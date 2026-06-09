Η Δούκισσα Νομικού δεν κρύβει την τεράστια αδυναμία που έχει στην οικογένειά της, μοιράζοντας συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, ενθουσίασε τους followers της με μια τρυφερή selfie, στην οποία ποζάρει με την πανέμορφη μητέρα της, Ούρσουλα, και τα δύο της παιδιά, Σάββα και Αναστασία.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια επανήλθε στα social media με ένα νέο, άκρως συγκινητικό story. Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστής ήταν ο αδερφός της, Νικήτας Νομικός, ο οποίος το καλοκαίρι του 2023 παντρεύτηκε την Άννα Πρέλεβιτς μετά από 2,5 χρόνια σχέσης.

Η Δούκισσα ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία, γράφοντας στη λεζάντα: «Κολλημένοι ο ένας με τον άλλον, από την πρώτη μέρα», αποδεικνύοντας τον ισχυρό δεσμό που τους ενώνει.

Η ανάρτηση της Δούκισσας Νομικού /Φωτογραφία Instagram

Who is Who: Η διαδρομή της Δούκισσας Νομικού

Γεννημένη στον Πειραιά, η κόρη του γνωστού τραγουδιστή Νίκου Νομικού, η Δούκισσα κέρδισε τις εντυπώσεις του κοινού το 2007, όταν στέφθηκε Σταρ Ελλάς, ξεκινώντας μια λαμπρή καριέρα στο μόντελινγκ και τις πασαρέλες. Γρήγορα, όμως, την κέρδισε η τηλεόραση, όπου καθιερώθηκε ως μία από τις πιο επιτυχημένες και λαμπερές παρουσιάστριες της γενιάς της, έχοντας στο βιογραφικό της projects όπως το Just the 2 Of Us, το Όλα, το Dancing with the Stars και το So You Think You Can Dance.

Παράλληλα με την τηλεοπτική της πορεία, αποφοίτησε από το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), ενώ τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία ως επιχειρηματίας, έχοντας δημιουργήσει το δικό της brand κοσμημάτων και αρωμάτων.

Από το 2017 είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Δημήτρη Θεοδωρίδη, με τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Το πρώην μοντέλο, επιχειρηματίας και παρουσιάστρια εκμεταλλεύτηκε τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών για να πραγματοποιήσει τις πρώτες καλοκαιρινές αποδράσεις με την οικογένειά της.

Μέσα από το προφίλ της στο Instagram, μοιράστηκε μοναδικά στιγμιότυπα από τις ξέγνοιαστες στιγμές με τα παιδιά της στην παραλία, τη μαγευτική θέα από το δωμάτιό τους με τον ήλιο να βυθίζεται στη θάλασσα, αλλά και δικές της φωτογραφίες με μαγιό, οι οποίες για ακόμα μια φορά ανέδειξαν την άψογη σιλουέτα της.