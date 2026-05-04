Στην Αθήνα o Γερμανός ΥΠΕΞ και o Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας

Το μήνυμα της Ελλάδας για την Τουρκία και την ευρωπαϊκή αυτονομία

Συναντήσεις Μητσοτάκη και Δένδια με Επίτροπο Άμυνας ΕΕ (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας Andrius Kubilius και ο Γερμανός ΥΠΕΞ Johann Wadephul επισκέφθηκαν την Αθήνα για συναντήσεις με την ελληνική ηγεσία.
  • Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική λόγω της απειλής που συνιστά.
  • Διεξάγεται η άσκηση ORION στη Γαλλία, ενισχύοντας τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας.
  • Η ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Γερμανίας αυξάνεται, με την απόσυρση Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε σε διαρκή απειλή από την Τουρκία.

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, η Αθήνα βρέθηκε στο επίκεντρο αμυντικών και διπλωματικών επαφών, υποδεχόμενη τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Άμυνα και το Διάστημα, Andrius Kubilius, ο οποίος συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον  Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.  

Στην Αθήνα βρέθηκε όμως και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ο οποίος συναντήθηκε με τον  Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη 

Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιχειρεί να κάνει βήματα προς τη στρατηγική της αυτονομία, εν μέσω αυξανόμενης αβεβαιότητας για τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ελληνική πλευρά έστειλε σαφές μήνυμα: η Τουρκία δεν μπορεί να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική, καθώς συνιστά απειλή για την Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, ισχυρό μήνυμα ετοιμότητας και αποτροπής εκπέμπεται μέσα από την άσκηση «ORION», που διεξάγεται στη Γαλλία. Έλληνες και Γάλλοι κομάντο, με τη συμμετοχή αρμάτων Leopard και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, συνεκπαιδεύονται για την αντιμετώπιση κοινών απειλών, ενισχύοντας τη στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών.

Στο φόντο των εξελίξεων, αυξάνεται  η ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ – Γερμανίας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφασίζει την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα αποστασιοποίησης, την ώρα που το Βερολίνο εμφανίζεται να στηρίζει εξοπλιστικά την Άγκυρα, με την προμήθεια μαχητικών Eurofighter, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στενότερης συνεργασίας με την Τουρκία στον αμυντικό τομέα.

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ, Johann Wadephul, είχε επαφές με την ελληνική ηγεσία, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στην περιφερειακή ασφάλεια και τις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Την ίδια στιγμή, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις προθέσεις της  Τουρκίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Milliyet, εξετάζεται η θέσπιση «νόμου για τη θάλασσα», που ουσιαστικά επιχειρεί να δώσει νομικό περίβλημα στο αναθεωρητικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Παράλληλα, τουρκικά μέσα προβάλλουν βίντεο αποβατικών ασκήσεων, στο πλαίσιο της άσκησης EFES, εντείνοντας την ανησυχία στην Αθήνα.

Κατά τη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας.

Όπως τόνισε, απαιτείται ισχυρότερη δέσμευση των κρατών-μελών, καθώς και ουσιαστική αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση απειλής.
Από την πλευρά του, ο Andrius Kubilius χαρακτήρισε την Ελλάδα «παράδειγμα προς μίμηση» στον τομέα της άμυνας, επισημαίνοντας τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας.

Ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει διαρκή απειλή από ανατολικά.

Όπως σημείωσε, η χώρα προσεγγίζει τις προκλήσεις με συνολική στρατηγική, καλύπτοντας το σύνολο των κινδύνων.

Μέσα σε αυτό το σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, το βασικό ερώτημα παραμένει: πώς μπορεί να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική μια χώρα που απειλεί κράτος-μέλος της ΕΕ;

Η απάντηση της Αθήνας είναι σαφής — και διατυπώνεται πλέον σε όλα τα επίπεδα.
 

