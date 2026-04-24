Στην Αθήνα έφτασε ο Μακρόν: Διήμερη επίσκεψη με στρατηγική σημασία

Έφτασε πριν από λίγο στην Αθήνα ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν.

Ο κ. Μακρόν έφτασε στην Αθήνα μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από την Κύπρο, όπου συμμετείχαν στην άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ. Σε αυτή συζητήθηκε το πώς θα ενεργοποιείται ο ευρωπαϊκός μηχανισμός άμυνας κάθε φορά που θα απειλείται ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη Ρωμαϊκή Αγορά ο Μακρόν σε συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης

Το απόγευμα θα μιλήσουν σε εκδήλωση στη Ρωμαϊκή αγορά με θέμα το μέλλον της Ευρώπης

Αμέσως μετά ο Εμανουέλ Μακρόν θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση περίπου 45 λεπτών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και θα ακολουθήσει το δείπνο μετά των συζύγων τους, παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού, υπουργών της κυβέρνησης και επιχειρηματιών.

Επίκσκεψη στον ΚΙΜΩΝΑ και υπογραφή νέας ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας

Το πρωί του Σαββάτου θα επισκεφτεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους Υπουργούς Άμυνας Ελλάδας και Γαλλίας, Νίκο Δένδια και Κατρίν Βοτρίν, την πρώτη Φρεγάτα «Μπελαρά» Κίμων, η οποία είναι συνδεδεμένη με την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία που αναμένεται να ανανεωθεί, με τις υπογραφές που θα πέσουν αύριο.

Σε δήλωση του ο Μακρόν εν όψει της επίσκεψης του στη χώρα μας υπογράμμισε πως «μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός»



