Κωνσταντάκη: «Βλέπω πόσο σοφή ήταν η απόφαση να μην κάνω παιδί»

Τι είπε για τις σχέσεις & τα ακραία πράγματα που έχει κάνει για το σκυλάκι

Μαρία Κωνσταντάκη: Όσα είπε για τις σχέσεις, την απόφαση να μην κάνει παιδί και το σκυλάκι της/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Κωνσταντάκη είναι vegan και έχει κόψει το κρέας εδώ και 6 χρόνια, χωρίς να αισθάνεται διαφορά στην ενέργειά της.
  • Δεν έχει μακροχρόνιες σχέσεις, με τη μεγαλύτερη να διαρκεί δυόμιση χρόνια, καθώς χρειάζεται προσωπικό χώρο και χρόνο.
  • Νιώθει σοφή την απόφαση να μην αποκτήσει παιδιά, θεωρώντας ότι θα είχε άγχος ως μητέρα.
  • Αναφέρει ακραίες στιγμές με το σκυλάκι της, το οποίο θεωρεί σαν παιδί της.
  • Η ψυχοθεραπεία την έχει βοηθήσει να αναγνωρίσει την ευθύνη της στις σχέσεις και να συγχωρήσει τον εαυτό της.

Είναι vegan, δεν αντέχει σε μακροχρόνιες σχέσεις και λατρεύει το σκυλάκι της. Η Μαρία Κωνσταντάκη, η ηθοποιός με το μοναδικό χιούμορ, μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τα λάθη και τα σωστά στη ζωή και τις σχέσεις της.

«Εγώ δεν τρώω κρέας κι όχι τόσο ψάρι. Τώρα πια, το κρέας το έχω κόψει 6 χρόνια. Δεν αισθάνομαι καμία διαφορά στην ενέργειά μου. Αιματοκρίτη έχω 42», αποκάλυψε στο Happy Day.

Κωνσταντάκη: «Βλέπω πόσο σοφή ήταν η απόφαση να μην κάνω παιδί»

«Δεν είχα μακροχρόνιες σχέσεις πολλές στη ζωή μου. Η μεγαλύτερη σχέση μου – είναι πολύ θλιβερή αυτή η είδηση- διήρκησε δυόμιση χρόνια. Ε, δεν είναι πολύ! Κάπως ζοριζόμουνα, κάπως ζοριζόταν και ο άλλος, κάπως δεν το βρήκαμε. Έτσι κι αλλιώς ήθελα τον χώρο μου και τον χρόνο μου. Χρειάζομαι τις ανάσες μου. Δεν μπορώ αυτό το συνεχόμενο. 

Mαρία Κωνσταντάκη: «Το σεξ είναι θέμα ορμονών και χημείας»

Μου έχει τύχει να είμαι σε σχέση που γούσταρα πολύ κι εγώ να είμαι από το πρωί με το βράδυ, αλλά τελικά δεν μπορούσα να λειτουργήσω σε αυτό το πράγμα. Τον χάνω τον εαυτό μου και δεν αισθάνομαι καλά τελικά», εξομολογήθηκε. 

«Δεδομένου ότι δεν έχει υπάρξει ένα παιδί στη ζωή μου, οπότε να χρειάζεται να μοιραστώ μια καθημερινότητα με έναν άλλον άνθρωπο και για πρακτικούς λόγους και για συναισθηματικούς λόγους, δε βρίσκω κανένα λόγο και ο σκύλος δικός μου είναι», εξήγησε. Η ίδια νιώθει το σκυλάκι της σαν παιδί της.

Βλέποντας τη, βλέπω πόσο σοφή ήταν η απόφαση να μην κάνω παιδί, γιατί θα είχα ταβανιάσει από το άγχος. Νομίζω θα ήμουν πολύ παραβιαστική μητέρα

Η Μαρία Κωνσταντάκη αποκάλυψε ότι για το σκυλί της έχει κάνει ακραία πράγματα. «Κάποια στιγμή είχε χτυπήσει πολύ το πόδι της και δεν ήθελε να σηκωθεί για να πάει τουαλέτα. Προσπαθούσα να της δείξω ότι δεν πειράζει, μπορείς και να λερώσεις. Δεν είχα τα χαλιά. Είχα πάρει μια πάνα λοιπόν για σκύλους. Προσπάθησα να της δείξω τον τρόπο ότι δεν έγινε και τίποτα… και ούρησα στην πάνα. Κι αυτή με κοίταγε με ύφος “θέλω να πάω σε ένα άλλο σπίτι, δεν αντέχω σ’ αυτή τη βρώμα”».

Γνωστή ηθοποιός: «Με φλερτάρουν νέοι, αλλά ενεργειακά θα ήθελα έναν 80άρη»

Τέλος, η ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε και για τα οφέλη που είχε από την ψυχοθεραπεία. «Με βοήθησε να βλέπω το δικό μου μερίδιο ευθύνης στα πράγματα. Ό,τι προβληματικό κι αν έχεις φέρεις στη ζωή σου, το έχεις επιλέξει. Εμείς το προκαλούμε. Ταυτόχρονα, συγχωρώ και τον εαυτό μου για τις επιλογές μου. Σε κάποια κομμάτια έχω αυτοπεποίθηση, σε κάποια όχι. Έχω υπάρξει τοξική σε σχέση. Δεν είναι ότι μόνο οι υπόλοιποι έχουν υπάρξει. Ναι, φυσικά έχει υπάρξει άνθρωπος. Συνήθως, όπου σε παίρνει τα κάνεις. Δηλαδή, θέλω να πω αυτόν τον έπαιρνε να τα κάνει σε εμένα, εμένα με έπαιρνε να τα κάνω σε έναν άλλον», κατέληξε. 
 

