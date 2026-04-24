«Στάζει μέλι» ο Ντόναλντ Τραμπ για την Ελλάδα - Η δήλωση Μητσοτάκη

Τα εγκώμια Τραμπ για την Ελλάδα και οι δηλώσεις Μητσοτάκη - Δένδια (βίντεο Star)

Την ιδιαίτερη σημασία της Ελλάδας ως στρατηγικού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών υπογράμμισε δημόσια ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια προς άλλες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ για τη στάση τους στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σε δηλώσεις του για την κρίση με το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα θερμός απέναντι στην Ελλάδα, επισημαίνοντας τη σταθερή της στήριξη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η Ελλάδα είναι πραγματικά πολύ υποστηρικτική, είναι φανταστική», ενώ έκανε ειδική αναφορά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι «κατανοεί τη σπουδαιότητα» των εξελίξεων.

Μητσοτάκης: «Ο Τραμπ θα περάσει πολύ καλά στην Ελλάδα»

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο Breitbart, ανέδειξε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στη χώρα μας.

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη στο Breitbart για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τον Τραμπ

«Ποτέ άλλοτε οι δύο χώρες δεν ήταν πιο κοντά από σήμερα. Ο Τραμπ θα περάσει πολύ καλά στην Ελλάδα», σημείωσε με νόημα.

Δένδιας: Στο τραπέζι συμμετοχή σε ναυτική δύναμη στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της Ελλάδας σε διεθνή ναυτική δύναμη στα Στενά του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση επίτευξης μόνιμης εκεχειρίας στην περιοχή.

Παράλληλα, απάντησε στις αντιδράσεις της Άγκυρας για τη συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις, αλλά δέχεται απειλές. «Υπάρχουν ευθείες, χυδαίες και υβριστικές απειλές κατά της Ελλάδας», υπογράμμισε.

Ένταση ΗΠΑ με συμμάχους στο ΝΑΤΟ

Στον αντίποδα, η Ουάσιγκτον εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένη με συμμάχους που –κατά την εκτίμησή της– δεν στήριξαν επαρκώς τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Reuters, εσωτερικό e-mail του αμερικανικού Πενταγώνου φέρνει στο προσκήνιο σενάρια τιμωρητικών μέτρων, όπως:

-Aναστολή της συμμετοχής της Ισπανία στο ΝΑΤΟ

-Επανεξέταση της στάσης των ΗΠΑ στις διεκδικήσεις κατά του Ηνωμένου Βασιλείου για τα Νησιά Φόκλαντ,

-Αποκλεισμός χωρών από κρίσιμες θέσεις εντός της Συμμαχίας.

Σάντσεθ: «Δεν εργαζόμαστε με βάση e-mails»

Απαντώντας στα δημοσιεύματα, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, εμφανίστηκε ψύχραιμος, υπογραμμίζοντας ότι οι κυβερνήσεις λειτουργούν με επίσημες αποφάσεις και όχι με ανεπίσημες διαρροές.

«Δεν εργαζόμαστε με βάση ηλεκτρονικά μηνύματα, αλλά με επίσημα έγγραφα και θέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το διπλωματικό σκηνικό παραμένει ρευστό, με την Ελλάδα να ενισχύει τον ρόλο της ως αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

