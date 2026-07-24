Peugeot & Opel: Νέες εγκαταστάσεις στην Αγία Παρασκευή

Η GALLO S.A. εγκαινιάζει τις νέες εγκαταστάσεις της στην Αγία Παρασκευή, δημιουργώντας ένα νέο σημείο αναφοράς για τις μάρκες Peugeot και Opel στα Βόρεια Προάστια. Η σημαντική αυτή επένδυση σηματοδοτεί τη μεταφορά της Peugeot σε έναν νέο, μεγαλύτερο χώρο, αλλά και την επιστροφή της Opel στην Αγία Παρασκευή, προσφέροντας στους πελάτες ολοκληρωμένες υπηρεσίες πώλησης και υποστήριξης σε έναν ενιαίο, σύγχρονο χώρο. Παράλληλα, οι νέες εγκαταστάσεις αποτελούν το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα που σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου σύμφωνα με τα νέα εταιρικά πρότυπα του Ομίλου Stellantis, εισάγοντας μια νέα φιλοσοφία στην εμπειρία του πελάτη.

Η GALLO S.A., η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του αυτοκινήτου από το 1993 και αποτελεί επίσημο διανομέα της Peugeot από το 1998, μεταφέρει όλες τις δραστηριότητες της μάρκας στις νέες εγκαταστάσεις, στη συμβολή της Λεωφόρου Χαλανδρίου 15Β και της οδού Καποδιστρίου. Η μεταφορά από το προηγούμενο κατάστημα της Λεωφόρου Μεσογείων σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την παρουσία της Peugeot στην περιοχή. Οι νέες εγκαταστάσεις φιλοξενούν τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων, το εξουσιοδοτημένο συνεργείο και όλες τις υπηρεσίες After Sales, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης.Ως επίσημος διανομέας της Μάρκας από το 2023, η GALLO S.A. δημιουργεί το δεύτερο σημείο της Opel, μετά τις εγκαταστάσεις της στη Λεωφόρο Κηφισού 170-172, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στα Βόρεια Προάστια.

Με συνολική επιφάνεια που ξεπερνά τα 2.200 τ.μ., οι νέες εγκαταστάσεις της GALLO S.A. έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα μια πιο σύγχρονη, διαδραστική και προσωποποιημένη εμπειρία για τον πελάτη. Πιστή στη φιλοσοφία "1 Car – 1 Stop", η GALLO S.A. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών που καλύπτει κάθε ανάγκη του οδηγού. Στις νέες εγκαταστάσεις οι πελάτες μπορούν να βρουν πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, υπηρεσίες leasing, εξουσιοδοτημένο service, φανοποιείο, ασφάλειες αυτοκινήτων, αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων, καθώς και δυνατότητα test drive σε ολόκληρη τη γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Peugeot και Opel.

Η εταιρεία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις πωλήσεις Peugeot πανελλαδικά για επτά συνεχόμενα χρόνια (2019-2025), ενώ από το 2023 έως σήμερα βρίσκεται στην κορυφή και στις λιανικές πωλήσεις της Opel στην Ελλάδα. Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη διαρκή εμπιστοσύνη των πελατών και τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

