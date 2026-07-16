Ισχυρό παρών στην ονομαστική γιορτή της Όλγας Κεφαλογιάννη

Μια ξεχωριστή βραδιά ήταν η ονομαστική γιορτή της Όλγας Κεφαλογιάννη, με πλήθος καλεσμένων από την πολιτική, την επιχειρηματική και κοινωνική ζωή να δίνει το «παρών».

Με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη, η Υπουργός Τουρισμού υποδέχθηκε από νωρίς το απόγευμα καλούς φίλους, συνεργάτες και πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με την προσωπική και δημόσια διαδρομή της. Αντάλλαξε ευχές, συνομίλησε με τους καλεσμένους της και φωτογραφήθηκε μαζί τους, σε ένα ιδιαίτερα ζεστό κλίμα.

Στη γιορτή έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, οι υπουργοί Θάνος Πλεύρης, Νίκη Κεραμέως, Βασίλης Κικίλιας και Κωστής Χατζηδάκης, οι υφυπουργοί Άννα Καραμανλή και Σέβη Βολουδάκη, οι αδελφές της Χριστίνα και Δανάη Κεφαλογιάννη, στενοί φίλοι και συνεργάτες. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου καθώς και των Μέσων Ενημέρωσης.

Στον χαιρετισμό της μίλησε από καρδιάς και αναφέρθηκε στους ανθρώπους που έχουν σταθεί δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Βλέπω εδώ ανθρώπους που γνωρίζω πολλά χρόνια, ανθρώπους που με έχουν στηρίξει σε εύκολες αλλά και δύσκολες στιγμές». Όπως σημείωσε: «Στη ζωή - και ακόμα περισσότερο στη δημόσια ζωή - οι άνθρωποι που μένουν δίπλα σου έχουν μεγαλύτερη αξία από τους τίτλους και τις θέσεις. Γιατί οι θέσεις αλλάζουν. Εκείνο που μένει είναι οι σχέσεις εμπιστοσύνης, η ειλικρίνεια και η πεποίθηση ότι μοιραζόμαστε κοινές αρχές».