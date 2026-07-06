Κεφαλογιάννη:Στη Συνεδρίαση Εθνικού Συμβουλίου Οινοτουρισμού

Την ξεχωριστή θέση που κατέχει ο οινοτουρισμός στη διαμόρφωση ενός διαφοροποιημένου και βιώσιμου τουριστικού μοντέλου εμπλουτίζοντας την ταξιδιωτική εμπειρία και συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, ανέδειξε η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, στην 4η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Οινοτουρισμού.

Όπως ανέφερε «ο οινοτουρισμός συνδυάζει την αμπελουργική παράδοση, την οινοποιία, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία σε μία ολοκληρωμένη εμπειρία, συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στη γεωγραφική διασπορά της επισκεψιμότητας και στην ουσιαστική ενίσχυση των τοπικών οικονομιών».

Ειδική μνεία έκανε η Υπουργός Τουρισμού στις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση του οινοτουρισμού, όπως η λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και χώρων εστίασης εντός των οινοποιείων, αλλά και η καθιέρωση του Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου. «Σήμερα,115 οινοποιεία σε ολόκληρη τη χώρα διαθέτουν Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αναπτύξει ο ελληνικός οινοτουρισμός. Η εξέλιξη αυτή δεν ενισχύει μόνο το τουριστικό προϊόν της χώρας. Αναδεικνύει, τον ελληνικό οίνο στις διεθνείς αγορές και ενισχύει την αναγνωρισιμότητα των γηγενών ποικιλιών μας. Παράλληλα, δημιουργεί ουσιαστικές συνέργειες ανάμεσα στον τουρισμό, την πρωτογενή παραγωγή και την οινογαστρονομία», υπογράμμισε.

Η κα Κεφαλογιάννη ενημέρωσε μεταξύ άλλων τα μέλη ότι προχωρά η επικαιροποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου, προκειμένου οι προδιαγραφές λειτουργίας να συμβαδίζουν με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και τις απαιτήσεις των επισκεπτών αλλά και να ενισχυθεί το υψηλό επίπεδο ποιότητας που χαρακτηρίζει τον ελληνικό οινοτουρισμό.

Μια ακόμα πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη, τόνισε η Υπουργός είναι η δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Διασύνδεσης Αγροδιατροφής, Γαστρονομίας και Τουρισμού. «Στόχος μας είναι η προώθηση εξατομικευμένων τουριστικών εμπειριών και η ενίσχυση της προβολής των τοπικών προϊόντων. Δημιουργούμε έναν ψηφιακό χάρτη που θα αναδεικνύει επιχειρήσεις, παραγωγούς και γαστρονομικές διαδρομές σε όλη τη χώρα. Ήδη, η πρώτη σύμβαση του έργου έχει ολοκληρωθεί και έχουν δημοσιευθεί τα παραδοτέα της», επεσήμανε η κυρία Κεφαλογιάννη, προσθέτοντας πως το προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση της δεύτερης σύμβασης, που αφορά το branding και τις ενέργειες δημοσιότητας του Δικτύου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης την 30η Νοεμβρίου 2026.

Κλείνοντας την ομιλία της, τόνισε ότι ο οινοτουρισμός μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ακόμη ισχυρότερο μοχλό ποιοτικής και βιώσιμης ανάπτυξης για την ελληνική περιφέρεια: «Με σχέδιο και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, μπορούμε να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο τον μοναδικό χαρακτήρα του ελληνικού οινοτουρισμού και να τον καταστήσουμε διεθνώς αναγνωρίσιμο, ως μια εμπειρία που εκφράζει την αυθεντική ταυτότητα της Ελλάδας».