Εμπλοκή Άγκυρας Στο Blue Star Naxos

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star Naxos βρέθηκε στο επίκεντρο αναστάτωσης λόγω καθυστέρησης στον απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά, με περίπου 514 επιβάτες κι 72 άτομα πλήρωμα να επηρεάζονται από το περιστατικό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρόβλημα σχετιζόταν με εμπλοκή στην άγκυρα, γεγονός που προκάλεσε καθυστέρηση στην αναχώρηση.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το καθιερωμένο δρομολόγιο προς τις Κυκλάδες, εξυπηρετώντας νησιά όπως η Σύρος, η Πάρος και η Νάξος, όμως η τεχνική δυσκολία στο λιμάνι οδήγησε σε προσωρινή ακινητοποίηση μέχρι να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και ενέργειες από το πλήρωμα και τις λιμενικές αρχές.

Παρά την καθυστέρηση, οι αρμόδιες αρχές και το πλήρωμα προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα και να διασφαλιστεί η ασφαλής συνέχιση του ταξιδιού, με τη συνδρομή ρυμουλκού πλοίου.