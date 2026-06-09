Δούκισσα Νομικού: Η φωτογραφία με τον άντρα που ξέρει όλη της τη ζωή!

«Κολλημένοι ο ένας με τον άλλον, από την πρώτη μέρα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.06.26 , 21:01 Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Είχα καλέσει μεταφορική για να επιστρέψω Θεσσαλονίκη»
09.06.26 , 21:00 Star Tech: Η Σοφία Σκευοφύλακα, για την εκπαίδευση του προσωπικού στο ΑΙ
09.06.26 , 20:55 Αδερφός Πολωνού καθηγητή στο Star: «Tα παιδιά χρειάζονται υποστήριξη»
09.06.26 , 20:26 ΝΔ: Πρόσωπα με «δεξιό» στίγμα για περιορισμό των διαρροών
09.06.26 , 20:24 Οι «Ήρωες της Digea» ταξίδεψαν σε Σέρρες, Αρκαδία και Κέρκυρα
09.06.26 , 20:15 Κιμ Καρντάσιαν: Ο Λιουίς Χάμιλτον δημοσίευσε φωτογραφία της με το κράνος
09.06.26 , 20:08 Τραμπ: «Οι Ιρανοί κατέρριψαν το Απάτσι. Πρέπει να απαντήσουμε»
09.06.26 , 19:54 Τζένη Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια & τον γιο της Μάξιμο στο Hautes Grecians
09.06.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα πρόδωσαν τον Απόστολο - Εσένα;
09.06.26 , 19:17 Δούκισσα Νομικού: Η φωτογραφία με τον άντρα που ξέρει όλη της τη ζωή!
09.06.26 , 19:09 Cash or Trash: Ο Μαρίνης διαπραγματεύεται σκληρά για το φλίπερ
09.06.26 , 19:02 Αίγιο: Η μπλούζα με αίμα, οι αμυχές και οι αντιφάσεις του Ιταλού συντρόφου
09.06.26 , 19:00 Ford Pro: Ο τρόπος για να προλαμβάνει τις βλάβες
09.06.26 , 18:59 Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ 2026-2027: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες
09.06.26 , 18:42 Kομισιόν για τουρκική παρενόχληση αεροσκαφών: Διερευνάμε τι συνέβη
Τζένη Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια & τον γιο της Μάξιμο στο Hautes Grecians
Φίλιπ Βάκος: Ο γιος, η σύζυγος και το εστιατόριό τους στην Αυστραλία
Voucher για smartphone: Το ύψος της επιδότησης - Ποιοι το δικαιούνται
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Φαίη Σκορδά: Οικογενειακή απόδραση στο Μονακό με τον Γιάννη και τον Δημήτρη
Σία Κοσιώνη: «Εδώ έκανα τα πρώτα μου βήματα, επιστρέφοντας από το Λονδίνο»
Συγκινήθηκε η Τουμασάτου για Χειλάκη: «Δεν ξέρω αν έχει ακουστεί ποτέ»
Δούκισσα Νομικού: Η φωτογραφία με τον άντρα που ξέρει όλη της τη ζωή!
Λένα Παπαδοπούλου: Σπάνια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο της
Θεοδωρίδου: Στην Κωνσταντινούπολη με τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε παλιότερες δηλώσεις της Δούκισσας Νομικού στο Happy Day

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δούκισσα Νομικού μοιράζεται συχνά στιγμές με την οικογένειά της στα social media.
  • Πρόσφατα ανάρτησε selfie με τη μητέρα της και τα δύο παιδιά της, Σάββα και Αναστασία.
  • Ανέβασε φωτογραφία με τον αδερφό της, Νικήτα, γιορτάζοντας τον γάμο του το καλοκαίρι του 2023.
  • Η Δούκισσα είναι παντρεμένη με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη από το 2017 και έχουν δύο παιδιά.
  • Είναι επιτυχημένη παρουσιάστρια και επιχειρηματίας, με δικό της brand κοσμημάτων και αρωμάτων.

Η Δούκισσα Νομικού δεν κρύβει την τεράστια αδυναμία που έχει στην οικογένειά της, μοιράζοντας συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους με τους διαδικτυακούς της φίλους. 

Δούκισσα Νομικού: Body goals! Ποζάρει με μαύρο μπικίνι και εντυπωσιάζει

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, ενθουσίασε τους followers της με μια τρυφερή selfie, στην οποία ποζάρει με την πανέμορφη μητέρα της, Ούρσουλα, και τα δύο της παιδιά, Σάββα και Αναστασία.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια επανήλθε στα social media με ένα νέο, άκρως συγκινητικό story. Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστής ήταν ο αδερφός της, Νικήτας Νομικός, ο οποίος το καλοκαίρι του 2023 παντρεύτηκε την Άννα Πρέλεβιτς μετά από 2,5 χρόνια σχέσης. 

Άννα Πρέλεβιτς: Η συγκινητική ανάρτηση για την επέτειο του γάμου της

Η Δούκισσα ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία, γράφοντας στη λεζάντα: «Κολλημένοι ο ένας με τον άλλον, από την πρώτη μέρα», αποδεικνύοντας τον ισχυρό δεσμό που τους ενώνει.

Δούκισσα Νομικού: Η φωτογραφία με τον άντρα που ξέρει όλη της τη ζωή!

Η ανάρτηση της Δούκισσας Νομικού /Φωτογραφία Instagram

Who is Who: Η διαδρομή της Δούκισσας Νομικού

Γεννημένη στον Πειραιά, η κόρη του γνωστού τραγουδιστή Νίκου Νομικού, η Δούκισσα κέρδισε τις εντυπώσεις του κοινού το 2007, όταν στέφθηκε Σταρ Ελλάς, ξεκινώντας μια λαμπρή καριέρα στο μόντελινγκ και τις πασαρέλες. Γρήγορα, όμως, την κέρδισε η τηλεόραση, όπου καθιερώθηκε ως μία από τις πιο επιτυχημένες και λαμπερές παρουσιάστριες της γενιάς της, έχοντας στο βιογραφικό της projects όπως το Just the 2 Of Us, το Όλα, το Dancing with the Stars και το So You Think You Can Dance.

Δούκισσα Νομικού: Η φωτογραφία με τον άντρα που ξέρει όλη της τη ζωή!

Παράλληλα με την τηλεοπτική της πορεία, αποφοίτησε από το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), ενώ τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία ως επιχειρηματίας, έχοντας δημιουργήσει το δικό της brand κοσμημάτων και αρωμάτων.

Από το 2017 είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Δημήτρη Θεοδωρίδη, με τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Το πρώην μοντέλο, επιχειρηματίας και παρουσιάστρια εκμεταλλεύτηκε τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών για να πραγματοποιήσει τις πρώτες καλοκαιρινές αποδράσεις με την οικογένειά της.

Μέσα από το προφίλ της στο Instagram, μοιράστηκε μοναδικά στιγμιότυπα από τις ξέγνοιαστες στιγμές με τα παιδιά της στην παραλία, τη μαγευτική θέα από το δωμάτιό τους με τον ήλιο να βυθίζεται στη θάλασσα, αλλά και δικές της φωτογραφίες με μαγιό, οι οποίες για ακόμα μια φορά ανέδειξαν την άψογη σιλουέτα της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
 |
ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
 |
ΝΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top