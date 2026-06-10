Ρία Ελληνίδου: «Δε μου αρέσει η διαδικασία του γάμου»

H ατάκα για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου

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Η Ρία Ελληνίδου στο The 2night Show

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Η Ρία Ελληνίδου μίλησε για την επαγγελματική της πορεία, την προσωπική της ζωή, αλλά και τις σκέψεις της γύρω από τον γάμο, ενώ δεν έλειψε και η αναφορά στον Δημήτρη Αλεξάνδρου που προκάλεσε χαμόγελα στο πλατό.

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως η επαγγελματική της διαδρομή εξελίσσεται καλύτερα από ό,τι είχε ονειρευτεί, ωστόσο η έντονη εργασιομανία της έχει επηρεάσει σημαντικά τον προσωπικό της χρόνο.

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«Αυτό που με ταλαιπώρησε και μου στοιχίζει που είμαι εργασιομανής, είναι ότι δεν έχω όσο ελεύθερο χρόνο θα ήθελα για την προσωπική μου ζωή. Βλέπω ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι, φίλοι και οικογένεια, ζουν περισσότερες στιγμές στην προσωπική ζωή τους, εγώ δεν έχω αυτή την πολυτέλεια. Βέβαια εγώ το έχω επιλέξει, να μην γκρινιάζω. Μου αρέσει αυτό», εξομολογήθηκε στο The 2Night Show.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Ρία Ελληνίδου αναφέρθηκε και στον γάμο, αποκαλύπτοντας πως δεν είναι κάτι που την εκφράζει με τον τρόπο που συνήθως παρουσιάζεται.

«Δε μου αρέσει η διαδικασία του γάμου, όχι ο γάμος. Πολλά ζευγάρια δεν περνούν καλά εκείνη τη μέρα. Βλέπω τα ζευγάρια να αγχώνονται για τους άλλους και να μην απολαμβάνουν τη στιγμή τους. Όταν το βλέπεις αυτό, λες "ωχ", κακό αυτό, γιατί το κάνουν για αυτούς και δεν είναι για αυτούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ωστόσο, η πιο απρόσμενη στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε εμμέσως στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να βρίσκεται σε σχέση με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

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Ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε από την αρχή πως δεν είχε καμία πρόθεση να τη φέρει σε δύσκολη θέση με προσωπικές ερωτήσεις.

«Όλοι θα περιμένετε να ρωτήσω για τη σχέση της με τον Δημήτρη και για όλα αυτά. Δε θα σε ρωτήσω τίποτα», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Η τραγουδίστρια εμφανώς αιφνιδιασμένη απάντησε: «Αλήθεια;»

«Τίποτα. Δε με νοιάζει καθόλου», συνέχισε ο παρουσιαστής, με τη Ρία Ελληνίδου να ξεσπά σε γέλια και να του απαντά: «Καλά, σ’ αγαπούσα πάντα, αλλά σ’ αγαπώ επί δύο».

 

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκλεισε το θέμα με μια θερμή ευχή προς το ζευγάρι, λέγοντας: «Χαίρομαι που περνάς πάρα πολύ ωραία και πραγματικά δε μ’ ενδιαφέρει καθόλου. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Δε μ’ ενδιαφέρει να το κάνουμε συζήτηση. Να είστε πάντα καλά κι ευτυχισμένοι από τα βάθη της ψυχής μου, για να μην παρεξηγηθώ».

Η ατάκα της τραγουδίστριας και η στάση του παρουσιαστή απέναντι στα προσωπικά της ζωής της ήταν από τις στιγμές που ξεχώρισαν στη συνέντευξη, η οποία κινήθηκε σε χαλαρό και ιδιαίτερα ζεστό κλίμα.

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