Πένθος για τον Μπεν Άφλεκ και τον αδερφό του, Κέισι Άφλεκ, καθώς έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη τους μητέρα, Κρις Αν Άφλεκ, σε ηλικία 83 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά τους.

Θρήνος για τον Μπεν Άφλεκ: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του / AP Images (CJ Rivera)

Τη θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε η ίδια η οικογένεια με σχετική ανακοίνωση.

Η μάχη με τον καρκίνο και η τελευταία της επιθυμία

Η μητέρα των δύο σταρ του Χόλιγουντ άφησε την τελευταία της πνοή στις 2 Ιουνίου. Τον περασμένο Δεκέμβριο είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο πάγκρεας, με τους θεράποντες ιατρούς να της δίνουν μόλις έξι μήνες ζωής.

Παρά τις δυσκολίες, η ίδια είχε βάλει έναν μεγάλο στόχο: να προλάβει να δει τον εγγονό της να αποφοιτά από το λύκειο.

Η επιθυμία της έγινε πραγματικότητα στις 31 Μαΐου, όταν έδωσε το «παρών» στην τελετή αποφοίτησης, έχοντας γύρω της ολόκληρη την οικογένεια. Μόλις δύο 24ωρα αργότερα, έφυγε από τη ζωή ειρηνικά στον ύπνο της.

Κρις Αν Άφλεκ: Η ανακοίνωση για τον θάνατο της μητέρας του Μπεν και του Κέισι Άφλεκ

Η Κρις Αν Άφλεκ υπήρξε ο φύλακας άγγελος και το μεγαλύτερο στήριγμα των γιων της, καθώς ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ανατροφή τους μετά το διαζύγιο από τον πατέρα τους, Τίμοθι. Ήταν εκείνη που τους ενθάρρυνε από την πρώτη στιγμή να ακολουθήσουν τα όνειρά τους στην υποκριτική.

Μία από τις πιο λαμπερές και συγκινητικές στιγμές της ήταν το 1998 στην τελετή των Όσκαρ. Τότε είχε συνοδεύσει στο κόκκινο χαλί τον Μπεν Άφλεκ, ενώ δίπλα τους βρισκόταν ο Ματ Ντέιμον με τη δική του μητέρα.

Εκείνη τη βραδιά, οι δύο νεαροί τότε ηθοποιοί αποθέωσαν τις μητέρες τους όταν ανέβηκαν στη σκηνή για να παραλάβουν το Χρυσό Αγαλματίδιο Πρωτότυπου Σεναρίου για την ταινία «Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ», στην οποία συμμετείχε και ο Κέισι Άφλεκ.

Εκτός από τους δύο διάσημους γιους της, η Κρις Αν Άφλεκ αφήνει πίσω της τα πέντε αγαπημένα της εγγόνια: την Ιντιάνα, τη Βάιολετ, τον Άτικους, τον Φιν και τον Σαμ.