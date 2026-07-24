The NISMO Pit: Η Nissan γιορτάζει την αγωνιστική κληρονομιά της

Μέσα από μια μοναδική εμπειρία στο Tokyo E-Prix

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The NISMO Pit: Η Nissan γιορτάζει την αγωνιστική κληρονομιά της
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Με αφορμή την επιστροφή της Formula E στην Ιαπωνία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Nissan Formula E Team παρουσιάζει το The NISMO Pit, ένα ξεχωριστό pop-up event που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Tokyo E-Prix.Εμπνευσμένο από την εμβληματική εποχή της ιαπωνικής street car κουλτούρας των '90s, όταν οι λάτρεις του αυτοκινήτου συναντιούνταν για να μοιραστούν το πάθος τους για τη δημιουργικότητα, την εξατομίκευση και τις υψηλές επιδόσεις, το The NISMO Pit αναβιώνει το πνεύμα εκείνης της εποχής, τιμώντας παράλληλα τη μακρά αγωνιστική κληρονομιά της Nissan.

The NISMO Pit: Η Nissan γιορτάζει την αγωνιστική κληρονομιά της
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά εμβληματικά μοντέλα από τη Heritage Collection της Nissan, καθώς και να απολαύσουν street food και live DJ sets, σε μια εμπειρία που αναβιώνει την ατμόσφαιρα μιας θρυλικής εποχής, όπου τα αυτοκίνητα αποτελούσαν κάτι περισσότερο από ένα μέσο μετακίνησης: ήταν τρόπος έκφρασης, δημιουργίας και σύνδεσης ανθρώπων με κοινό πάθος.
Σε συνεργασία με το ιαπωνικό automotive community NowhereToGo, η Nissan Formula E Team θα παρουσιάσει επίσης μια ξεχωριστή συλλογή από τροποποιημένα μοντέλα Nissan, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα και το προσωπικό στυλ που συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν τον κόσμο του αυτοκινήτου.

The NISMO Pit: Η Nissan γιορτάζει την αγωνιστική κληρονομιά της
Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το αγωνιστικό μονοθέσιο Nissan Formula E GEN3 Evo, το οποίο θα διαθέτει μια μοναδική εμφάνιση, αποκλειστικά σχεδιασμένη για τον εντός έδρας αγώνα της Nissan στο Tokyo E-Prix. Η νέα αυτή εμφάνιση θα αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής εβδομάδας, ενώ οι επισκέπτες του The NISMO Pit θα είναι οι πρώτοι που θα έχουν την ευκαιρία να τη θαυμάσουν από κοντά.Για τη δημιουργία της, η Nissan Formula E Team συνεργάστηκε με τον καταξιωμένο designer Kenichi Minami, του οποίου η νοσταλγική αισθητική, βαθιά επηρεασμένη από την ιαπωνική κουλτούρα, έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση.

The NISMO Pit: Η Nissan γιορτάζει την αγωνιστική κληρονομιά της
Το The NISMO Pit θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Ιουλίου στο City Circuit Tokyo Bay, από τις 18:00 έως τις 23:00 (UTC+9). Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τον 14ο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E μέσα από οθόνες που θα βρίσκονται στον χώρο, καθώς το Tokyo E-Prix θα ξεκινήσει στις 20:00.

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