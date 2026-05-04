Σοκ προκαλεί το νέο περιστατικό κακοποίησης ηλικιωμένης από τη «φροντίστριά» της στη Χίο. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε αδιανόητες πράξεις σε βάρος της ανήμπορης γυναίκας.

Η υπόθεση έχει οδηγηθεί ήδη στη Δικαιοσύνη, με την κατηγορούμενη από τη Βουλγαρία να καταδικάζεται σε έναν χρόνο φυλάκισης με τριετή αναστολή. Το ρεπορτάζ είναι της δικαστικής συντάκτριας του Star, Τασούλας Παπανικολάου, με τις εικόνες να είναι ιδιαίτερα σκληρές.

Στα πλάνα καταγράφονται εικόνες - σοκ από κάμερα ασφαλείας που τοποθετήθηκε στο δωμάτιο της 84χρονης γυναίκας, μετά τις υποψίες που είχαν οι δικοί της άνθρωποι για τη συμπεριφορά της φροντίστριάς της, 67 ετών, από τη Βουλγαρία. Χτυπήματα, εξυβρίσεις σε μια ανήμπορη γυναίκα, που ικετεύει για λίγη ανθρωπιά, με δάκρυα στα μάτια.

Χίος - Κακοποίηση ηλικιωμένης: «Μη με χτυπάς, δε σου έκανα τίποτα»

Συγγενής της άτυχης γυναίκας λέει χαρακτηριστικά: «Ανοίξαμε την κάμερα και ακούσαμε τις φωνές της. Φαινόταν να τη χτυπάει με τα χέρια της και με τα γάντια, στην κοιλιά, στο κεφάλι, στην πλάτη της. Καλέσαμε άμεσα την αστυνομία και υποβάλαμε μήνυση».

Η οικογένεια της 84χρονης άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά, όταν διαπίστωσε ότι κοιμόταν σχεδόν είκοσι ώρες την ημέρα. Στην αρχή υπέθεσαν ότι της έδινε χάπια εκτός συνταγογράφησης. Όταν είδαν όμως τις εικόνες, έμειναν με το στόμα ανοιχτό.

Η φροντίστρια από τη Βουλγαρία συνελήφθη και δικάστηκε στο αυτόφωρο για σωματική βλάβη και εξύβριση. Καταδικάστηκε σε έναν χρόνο φυλάκιση, αλλά με τριετή αναστολή, και έτσι αφέθηκε ελεύθερη.

Ελεύθερη αφέθηκε και η γυναίκα από τη Ρουμανία, που συνελήφθη για κακοποίηση ενός 98χρονου, και πάλι στη Χίο πριν από δύο εβδομάδες. Δύο αποφάσεις που προκαλούν τις αντιδράσεις των οικογενειών των ηλικιωμένων.

Χίος: «Μας είπαν ότι θα ορισθεί δικάσιμος - Εύχομαι να μην υπάρξει άλλο περιστατικό»

Η κόρη του 98χρονου λέει: «Έμεινε μία βραδιά στο κρατητήριο. Μας ειδοποιούν ότι αποφάσισε ο εισαγγελέας να αφεθεί ελεύθερη και θα οριστεί δικάσιμος και θα τη βρουν και θα δικαστεί μέχρι να ολοκληρωθεί η δικογραφία. Τώρα, τι περίμενε, δεν ξέρω».