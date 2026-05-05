Η πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας του MasterChef 10 επιφύλασσε ένα ντέρμπι ανάμεσα σε «κόκκινους» και «μπλε». Με το σκορ στο 3-3, ο δημιουργός του καλύτερου πιάτυο στο σημερινό Mystery Box θα έδινε τη νίκη σε μία από τις δύο μπριγάδες.

MasterChef: Η αγωνία του Γιώργου για το αποτέλεσμα

«Με τον πόντο του Πέτρου το σκορ διαμορφώνεται σε 3-3. Ισοπαλία. Και το ερώτημα τώρα είναι ποιος έκανε το καλύτερο γλυκό ο Πέτρος ή ο Φίλιπ; Το καλύτερο πιάτο για σήμερα, το πιο νόστιμο γλυκό, που χαρίζει τη νίκη στην μπριγάδα του και κερδίζει το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ, ανήκει στον Φίλιπ», αποκάλυψε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Ο Πέτρος είχε φτιάξει ένα άρτιο γλυκό, ωστόσο το γλυκό του Φίλιπ ήταν το καλύτερο που έχουν δοκιμάσει οι κριτές φέτος. Ο Φίλιπ Βάκος όχι μόνο έδωσε τη νίκη στην κόκκινη μπριγάδα, στέλνοντάς τη σύσσωμη στον εξώστη, αλλά εξασφάλισε και το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ.

«Φίλιπ, συγχαρητήρια. Φαινομενικά τόσο απλό, αλλά πραγματικά είναι εθιστικό αυτό που δοκιμάσαμε από τα χέρια σου. Ενδεχομένως το καλύτερο γλυκό που έχω δοκιμάσει φέτος στον διαγωνισμό», συμπλήρωσε ο σεφ Κοντιζάς.

MasterChef: Ο σωτήρας της κόκκινης μπριγάδας

Ο Πέτρος στεναχωρήθηκε που έφτασε για άλλη μια φορά στην πηγή και δεν ήπιε νερό, ωστόσο χάρηκε που κατάφερε να ανακάμψει μετά από μια δύσκολη εβδομάδα: «Ξενερώνω που δεν πήραμε τον πόντο, που δεν πήραμε τη νίκη. Χάνω και πάλι το χρηματικό έπαθλο, δηλαδή έχω πάει ξανά στην πηγή και δεν έχω πιει νερό. Παρ’ όλα αυτά, είμαι ικανοποιημένος μέσα μου, γιατί ξανανέβηκα στις δύο καλύτερες προσπάθειες. Έδειξα και στους συμπαίκτες μου ότι, οκ, μπορεί την προηγούμενη εβδομάδα να μη βγήκαν κάποια πράγματα, αλλά είμαι ακόμα εδώ και συγκεντρωμένος. Οπότε, πολύ καλά πήγε σήμερα», δήλωσε στο cue του.

Ο Πάνος αισθανόταν πως θα βγει υποψήφιος προς αποχώρηση, γι’ αυτό και ευχαρίστησε τον συμπαίκτη που τον έβγαλε από τη δύσκολη θέση: «Πιστεύω ότι σήμερα, με την αστοχία που είχα με τα αυγά, φλέρταρα λίγο με το να είμαι υποψήφιος και ευχαριστώ πολύ τον Φίλιππο που μας έσωσε», τόνισε.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef