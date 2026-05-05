MasterChef: Ντέρμπι στο Mystery Box - Ποιο πιάτο «έλυσε» την ισοπαλία;

Το γλυκό του Πέτρου ή του Φίλιπ κέρδισε τη σημερινή δοκιμασία;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.05.26 , 00:11 MasterChef: «Είναι ο ορισμός του "εσείς φταίτε για όλα"» - Δείτε το trailer
05.05.26 , 00:10 MasterChef: Ο Μιχάλης υπέδειξε τον Σαμ ως υποψήφιο προς αποχώρηση
05.05.26 , 00:00 MasterChef: Ντέρμπι στο Mystery Box - Ποιο πιάτο «έλυσε» την ισοπαλία;
04.05.26 , 23:40 Χάιντι Κλουμ: Το συγκινητικό πάρτι που διοργάνωσε για την κόρη της
04.05.26 , 23:40 MasterChef: Οι κριτές αποθέωσαν το πιάτο του Φίλιπ - «Είναι εθιστικό»
04.05.26 , 23:25 MasterChef: Απογοητευμένος ο Σαμ - Η μεγάλη αστοχία στο πιάτο του
04.05.26 , 22:59 Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο με τους θανάτους από χανταϊό
04.05.26 , 22:49 Νόμος και Τάξη: Ειδική Ομάδα: Πρεμιέρα απόψε στις 00:10 στο Star!
04.05.26 , 22:47 Μαχαίρωσαν, Απείλησαν Με Πιστόλια & Εμβόλισαν Εργαζόμενο Σε Μπαρ
04.05.26 , 22:29 Ιωάννινα: Μητέρα Καταγγέλλει Καθηγητή Για Άσκηση Βίας Στην Κόρη Της
04.05.26 , 22:07 Χίος: Βίντεο - σοκ με την κακοποίηση ηλικιωμένης από τη «φροντίστριά» της
04.05.26 , 22:07 Πένθος για την Ειρήνη Νικολοπούλου- Η συγκινητική φωτογραφία και το μήνυμα
04.05.26 , 22:05 MasterChef: Τα ελάχιστα υλικά του Mystey Box προβλημάτισαν τους παίκτες
04.05.26 , 22:03 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όχι» της ΝΔ σε Προανακριτική για  Λιβανό – Αραμπατζή
04.05.26 , 21:39 «Ωρολογιακές βόμβες» τα ακαθάριστα οικόπεδα: Τα πρόστιμα για τους παραβάτες
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Αντιγόνη Μακρή: Το τσιφτετέλι με τον Νίκο Γκέλια στον Κώστα Καραφώτη
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: Απόδραση στο Ναύπλιο για το ζευγάρι
Έλληνας επιστήμονας 15 ετών στη NASA - Ποιος είναι ο Β. Γιαννικόπουλος
MasterChef - Μενεξιά: «Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο. Αυτό θα πω μόνο»
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο γυμναστήριο με τον Πάρη - Σηκώνουν βάρη
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τις φήμες χωρισμού: «Στην αρχή με πείραζε»
Eurovision 2026: «Εκτόξευση» Akyla στα προγνωστικά πριν τη δεύτερη πρόβα
Μαρία Στρατουδάκη: Διπλό μετάλλιο και ρεκόρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο MasterChef 10, η κόκκινη και η μπλε μπριγάδα ισοφάρισαν 3-3 στο Mystery Box.
  • Ο Φίλιπ Βάκος κέρδισε τη νίκη με το καλύτερο γλυκό, κερδίζοντας 1.000 ευρώ για την κόκκινη μπριγάδα.
  • Οι κριτές χαρακτήρισαν το γλυκό του Φίλιπ ως το καλύτερο που έχουν δοκιμάσει φέτος.
  • Ο Πέτρος, παρά την ήττα, δήλωσε ικανοποιημένος με την απόδοσή του.
  • Ο Πάνος εξέφρασε ανησυχία για υποψηφιότητα αποχώρησης, αλλά ευχαρίστησε τον Φίλιπ για τη σωτηρία του.

