσπάθεια με ρεβιθάδα.
  • Το επεισόδιο θα προβληθεί στις 9:00 το βράδυ στο Star.

Στο τρέιλερ του MasterChef για την Τετάρτη 18/3/26, βλέπουμε ένα επεισόδιο γεμάτο ένταση, μαγειρική και αγωνία. Οι κριτές παρουσιάζουν έναν πάγκο με 20 καμπάνες, δημιουργώντας αίσθηση μυστήριου και πρόκλησης για τους διαγωνιζόμενους μάγειρες.

Δες το MasterChef

masterchef trailer

Το τρέιλερ προαναγγέλλει δυνατές μονομαχίες ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους, με κάθε παίκτη να δηλώνει ότι θα δώσει τα πάντα για να μείνει στον διαγωνισμό. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αναφέρεται με χιούμορ στο απαιτητικό τρίπτυχο των υλικών, σοκολάτα, καραβίδα και αυγοτάραχο, δείχνοντας ότι οι δοκιμασίες γίνονται ολοένα και πιο.... δύσκολες.

Σε άλλο σημείο οι κριτές αναδεικνύουν δύο υπέροχες προσπάθειες, υπογραμμίζοντας ότι ο πόντος θα πάει σε όποιο πιάτο είναι εντός θέματος.

masterchef

Σημειώνεται ότι απόψε αποχώρησε ο Μάνος, ενώ την καλύτερη προσπάθεια με τη ρεβιθάδα στη δοκιμασία αποχώρησης είχε ο Γιώργος, ο αρχηγός της μπλε μπριγάδας.

Μη χάσετε το αυριανό επεισόδιο του MasterChef, το οποίο θα προβληθεί στις 9:00 το βράδυ στο Star.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF TRAILER
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top