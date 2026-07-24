Η Kατερίνα Παπουτσάκη σε ηλικία 19 ετών στο «Κωνσταντίνου και Ελένης»

Η ηλικία, η καταγωγή, ο γάμος, ο χωρισμός και οι γιοι της

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Παπουτσάκη: «Όταν χωρίζει ένα ζευγάρι, πρέπει να μένουν οι γονείς στο βάθρο τους» / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Παπουτσάκη έκανε το ντεμπούτο της στη σειρά "Κωνσταντίνου και Ελένης" το 1998 σε ηλικία 19 ετών.
  • Γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα και είναι από την Κρήτη, σπούδασε στη δραματική σχολή "Ίασμος".
  • Έχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, αποκτώντας μεγάλη δημοτικότητα.
  • Παντρεύτηκε το 2012 τον Παναγιώτη Πιλαφά και έχει δύο γιους, αλλά χώρισε το 2022.
  • Αναφέρει ότι η επικοινωνία με τα παιδιά της είναι πολύ σημαντική και τους δίνει δύναμη μετά το διαζύγιο.

Ήταν 19 χρόνων όταν η Κατερίνα Παπουτσάκη έκανε το ντεμπούτο της στη μικρή οθόνη, σε μία guest εμφάνιση στη σειρά Κωνταντίνου και Ελένης το 1998. Τότε ήταν φοιτήτρια στο πρώτο έτος της δραματικής σχολής.

Έκτοτε, η δημοφιλής ηθοποιός και τραγουδίστρια έχει καταγράψει στο ενεργητικό της σπουδαίες συνεργασίες, με πρωταγωνιστικούς ρόλους που αγαπήθηκαν από το κοινό, στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Παπουτσάκη: «Όταν τελείωσε ο γάμος μου, πήρα δύναμη από τα παιδιά μου»

Η Κατερίνα Παπουτσάκη πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση σε ηλικία 19 χρόνων, στη σειρά Κωνταντίνου και Ελένης (1998)

Η Κατερίνα Παπουτσάκη πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση σε ηλικία 19 χρόνων, στη σειρά Κωνταντίνου και Ελένης (1998)

Γνωρίζοντας την Κατερίνα Παπουτσάκη - Το βιογραφικό της ηθοποιού

  • Γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα. Έχει καταγωγή από την Κρήτη, ανήκει στο ζώδιο του Υδροχόου, ενώ ο προσωπικός λογαριασμός της στο Instagram είναι @katerina_papoutsaki

 

Η Κατερίνα Παπουτσάκη σήμερα / Φωτογραφίες: Instagram.com
  • Έχει έναν μικρότερο αδελφό, τον Γιάννη Παπουτσάκη (γενν. 1983)
  • Μετά το σχολείο, ξεκίνησε τις σπουδές της στο τμήμα διερμηνείας του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών (Institut Français d'Athènes). Δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές της, λόγω της παράλληλης φοίτησης στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή «Ίασμος», του Βασίλη Διαμαντόπουλου, από την οποία πήρε το πτυχίο της ως ηθοποιός το 2001

Κατερίνα Παπουτσάκη: Το διαζύγιο των γονιών της, η μητρότητα και ο χωρισμός

  • Η Κατερίνα Παπουτσάκη έχει παρακολουθήσει μαθήματα κλασικού τραγουδιού, χορού και μπαλέτου
  • Στο θέατρο έκανε το ντεμπούτο της το 1999 με την παράσταση «Λαμπηδόνα». Ακολούθησαν οι παραστάσεις: «Ιστορία για Ελέφαντες», «Οι Ηλίθιοι», «Ο κατά φαντασίαν ασθενής», «Δεν είμαι εγώ», «Ένα καπέλο γεμάτο βροχή», «Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα», «No Shakespeare, please!», «Πειρατές», «Κεκλεισμένων των θυρών» κ.ά.
  • Έγινε ευρέως γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από πρωταγωνιστικούς ρόλους σε δημοφιλείς σειρές, όπως οι: «Κόκκινος κύκλος», «Αέρινες σιωπές», «Η απλή μέθοδος των τριών», «Έχω ένα μυστικό...», «Εθνική Ελλάδος» κ.ά.

