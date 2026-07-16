Ισχυρό παρών στην ονομαστική γιορτή της Όλγας Κεφαλογιάννη

Μια βραδιά με έντονο πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα

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Ισχυρό παρών στην ονομαστική γιορτή της Όλγας Κεφαλογιάννη
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Πολιτικη
Ισχυρό Παρών Στην Ονομαστική Γιορτή Της Όλγας Κεφαλογιάννη
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ονομαστική γιορτή της Όλγας Κεφαλογιάννη πραγματοποιήθηκε με πλήθος καλεσμένων από πολιτική και επιχειρηματική ζωή.
  • Η Υπουργός Τουρισμού υποδέχθηκε φίλους και συνεργάτες με φόντο την Ακρόπολη.
  • Παρόντες ήταν σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες, όπως ο Πρόεδρος της Βουλής και υπουργοί.
  • Η Κεφαλογιάννη ευχαρίστησε τους ανθρώπους που τη στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια.
  • Τόνισε τη σημασία των σχέσεων εμπιστοσύνης και της ειλικρίνειας στη δημόσια ζωή.

Μια ξεχωριστή βραδιά ήταν η ονομαστική γιορτή της Όλγας Κεφαλογιάννη, με πλήθος καλεσμένων από την πολιτική, την επιχειρηματική και κοινωνική ζωή να δίνει το «παρών».

Ισχυρό παρών στην ονομαστική γιορτή της Όλγας Κεφαλογιάννη

Με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη, η Υπουργός Τουρισμού υποδέχθηκε από νωρίς το απόγευμα καλούς φίλους, συνεργάτες και πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με την προσωπική και δημόσια διαδρομή της. Αντάλλαξε ευχές, συνομίλησε με τους καλεσμένους της και φωτογραφήθηκε μαζί τους, σε ένα ιδιαίτερα ζεστό κλίμα.

Όλγα Κεφαλογιάννη: Στη Σκιάθο για τα εγκαίνια εκδηλώσεων του Δήμου

Ισχυρό παρών στην ονομαστική γιορτή της Όλγας Κεφαλογιάννη

Ισχυρό παρών στην ονομαστική γιορτή της Όλγας Κεφαλογιάννη

Ισχυρό παρών στην ονομαστική γιορτή της Όλγας Κεφαλογιάννη

Στη γιορτή έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, οι υπουργοί Θάνος Πλεύρης, Νίκη Κεραμέως, Βασίλης Κικίλιας και Κωστής Χατζηδάκης, οι υφυπουργοί Άννα Καραμανλή και Σέβη Βολουδάκη, οι αδελφές της Χριστίνα και Δανάη Κεφαλογιάννη, στενοί φίλοι και συνεργάτες. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου καθώς και των Μέσων Ενημέρωσης.

Κοινό Πρόγραμμα Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού και του ΣΕΤΕ

Ισχυρό παρών στην ονομαστική γιορτή της Όλγας Κεφαλογιάννη

Ισχυρό παρών στην ονομαστική γιορτή της Όλγας Κεφαλογιάννη

Στον χαιρετισμό της μίλησε από καρδιάς και αναφέρθηκε στους ανθρώπους που έχουν σταθεί δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Βλέπω εδώ ανθρώπους που γνωρίζω πολλά χρόνια, ανθρώπους που με έχουν στηρίξει σε εύκολες αλλά και δύσκολες στιγμές». Όπως σημείωσε: «Στη ζωή - και ακόμα περισσότερο στη δημόσια ζωή - οι άνθρωποι που μένουν δίπλα σου έχουν μεγαλύτερη αξία από τους τίτλους και τις θέσεις. Γιατί οι θέσεις αλλάζουν. Εκείνο που μένει είναι οι σχέσεις εμπιστοσύνης, η ειλικρίνεια και η πεποίθηση ότι μοιραζόμαστε κοινές αρχές».

Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην 4η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Οινοτουρισμού

Ισχυρό παρών στην ονομαστική γιορτή της Όλγας Κεφαλογιάννη

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