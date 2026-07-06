Δείτε το νέο βίντεο που πόσταρε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τη σύντροφό του, Ρία Ελληνίδου

Μια μικρή καλοκαιρινή απόδραση στα Λιχαδονήσια πραγματοποίησαν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, αφήνοντας για λίγο πίσω τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το ζευγάρι εκμεταλλεύτηκε τον καλό καιρό και πέρασε μια ημέρα δίπλα στη θάλασσα, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές από την εξόρμησή τους μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Αρχικά, αποκάλυψε πως η διαδρομή τους ξεκίνησε από τα Καμένα Βούρλα, ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε βίντεο από τα εντυπωσιακά Λιχαδονήσια, με τα καταγάλανα νερά και το ειδυλλιακό φυσικό τοπίο να κλέβουν την παράσταση. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Ρία Ελληνίδου καταγράφεται να περπατά στο μονοπάτι που οδηγεί στην παραλία, απολαμβάνοντας τη βόλτα μέσα στη φύση και το καλοκαιρινό σκηνικό.

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Οι δυο τους φαίνεται πως αξιοποιούν κάθε ευκαιρία για μια μικρή απόδραση, επιλέγοντας προορισμούς που τους χαρίζουν στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου είναι μαζί περίπου έναν χρόνο. Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους άρχισαν να κυκλοφορούν μέσα στο 2025, ωστόσο στην αρχή επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να απασχολήσουν τη δημοσιότητα με την προσωπική τους ζωή.

Με το πέρασμα των μηνών, όμως, οι κοινές τους εμφανίσεις πλήθυναν, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους στα social media, δείχνοντας πως διανύουν μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στη σχέση τους.