Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους!

Το ζευγάρι πήρε την απόφαση να συγκατοικήσει, με το γνωστό μοντέλο να αποκαλύπτει μέσω ενός Instagram Story τη μετακόμιση της συντρόφου του στο διαμέρισμά του, στο οποίο έχει εγκατασταθεί από τον Μάρτιο του 2025.

Ο ίδιος ανέβασε μια φωτογραφία, αποτυπώνοντας την ακαταστασία που επικρατούσε σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού του λόγω της έλευσης των πραγμάτων της Ρίας Ελληνίδου. Μάλιστα, στο εν λόγω στιγμιότυπο διακρίνεται η τραγουδίστρια καθισμένη στο πάτωμα, ανάμεσα σε τσάντες με προσωπικά της αντικείμενα.

«Εχθές με πέθανε στη μετακόμιση», έγραψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, προδίδοντας με αυτόν τον τρόπο το νέο ξεκίνημά τους.

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Η φωτογραφία που «πρόδωσε» τη συγκατοίκηση

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου γνωρίστηκαν μέσα στο 2025. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σταδιακά σε ειδύλλιο, με τις πρώτες πληροφορίες ότι είναι ζευγάρι να κυκλοφορούν την άνοιξη της ίδιας χρονιάς. Παρά τις πιέσεις των δημοσιογράφων, οι ίδιοι δεν επιβεβαίωναν τη σχέση τους, επιθυμώντας να κρατήσουν χαμηλό προφίλ.

Με τον καιρό άρχισαν να πληθαίνουν οι κοινές εμφανίσεις τους, επιβεβαιώνοντας αυτό που είχαν καταλάβει οι περισσότεροι, αλλά γνώριζαν μόνο τα κοντινά τους πρόσωπα. Στην περίπτωσή τους, όλα εξελίχθηκαν φυσικά και χωρίς καμία βιασύνη και από τις δύο πλευρές.

Όποτε έχουν ελεύθερο χρόνο από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, κάνουν πράγματα μαζί που τους φέρνουν πιο κοντά, όπως είναι τα ταξίδια, ενώ πρόσφατα γιόρτασαν μαζί και τα γενέθλιά τους.

Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου γιόρτασαν μαζί τα γενέθλιά τους