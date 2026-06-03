Δούκισσα Νομικού: Aπόσπασμα από δηλώσεις της στο Happy Day, στις 29/4/26

Ένα ταξίδι για δύο στη Νέα Υόρκη απόλαυσε η Δούκισσα Νομικού με τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη.

Η πρώην Σταρ Ελλάς και παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα carousel φωτογραφιών με στιγμιότυπα από το ταξίδι του ζευγαριού στις ΗΠΑ. «You, me & a trip to nyc (Εσύ, εγώ κι ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη)», έγραψε στη λεζάντα.

Στις εικόνες περιλαμβάνονταν κυρίως στιγμιότυπα από την πόλη. Η ίδια η Δούκισσα ανήρτησε μόνο μία δική της φωτογραφία, καθώς διέσχιζε κάποιον από τους δρόμους, φορώντας καρό ροζ παντελόνι, αμάνικο μπλουζάκι και λευκά sneakers.

Δούκισσα Νομικού - Δημήτρης Θεοδωρίδης: Ταξίδι για δύο στη Νέα Υόρκη/ instagram

Δούκισσα Νομικού - Δημήτρης Θεοδωρίδης: Ταξίδι για δύο στη Νέα Υόρκη/ instagram

Δούκισσα Νομικού - Δημήτρης Θεοδωρίδης: Ταξίδι για δύο στη Νέα Υόρκη/ instagram

Δούκισσα Νομικού - Δημήτρης Θεοδωρίδης: Ταξίδι για δύο στη Νέα Υόρκη/ instagram

Δούκισσα Νομικού - Δημήτρης Θεοδωρίδης: Ταξίδι για δύο στη Νέα Υόρκη/ instagram

Δούκισσα Νομικού - Δημήτρης Θεοδωρίδης: Ταξίδι για δύο στη Νέα Υόρκη/ instagram

Eίναι από τις λίγες φορές που το ζευγάρι δεν ταξίδεψε μαζί με τα δύο παιδιά του, τον 8χρονο Σάββα και την 6,5 ετών Αναστασία. Ίσως, γιατί το ταξίδι σχετιζόταν με επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Άλλωστε, τα παιδιά έχουν ακόμη σχολείο. Η Δούκισσα έβαλε σήμερα ένα instastory με τα παιδιά της να φορούν στην πλάτη τις σχολικές τσάντες, λίγο πριν βγουν από την πόρτα του σπιτιού για να πάνε στο σχολείο τους. «Καλημέρα όλη μέρα», έγραψε, προσθέτοντας δύο emoji - ήλιους.

Δούκισσα Νομικού: Σάββας και Αναστασία Θεοδωρίδη πριν πάνε σχολείο/ instagram