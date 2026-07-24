Μπορεί το μυαλό μας να ταξιδεύει ήδη σε παραλίες, νησιά και καλοκαιρινές αποδράσεις, όμως μέχρι να έρθει η στιγμή που θα κλείσουμε τη βαλίτσα των διακοπών, η πόλη παραμένει το δικό μας σκηνικό μόδας. Και αν υπάρχει ένα αξεσουάρ που μας συνοδεύει από το γραφείο και το shopping μέχρι το after work drink αυτό δεν είναι άλλο από την τσάντα ώμου.

Μετά την επιστροφή των oversized totes στις πασαρέλες των τελευταίων σεζόν, η άνεση και η πρακτικότητα μιας shoulder bag αποκτούν ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο. Από τις αυστηρά δομημένες τσάντες μέχρι τις μαλακές, slouchy δημιουργίες που αγκαλιάζουν τον ώμο οι σχεδιαστές, μας θυμίζουν ότι υπάρχει μια τσάντα για κάθε προσωπικό στιλ.

Half moon

Η εμβληματική καμπύλη της παραμένει συνώνυμη με τη διακριτική πολυτέλεια, όπως η θρυλική Gucci Jackie 1961, που απέκτησε το όνομά της από τη Jackie Kennedy Onassis, η οποία είχε αγοράσει αρκετές εκδοχές της τη δεκαετία του ’60. Ένα σχέδιο που εξακολουθεί να συμβολίζει την αβίαστη κομψότητα.

Slouchy clutch

Με μαλακό δέρμα, θηλυκές καμπύλες και χαλαρές γραμμές το slouchy clutch έχει αρκετό χώρο για τα καθημερινά απαραίτητα και ξεφεύγει από τον ρόλο της βραδινής τσάντας για αβίαστα κομψό city look.

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Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου