Στην Αθήνα έφτασε ο Μακρόν: Διήμερη επίσκεψη με στρατηγική σημασία

Συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία και ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.04.26 , 20:04 «Στάζει μέλι» ο Ντόναλντ Τραμπ για την Ελλάδα - Η δήλωση Μητσοτάκη
24.04.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Δημήτρης έλυσε τον γρίφο σπάζοντας το χρονόμετρο
24.04.26 , 19:29 Κρήτη: Συγκινεί ο γιος της 43χρονης - «Δεν είμαστε μόνα μας τα τρία παιδιά»
24.04.26 , 19:27 Baby boom! Έγκυος στο πρώτο της παιδί η Ελίζαμπεθ Ελέτσι
24.04.26 , 19:07 Στην Αθήνα έφτασε ο Μακρόν: Διήμερη επίσκεψη με στρατηγική σημασία
24.04.26 , 19:05 Έγινε μαμά για πρώτη φορά γνωστή Ελληνίδα αθλήτρια
24.04.26 , 19:00 Αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης: Πότε οδηγεί σε πλήρη αποζημίωση
24.04.26 , 18:47 Επιστροφή ενοικίου: Τριπλή ενίσχυση έως 900 ευρώ για 50.000 εργαζόμενους
24.04.26 , 18:35 VW Golf και T-Roc: Έρχονται με νέο full hybrid σύστημα
24.04.26 , 18:30 Cash or Trash: Η δυνατή προσφορά της Πανά και το ηχηρό «όχι» της Κέλλυς
24.04.26 , 18:27 Skoda Epiq: Επική εμφάνιση στο Μιλάνο
24.04.26 , 18:07 Αγκαλιά με το μωρό της η Καινούργιου: «Είχα ένα όνειρο, πήρα όσα ήθελα»
24.04.26 , 18:00 Cash or Trash: Ο Sylvester & ο Tweety «έκλεψε» την καρδιά της Ρογδάκη
24.04.26 , 17:46 Καμπανάκι Παπαδόπουλου: «Αντίστροφη μέτρηση για σεισμό στον Κορινθιακό»
24.04.26 , 17:20 Μαργαρίτης Σχοινάς στη Μάρα Ζαχαρέα: Αλλάζουν όλα στις επιδοτήσεις
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Ελένη Μενεγάκη: «Θέλω να είμαι ο λόγος που χαμογελάς»
Κρήτη: Συγκινεί ο γιος της 43χρονης - «Δεν είμαστε μόνα μας τα τρία παιδιά»
MasterChef: Πικραμένη μετά την αποχώρησή της η Κωνσταντίνα - «Θα το χωνέψω»
Γεροντιδάκης: Οι ευχές στον «μικρό εαυτό» του - Η αντίδραση της Ντορέττας
Baby boom! Έγκυος στο πρώτο της παιδί η Ελίζαμπεθ Ελέτσι
Λάμπρος Φισφής: Βραδινή έξοδος με την κούκλα σύζυγό του
Γνωστή ηθοποιός: «Πέρασα κρίσεις πανικού στη σχέση μου με τον Γιάννη Πάριο»
Χαλαρή έξοδος στην Αθήνα για τον Ματίας Λεσόρ με την γυναίκα του
Η Καινούργιου είναι μία παραδοσιακή μαμά! - «Ξέρετε τι έχει πάθει;»
Περισσότερα

STAR.GR
Πολιτικη
Πρώτη Δημοσίευση: 24.04.26, 19:09
Έφθασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν (βίντεο ΕΡΤ)

Έφτασε πριν από λίγο στην Αθήνα ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν

Στην Αθήνα ο Εμανουέλ Μακρόν στις 24 – 25 Απριλίου

Ο κ. Μακρόν έφτασε στην Αθήνα μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από την Κύπρο, όπου συμμετείχαν στην άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ. Σε αυτή συζητήθηκε το πώς θα ενεργοποιείται ο ευρωπαϊκός μηχανισμός άμυνας κάθε φορά που θα απειλείται ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στη Ρωμαϊκή Αγορά ο Μακρόν σε συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης

Το απόγευμα θα μιλήσουν σε εκδήλωση στη Ρωμαϊκή αγορά  με θέμα το μέλλον της Ευρώπης

Αμέσως μετά ο Εμανουέλ Μακρόν θα έχει  κατ’ ιδίαν συνάντηση περίπου 45 λεπτών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και θα ακολουθήσει το δείπνο μετά των συζύγων τους, παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού, υπουργών της κυβέρνησης και επιχειρηματιών. 

Διάσκεψη στο Παρίσι για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά

Επίκσκεψη στον ΚΙΜΩΝΑ και υπογραφή νέας ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας   

Το πρωί του Σαββάτου θα επισκεφτεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους Υπουργούς Άμυνας Ελλάδας και Γαλλίας, Νίκο Δένδια και Κατρίν  Βοτρίν, την  πρώτη Φρεγάτα «Μπελαρά» Κίμων,  η οποία είναι συνδεδεμένη με την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία που αναμένεται να ανανεωθεί, με τις υπογραφές που θα πέσουν αύριο.

Στη Σούδα o Μακρόν - Τον υποδέχθηκε ο Δένδιας

Σε δήλωση του ο Μακρόν εν όψει της επίσκεψης του στη χώρα μας υπογράμμισε πως «μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός»


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΚΡΟΝ
 |
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
ΦΡΕΓΑΤΑ ΜΠΕΛΑΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top