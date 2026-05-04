Χίος: Βίντεο - σοκ με την κακοποίηση ηλικιωμένης από τη «φροντίστριά» της

Προσοχή, σκληρές εικόνες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.05.26 , 00:11 MasterChef: «Είναι ο ορισμός του "εσείς φταίτε για όλα"» - Δείτε το trailer
05.05.26 , 00:10 MasterChef: Ο Μιχάλης υπέδειξε τον Σαμ ως υποψήφιο προς αποχώρηση
05.05.26 , 00:00 MasterChef: Ντέρμπι στο Mystery Box - Ποιο πιάτο «έλυσε» την ισοπαλία;
04.05.26 , 23:40 Χάιντι Κλουμ: Το συγκινητικό πάρτι που διοργάνωσε για την κόρη της
04.05.26 , 23:40 MasterChef: Οι κριτές αποθέωσαν το πιάτο του Φίλιπ - «Είναι εθιστικό»
04.05.26 , 23:25 MasterChef: Απογοητευμένος ο Σαμ - Η μεγάλη αστοχία στο πιάτο του
04.05.26 , 22:59 Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο με τους θανάτους από χανταϊό
04.05.26 , 22:49 Νόμος και Τάξη: Ειδική Ομάδα: Πρεμιέρα απόψε στις 00:10 στο Star!
04.05.26 , 22:47 Μαχαίρωσαν, Απείλησαν Με Πιστόλια & Εμβόλισαν Εργαζόμενο Σε Μπαρ
04.05.26 , 22:29 Ιωάννινα: Μητέρα Καταγγέλλει Καθηγητή Για Άσκηση Βίας Στην Κόρη Της
04.05.26 , 22:07 Χίος: Βίντεο - σοκ με την κακοποίηση ηλικιωμένης από τη «φροντίστριά» της
04.05.26 , 22:07 Πένθος για την Ειρήνη Νικολοπούλου- Η συγκινητική φωτογραφία και το μήνυμα
04.05.26 , 22:05 MasterChef: Τα ελάχιστα υλικά του Mystey Box προβλημάτισαν τους παίκτες
04.05.26 , 22:03 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όχι» της ΝΔ σε Προανακριτική για  Λιβανό – Αραμπατζή
04.05.26 , 21:39 «Ωρολογιακές βόμβες» τα ακαθάριστα οικόπεδα: Τα πρόστιμα για τους παραβάτες
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Αντιγόνη Μακρή: Το τσιφτετέλι με τον Νίκο Γκέλια στον Κώστα Καραφώτη
MasterChef - Μενεξιά: «Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο. Αυτό θα πω μόνο»
Έλληνας επιστήμονας 15 ετών στη NASA - Ποιος είναι ο Β. Γιαννικόπουλος
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: Απόδραση στο Ναύπλιο για το ζευγάρι
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο γυμναστήριο με τον Πάρη - Σηκώνουν βάρη
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Eurovision 2026: «Εκτόξευση» Akyla στα προγνωστικά πριν τη δεύτερη πρόβα
MasterChef: «Γιατί το έβαλες στο πιάτο;» - Η αυστηρή κριτική του Κοντιζά
«Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου (4/5/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοκ από κακοποίηση ηλικιωμένης στη Χίο από τη φροντίστριά της, καταγεγραμμένη σε βίντεο.
  • Η 67χρονη φροντίστρια από τη Βουλγαρία καταδικάστηκε σε έναν χρόνο φυλάκισης με τριετή αναστολή.
  • Η οικογένεια της 84χρονης υποψιάστηκε την κακοποίηση όταν διαπίστωσε ότι κοιμόταν 20 ώρες την ημέρα.
  • Η φροντίστρια συνελήφθη μετά από μήνυση της οικογένειας και δικάστηκε για σωματική βλάβη και εξύβριση.
  • Αντίστοιχο περιστατικό με 98χρονο στη Χίο, με την κατηγορούμενη να αφέθηκε ελεύθερη.