 

 

  • Στον κινηματογράφο την απολαύσαμε στις ταινίες: «Μαύρο Γάλα», «Το φιλί της Ζωής», «I Love Karditsa», «Λάρισα εμπιστευτικό» και «Το έτερον ήμισυ»
  • Επίπρόσθετα, η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια συμμετείχε στα μιούσικαλ: «Μαρινέλλα, το μιούζικαλ», «Δούλες», «Απατεώνες & Τζέντλεμεν», «Annie», «Nine», «Ολεάννα», «Υπηρέτης 2 Αφεντάδων», «Αναζητώντας τον Αττίκ», «Ωνάσης- Τα θέλω όλα» κ.ά.
  • Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, το καλοκαίρι του 2012 η Κατερίνα Παπουτσάκη παντρεύτηκε στη Δονούσα τον επιχειρηματία Παναγιώτη Πιλαφά, με τον οποίο απέκτησε δύο γιους, τον Μάξιμο (2013) και τον Κίμωνα (2019). Το φθινόπωρο του 2022, έπειτα από δέκα χρόνια γάμου, το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους, παίρνοντας διαζύγιο.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη έχει τρέφει μεγάλη αδυναμία στους δύο γιους της / Φωτογραφία: Instagram.com

Η Κατερίνα Παπουτσάκη τρέφει μεγάλη αδυναμία στους δύο γιους της / Φωτογραφία: Instagram.com

Κατερίνα Παπουτσάκη: Ο γάμος, το διαζύγιο και οι δύο γιοι της

Σε συνέντευξή της πριν από λίγους μήνες η Κατερίνα Παπουτσάκη αναφέρθηκε στο πώς είναι η καθημερινότητά της μεγαλώνοντας δύο γιους: «Είναι φανταστικό και υπέροχο. Οι γιοι μου έχουν έξι χρόνια διαφορά και μεταξύ τους έχουν απίθανη σχέση και πολύ μεγάλη αγάπη. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Μεγαλώνουν κι εξελίσσονται πανέμορφα. Ο Μάξιμος βέβαια είναι τώρα στην εφηβεία. Αλλά έχουμε πολύ καλές βάσεις επικοινωνίας και εμπιστοσύνης. Δε νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από το να σου πει το παιδί σου ψιθυριστά στο αυτί: "Μαμά, νιώθω υπέροχα που μπορώ να σ’ τα λέω όλα". Εύχομαι να συνεχίσει να συμβαίνει, γιατί η δύσκολη εφηβεία ακολουθεί πιο μετά. Συζητάς πολύ με τα παιδιά σου; Πάρα πολύ. Είμαι διαλλακτική και ταυτόχρονα πολύ ανοιχτή στο να ακούω. Είμαι ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται να βάλει όρια στους άλλους στο ευρύτερο περιβάλλον του. Με τα παιδιά μου θεωρώ ότι τα έχω πάει αρκετά καλά σε αυτό το κομμάτι. Η οριοθέτηση είναι παντρεμένη με πολλή συζήτηση, επικοινωνία κι αιτιολόγηση. Έχουμε χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης κι αλήθειας».

Η Κατερίνα Παπουτσάκη κι ο Παναγιώτης Πιλαφάς υπήρξαν παντρεμένοι για μία δεκαετία /Φωτογραφία NDP

Η Κατερίνα Παπουτσάκη κι ο Παναγιώτης Πιλαφάς υπήρξαν παντρεμένοι για μία δεκαετία /Φωτογραφία NDP

Τέλος όσον αφορά στο πώς καταφέρνει να ισορροπεί τη δουλειά με την οικογένεια, η ίδια είχε απαντήσει με ειλικρίνεια ότι: «Είναι και τα δύο πολύ σημαντικοί τομείς στη ζωή μας και προσπαθώ να τα διατηρώ σε ισορροπία. Εντάξει, σε έναν μεγάλο σταθμό της ζωής μου στο παρελθόν, όταν έζησα πολύ δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις, εκεί προφανώς ζορίστηκα πολύ. Γενικά μπορεί να επηρέαζε ευρύτερα το πώς αισθανόμουν».

Ενώ έπειτα από το χωρισμό της από τον επί 10 χρόνια σύζυγό της, Παναγιώτη Πιλαφά, η Κατερίνα Παπουτσάκη αποκάλυψε ότι τα παιδιά της ήταν εκείνα τα οποία της έδωσαν τη δύναμη να προχωρήσει: «Αρχικά πήρα δύναμη από τα παιδιά μου και από τη δική μου ανάγκη για επιβίωση και δημιουργία. Δεν το βάζω κάτω εύκολα. Είμαι μαχήτρια γενικά. Έχω έναν καλό μηχανισμό αυτοσυντήρησης».

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