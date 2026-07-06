Οι καβγάδες είναι φυσιολογικοί σε κάθε σχέση. Η επίλυση τους, χρειάζεται προσοχή

Οι καβγάδες είναι φυσιολογικοί σε κάθε σχέση. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι όσα συμβαίνουν μετά. Κάποιες φορές η σιωπή δίνει τον απαραίτητο χρόνο για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ενώ άλλες δημιουργεί απόσταση και περισσότερες παρεξηγήσεις. Πώς μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά;

Η σιωπή δεν σημαίνει πάντα το ίδιο

Μετά από έναν καβγά, κάποιοι χρειάζονται λίγο χρόνο για να ηρεμήσουν πριν συνεχίσουν τη συζήτηση. Όταν όμως εξηγούν ότι θα επιστρέψουν στο θέμα, η παύση λειτουργεί θετικά και δείχνει σεβασμό προς τη σχέση.

Αντίθετα, όταν η σιωπή κρατά για ώρες ή ημέρες χωρίς καμία εξήγηση, μπορεί να προκαλέσει ανασφάλεια και να γίνει ένας τρόπος αποφυγής ή συναισθηματικής πίεσης.

Πώς ξεχωρίζει η υγιής στάση

Η υγιής απομάκρυνση συνοδεύεται από ειλικρίνεια και διάθεση να συνεχιστεί η συζήτηση όταν και οι δύο είναι πιο ήρεμοι. Αν όμως το θέμα δεν ανοίγει ποτέ ξανά και όλα μένουν άλυτα, το πρόβλημα απλώς κρύβεται κάτω από το χαλί.

Τι μπορείς να κάνεις

Αν ο σύντροφός σου χρειάζεται χρόνο, σεβάσου την ανάγκη του, αλλά ζήτησε να γνωρίζεις πότε θα μιλήσετε ξανά. Η σωστή επικοινωνία δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαφωνίες· σημαίνει ότι και οι δύο είναι πρόθυμοι να τις λύσουν χωρίς να απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον.

Πηγή άρθρου Mylife.com.cy