'Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο τραγουδιστής Τζων Τίκης

«Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι. Οι κόρες σου, Άντζελα κι Αννίτα»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τζων Τίκης, αγαπημένος τραγουδιστής, απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.
  • Είχε σημαντική καριέρα τη δεκαετία του '70 και '80, με επιτυχίες σε δισκογραφία και νυχτερινά κέντρα.
  • Ξεκίνησε με το συγκρότημα «John Tikis & the Playboys» και συνεργάστηκε με κορυφαίους καλλιτέχνες.
  • Διατήρησε στενούς δεσμούς με την ελληνική ομογένεια και παρουσίασε τηλεοπτική εκπομπή στην Αυστραλία.
  • Η τελευταία του δισκογραφική δουλειά ήταν το άλμπουμ «Άσε την αγάπη οδηγό».

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Τζων Τίκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές που σφράγισαν τις αθηναϊκές πίστες τη δεκαετία του ’70 και του ’80, έχοντας στο ενεργητικό του μια σπουδαία διαδρομή στη δισκογραφία και τα νυχτερινά μαγαζιά. 

Το συγκινητικό «αντίο» από τις κόρες του

Τη θλιβερή είδηση έκαναν γνωστή οι κόρες του, Άντζελα και Αννίτα, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, αποχαιρετώντας τον με λόγια γεμάτα αγάπη:

«I did it my way… Ο αγαπημένος μας πατέρας, έτσι έζησε τη ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα… Η αγάπη σας κι ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδινε δύναμη και κουράγιο… Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι, η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους. Σ’ αγαπάμε για πάντα. Οι κόρες σου, Άντζελα κι Αννίτα».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Ποιος ήταν ο Τζων Τίκης

Ο Τζων Τίκης ξεκίνησε τη μουσική του πορεία δημιουργώντας το συγκρότημα «John Tikis & the Playboys», με το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία και απέσπασε τον πρώτο του χρυσό δίσκο, ενώ στη συνέχεια υπήρξε βασικός ερμηνευτής του συγκροτήματος «Λεβεντόπεδα».

Το 1974 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου η καριέρα του εκτοξεύτηκε. Κυκλοφόρησε τον πρώτο του προσωπικό δίσκο από τη Sonora με τίτλο «Τζων Τίκης», εμφανίστηκε στα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα της πρωτεύουσας και συνεργάστηκε με τα πιο λαμπερά ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.

Παράλληλα, διατήρησε στενούς δεσμούς με την ελληνική ομογένεια, καθώς από το 1980 και για τέσσερα χρόνια παρουσίαζε στην Αυστραλία την επιτυχημένη τηλεοπτική εκπομπή «Let’s Go Greek Endaxi».

Αν και ξεκίνησε την καριέρα του από τον χώρο της pop, ο Τζων Τίκης γρήγορα στράφηκε στο ελαφρολαϊκό τραγούδι, το οποίο υπηρέτησε πιστά μέχρι το τέλος της καλλιτεχνικής του πορείας.

Στη μακρά διαδρομή του ηχογράφησε συνολικά 17 άλμπουμ, με τελευταίο το «Άσε την αγάπη οδηγό», ενώ ξεχωριστός σταθμός στην πορεία του υπήρξε και η συμμετοχή του στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το 1980, με το τραγούδι «Χριστούγεννα στον Πόλεμο».

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