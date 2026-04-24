«Στάζει μέλι» ο Ντόναλντ Τραμπ για την Ελλάδα - Η δήλωση Μητσοτάκη

Τα εγκώμια Τραμπ για την Ελλάδα και οι δηλώσεις Μητσοτάκη - Δένδια (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε την Ελλάδα ως στρατηγικό σύμμαχο των ΗΠΑ, επισημαίνοντας τη στήριξή της στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε εξαιρετικό επίπεδο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσκεψης του Τραμπ στην Ελλάδα.
  • Ο Νίκος Δένδιας ανέφερε πιθανή συμμετοχή της Ελλάδας σε ναυτική δύναμη στα Στενά του Ορμούζ, εφόσον υπάρξει μόνιμη εκεχειρία.
  • Η Ουάσιγκτον εκφράζει δυσαρέσκεια προς συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν στήριξαν επαρκώς τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, με σενάρια τιμωρητικών μέτρων.
  • Η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της ως αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ σε περίοδο γεωπολιτικών εντάσεων.

Την ιδιαίτερη σημασία της Ελλάδας ως στρατηγικού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών υπογράμμισε δημόσια ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια προς άλλες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ για τη στάση τους στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σε δηλώσεις του για την κρίση με το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα θερμός απέναντι στην Ελλάδα, επισημαίνοντας τη σταθερή της στήριξη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η Ελλάδα είναι πραγματικά πολύ υποστηρικτική, είναι φανταστική», ενώ έκανε ειδική αναφορά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι «κατανοεί τη σπουδαιότητα» των εξελίξεων.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο Breitbart, ανέδειξε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στη χώρα μας.

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη στο Breitbart για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τον Τραμπ  

«Ποτέ άλλοτε οι δύο χώρες δεν ήταν πιο κοντά από σήμερα. Ο Τραμπ θα περάσει πολύ καλά στην Ελλάδα», σημείωσε με νόημα.

Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της Ελλάδας σε διεθνή ναυτική δύναμη στα Στενά του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση επίτευξης μόνιμης εκεχειρίας στην περιοχή.

Παράλληλα, απάντησε στις αντιδράσεις της Άγκυρας για τη συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις, αλλά δέχεται απειλές. «Υπάρχουν ευθείες, χυδαίες και υβριστικές απειλές κατά της Ελλάδας», υπογράμμισε.

Στον αντίποδα, η Ουάσιγκτον εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένη με συμμάχους που –κατά την εκτίμησή της– δεν στήριξαν επαρκώς τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Reuters, εσωτερικό e-mail του αμερικανικού Πενταγώνου φέρνει στο προσκήνιο σενάρια τιμωρητικών μέτρων, όπως:

-Aναστολή της συμμετοχής της Ισπανία στο ΝΑΤΟ
πανεξέταση της στάσης των ΗΠΑ στις διεκδικήσεις κατά του Ηνωμένου Βασιλείου για τα Νησιά Φόκλαντ,
-Αποκλεισμός χωρών από κρίσιμες θέσεις εντός της Συμμαχίας.

Απαντώντας στα δημοσιεύματα, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, εμφανίστηκε ψύχραιμος, υπογραμμίζοντας ότι οι κυβερνήσεις λειτουργούν με επίσημες αποφάσεις και όχι με ανεπίσημες διαρροές.

«Δεν εργαζόμαστε με βάση ηλεκτρονικά μηνύματα, αλλά με επίσημα έγγραφα και θέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το διπλωματικό σκηνικό παραμένει ρευστό, με την Ελλάδα να ενισχύει τον ρόλο της ως αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.
 

