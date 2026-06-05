Ρία Ελληνίδου: Η συγκινητική εξομολόγησή της για το νέο της άλμπουμ

Όσα λέει για το «Στο Μυαλό Σου» και τη δύναμη της μουσικής

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρία Ελληνίδου κυκλοφορεί το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ της με τίτλο "Στο Μυαλό Σου" από την Panik Platinum.
  • Το άλμπουμ περιλαμβάνει 13 τραγούδια, με ήχους από ethnic pop, τσιφτετέλι, μπαλάντα και ζεϊμπέκικο.
  • Το νέο single "Σαφάρι" κατέχει την κορυφή στο Spotify Top50 και είναι δημοφιλές στο YouTube και Shazam.
  • Περιέχει επίσης επιτυχίες όπως "Κάτι Ξέρεις" και "Εξηγήστε Μου", καθώς και επανεκτέλεση του "Πήγαινέ Με Πάλι Πίσω Ταξιτζή".
  • Η Ρία εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στους θαυμαστές και τονίζει τη δύναμη της μουσικής να ενώνει ανθρώπους.

Η μοναδική Ρία Ελληνίδου μπαίνει «Στο Μυαλό Σου» με το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ της καριέρας της, που κυκλοφορεί από την Panik Platinum και αποτυπώνει τη δύναμη της μουσικής και των συναισθημάτων.

Η ίδια εξομολογείται: «Η μουσική ήταν και συνεχίζει να είναι το καταφύγιό μου. Ο πιο όμορφος τρόπος να εκφράζω όσα νιώθω, σκέφτομαι και ζω.

 

“Στο Μυαλό Σου”… το δεύτερο προσωπικό μου άλμπουμ είναι ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο ήχους και επιρροές από διαφορετικές γωνιές του κόσμου. Γιατί πιστεύω πως η μουσική ενώνει ανθρώπους και συναισθήματα χωρίς σύνορα. Η μουσική είναι διάθεση. Είναι εκείνη η μικρή σπίθα που μπορεί να φωτίσει ακόμα και την πιο μουντή μέρα. Κι όταν ένα τραγούδι αγγίζει κι άλλες καρδιές, τότε συμβαίνει κάτι πραγματικά μαγικό: τραγουδάμε μαζί και γινόμαστε ένα.

Το άλμπουμ "Στο Μυαλό Σου" είναι για μένα ένα ακόμη συναρπαστικό ταξίδι σε νότες και συναισθήματα. Κι αν αγαπάς τα ταξίδια όσο κι εγώ, τότε έλα να ταξιδέψουμε μαζί. Ευχαριστώ όλους όσοι είναι δίπλα μου και με βοηθούν να πραγματοποιώ τα όνειρά μου. Μα πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ εσάς, γιατί μου προσφέρετε αγάπη και διάρκεια».  

Μετά το πρώτο της άλμπουμ «Δύσκολος Χαρακτήρας» που έγινε πλατινένιο και έχοντας καθιερωθεί ως μία από τις πιο ξεχωριστές και επιτυχημένες φωνές της γενιάς της, η Ρία Ελληνίδου παρουσιάζει μια νέα δισκογραφική δουλειά με μία ευρεία γκάμα ήχων που κυμαίνονται από το ethnic pop και το τσιφτετέλι μέχρι τη μπαλάντα και το ζεϊμπέκικο.

Το «Στο Μυαλό Σου», που τώρα είναι διαθέσιμο στις streaming υπηρεσίες και σε λίγες ημέρες θα κυκλοφορήσει και σε CD στα φυσικά καταστήματα, περιλαμβάνει 13 τραγούδια.

Ανάμεσα στα νέα τραγούδια, το σαρωτικό «Σαφάρι», που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και εκτοξεύτηκε αμέσως στην κορυφή, κατακτώντας ταυτόχρονα το no1 στο Spotify Top50, στα trends του YouTube και στο Shazam Viral chart. Παράλληλα, περιλαμβάνονται οι ήδη κυκλοφορημένες πλατινένιες και χρυσές επιτυχίες «Κάτι Ξέρεις», «Αλλού Γι’ Αλλού», «Εξηγήστε Μου», «Τέρμα Σ’ Αγαπάω» και «Ό,τι Και Να Γίνει Θυμήσου», καθώς και μία επανεκτέλεση του «Πήγαινέ Με Πάλι Πίσω Ταξιτζή» που η Ρία Ελληνίδου έχει κάνει viral στο TikTok.

 

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