Η πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας του MasterChef 10 επιφύλασσε ένα ντέρμπι ανάμεσα σε «κόκκινους» και «μπλε». Με το σκορ στο 3-3, ο δημιουργός του καλύτερου πιάτυο στο σημερινό Mystery Box θα έδινε τη νίκη σε μία από τις δύο μπριγάδες.

MasterChef: Τα ελάχιστα υλικά του Mystey Box προβλημάτισαν τους παίκτες

MasterChef: Η αγωνία του Γιώργου για το αποτέλεσμα

MasterChef: Η αγωνία του Γιώργου για το αποτέλεσμα

«Με τον πόντο του Πέτρου το σκορ διαμορφώνεται σε 3-3. Ισοπαλία. Και το ερώτημα τώρα είναι ποιος έκανε το καλύτερο γλυκό ο Πέτρος ή ο Φίλιπ; Το καλύτερο πιάτο για σήμερα, το πιο νόστιμο γλυκό, που χαρίζει τη νίκη στην μπριγάδα του και κερδίζει το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ, ανήκει στον Φίλιπ», αποκάλυψε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

MasterChef: Οι κριτές αποθέωσαν το πιάτο του Φίλιπ - «Είναι εθιστικό»

Ο Πέτρος είχε φτιάξει ένα άρτιο γλυκό, ωστόσο το γλυκό του Φίλιπ ήταν το καλύτερο που έχουν δοκιμάσει οι κριτές φέτος. Ο Φίλιπ Βάκος όχι μόνο έδωσε τη νίκη στην κόκκινη μπριγάδα, στέλνοντάς τη σύσσωμη στον εξώστη, αλλά εξασφάλισε και το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ.

«Φίλιπ, συγχαρητήρια. Φαινομενικά τόσο απλό, αλλά πραγματικά είναι εθιστικό αυτό που δοκιμάσαμε από τα χέρια σου. Ενδεχομένως το καλύτερο γλυκό που έχω δοκιμάσει φέτος στον διαγωνισμό», συμπλήρωσε ο σεφ Κοντιζάς.

MasterChef: Ο σωτήρας της κόκκινης μπριγάδας

MasterChef: Ο σωτήρας της κόκκινης μπριγάδας

Ο Πέτρος στεναχωρήθηκε που έφτασε για άλλη μια φορά στην πηγή και δεν ήπιε νερό, ωστόσο χάρηκε που κατάφερε να ανακάμψει μετά από μια δύσκολη εβδομάδα: «Ξενερώνω που δεν πήραμε τον πόντο, που δεν πήραμε τη νίκη. Χάνω και πάλι το χρηματικό έπαθλο, δηλαδή έχω πάει ξανά στην πηγή και δεν έχω πιει νερό. Παρ’ όλα αυτά, είμαι ικανοποιημένος μέσα μου, γιατί ξανανέβηκα στις δύο καλύτερες προσπάθειες. Έδειξα και στους συμπαίκτες μου ότι, οκ, μπορεί την προηγούμενη εβδομάδα να μη βγήκαν κάποια πράγματα, αλλά είμαι ακόμα εδώ και συγκεντρωμένος. Οπότε, πολύ καλά πήγε σήμερα», δήλωσε στο cue του.

Ο Πάνος αισθανόταν πως θα βγει υποψήφιος προς αποχώρηση, γι’ αυτό και ευχαρίστησε τον συμπαίκτη που τον έβγαλε από τη δύσκολη θέση: «Πιστεύω ότι σήμερα, με την αστοχία που είχα με τα αυγά, φλέρταρα λίγο με το να είμαι υποψήφιος και ευχαριστώ πολύ τον Φίλιππο που μας έσωσε», τόνισε.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MYSTERY BOX
 |
ΦΙΛΙΠ ΒΑΚΟΣ
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top