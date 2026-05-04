Εμπλοκή άγκυρας στο Blue Star Naxos - Ταλαιπωρία για 514 επιβάτες

Προσπάθεια απεμπλοκής με τη συνδρομή ρυμουλκού πλοίου

04.05.26 , 19:36 Εμπλοκή άγκυρας στο Blue Star Naxos - Ταλαιπωρία για 514 επιβάτες
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ (αρχείου)
Εμπλοκή Άγκυρας Στο Blue Star Naxos
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το πλοίο Blue Star Naxos καθυστέρησε στον απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά λόγω εμπλοκής στην άγκυρα.
  • 514 επιβάτες και 72 μέλη του πληρώματος επηρεάστηκαν από την καθυστέρηση.
  • Το πλοίο προοριζόταν για δρομολόγιο προς Κυκλάδες, συμπεριλαμβανομένων των νησιών Σύρος, Πάρος και Νάξος.
  • Η ακινητοποίηση ήταν προσωρινή, με τις αρχές και το πλήρωμα να εργάζονται για την αποκατάσταση του προβλήματος.
  • Η κατάσταση αποκαταστάθηκε με τη βοήθεια ρυμουλκού πλοίου.

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star Naxos βρέθηκε στο επίκεντρο αναστάτωσης λόγω καθυστέρησης στον απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά, με περίπου 514 επιβάτες κι 72 άτομα πλήρωμα να επηρεάζονται από το περιστατικό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρόβλημα σχετιζόταν με εμπλοκή στην άγκυρα, γεγονός που προκάλεσε καθυστέρηση στην αναχώρηση.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το καθιερωμένο δρομολόγιο προς τις Κυκλάδες, εξυπηρετώντας νησιά όπως η Σύρος, η Πάρος και η Νάξος, όμως η τεχνική δυσκολία στο λιμάνι οδήγησε σε προσωρινή ακινητοποίηση μέχρι να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και ενέργειες από το πλήρωμα και τις λιμενικές αρχές. 

Παρά την καθυστέρηση, οι αρμόδιες αρχές και το πλήρωμα προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα και να διασφαλιστεί η ασφαλής συνέχιση του ταξιδιού, με τη συνδρομή ρυμουλκού πλοίου.

 