Σοκ προκαλεί το νέο περιστατικό κακοποίησης ηλικιωμένης από τη «φροντίστριά» της στη Χίο. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε αδιανόητες πράξεις σε βάρος της ανήμπορης γυναίκας.

Η υπόθεση έχει οδηγηθεί ήδη στη Δικαιοσύνη, με την κατηγορούμενη από τη Βουλγαρία να καταδικάζεται σε έναν χρόνο φυλάκισης με τριετή αναστολή. Το ρεπορτάζ είναι της δικαστικής συντάκτριας του Star, Τασούλας Παπανικολάου, με τις εικόνες να είναι ιδιαίτερα σκληρές.

Χίος: Κακοποίηση ηλικιωμένης από 67χρονη- Αντί να τη φροντίζει, τη χτυπούσε

Στα πλάνα καταγράφονται εικόνες - σοκ από κάμερα ασφαλείας που τοποθετήθηκε στο δωμάτιο της 84χρονης γυναίκας, μετά τις υποψίες που είχαν οι δικοί της άνθρωποι για τη συμπεριφορά της φροντίστριάς της, 67 ετών, από τη Βουλγαρία. Χτυπήματα, εξυβρίσεις σε μια ανήμπορη γυναίκα, που ικετεύει για λίγη ανθρωπιά, με δάκρυα στα μάτια.

Χίος - Κακοποίηση ηλικιωμένης: «Μη με χτυπάς, δε σου έκανα τίποτα»

Χίος - Κακοποίηση ηλικιωμένης: «Μη με χτυπάς, δε σου έκανα τίποτα»

Συγγενής της άτυχης γυναίκας λέει χαρακτηριστικά: «Ανοίξαμε την κάμερα και ακούσαμε τις φωνές της. Φαινόταν να τη χτυπάει με τα χέρια της και με τα γάντια, στην κοιλιά, στο κεφάλι, στην πλάτη της. Καλέσαμε άμεσα την αστυνομία και υποβάλαμε μήνυση».

Η οικογένεια της 84χρονης άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά, όταν διαπίστωσε ότι κοιμόταν σχεδόν είκοσι ώρες την ημέρα. Στην αρχή υπέθεσαν ότι της έδινε χάπια εκτός συνταγογράφησης. Όταν είδαν όμως τις εικόνες, έμειναν με το στόμα ανοιχτό.

Η φροντίστρια από τη Βουλγαρία συνελήφθη και δικάστηκε στο αυτόφωρο για σωματική βλάβη και εξύβριση. Καταδικάστηκε σε έναν χρόνο φυλάκιση, αλλά με τριετή αναστολή, και έτσι αφέθηκε ελεύθερη.

Ελεύθερη αφέθηκε και η γυναίκα από τη Ρουμανία, που συνελήφθη για κακοποίηση ενός 98χρονου, και πάλι στη Χίο πριν από δύο εβδομάδες. Δύο αποφάσεις που προκαλούν τις αντιδράσεις των οικογενειών των ηλικιωμένων.

Χίος: «Μας είπαν ότι θα ορισθεί δικάσιμος - Εύχομαι να μην υπάρξει άλλο περιστατικό»

Χίος: «Μας είπαν ότι θα ορισθεί δικάσιμος - Εύχομαι να μην υπάρξει άλλο περιστατικό»

Η κόρη του 98χρονου λέει: «Έμεινε μία βραδιά στο κρατητήριο. Μας ειδοποιούν ότι αποφάσισε ο εισαγγελέας να αφεθεί ελεύθερη και θα οριστεί δικάσιμος και θα τη βρουν και θα δικαστεί μέχρι να ολοκληρωθεί η δικογραφία. Τώρα, τι περίμενε, δεν ξέρω».

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΧΙΟΣ
 |
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
 |
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ
 |
ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top