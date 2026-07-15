Το primer βοηθά στον έλεγχο της λιπαρότητας χωρίς να αφαιρεί τη φυσική φρεσκάδα της επιδερμίδας, αφήνοντας το makeup σταθερό και κομψό

Υπάρχουν εκείνες οι καλοκαιρινές ημέρες που, όσο προσεκτικά κι αν έχουμε δημιουργήσει το makeup look μας, λίγες ώρες στον ήλιο και τη ζέστη αρκούν για να το αλλοιώσουν: Το foundation λιώνει και το τέλειο glow μετατρέπεται σε ανεπιθύμητη γυαλάδα. Κι όμως, το μυστικό για ένα μακιγιάζ που αντέχει στη ζέστη δεν βρίσκεται απαραίτητα σε περισσότερα προϊόντα αλλά στη σωστή προετοιμασία της επιδερμίδας.

Το primer είναι ίσως το πιο υποτιμημένο βήμα της beauty ρουτίνας κι είναι αυτό που μπορεί να κάνει τη διαφορά αν θέλεις το makeup look σου να παραμείνει σταθερό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι η βάση που δημιουργεί τον ιδανικό καμβά πριν από το foundation.

Τι κάνει πραγματικά το primer;

Το primer λειτουργεί σαν ένας σύνδεσμος ανάμεσα στην περιποίηση και το μακιγιάζ. Λειαίνει την υφή της επιδερμίδας, μειώνει την εμφάνιση των πόρων, βοηθά το foundation να απλώνεται ομοιόμορφα ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες συμβάλλει στη μεγαλύτερη διάρκεια του makeup.

Ανάλογα με τις ανάγκες της επιδερμίδας, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι primer. Τα ενυδατικά primers χαρίζουν πιο άνετη αίσθηση στις ξηρές ή αφυδατωμένες επιδερμίδες, ενώ τα mattifying primers βοηθούν στον έλεγχο της λιπαρότητας και της ανεπιθύμητης γυαλάδας, ειδικά στη ζώνη Τ.

Πότε πρέπει να το εφαρμόζω;

Το primer εφαρμόζεται πάντα μετά τη skincare ρουτίνα: Μετά τον καθαρισμό, την ενυδατική κρέμα και το αντηλιακό κι αφού απορροφηθούν καλά όλα αυτά, έρχεται η στιγμή του primer.

Το εφαρμόζεις πιέζοντας απαλά το προϊόν στην επιδερμίδα και εστιάζεις στα σημεία όπου το μακιγιάζ συνήθως δεν παραμένει σταθερό, όπως είναι το μέτωπο, η μύτη και το πηγούνι. Μια μικρή ποσότητα, περίπου στο μέγεθος ενός μπιζελιού, αρκεί.

Μπορώ να χρησιμοποιώ διαφορετικό primer σε διαφορετικά σημεία του προσώπου;

Σωστά. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα mattifying primer στη ζώνη Τ, όπου εμφανίζεται περισσότερη λιπαρότητα, και ένα ενυδατικό primer στα σημεία που χρειάζονται περισσότερη λάμψη.

Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη με το primer;

Το περισσότερο προϊόν δεν σημαίνει μεγαλύτερη διάρκεια. Αντίθετα, η υπερβολική ποσότητα μπορεί να κάνει το foundation να «σπάσει» ή να δημιουργήσει ανομοιόμορφο αποτέλεσμα. Επίσης, είναι σημαντικό το primer να ταιριάζει τόσο στον τύπο της επιδερμίδας όσο και στο foundation που χρησιμοποιείς, καθώς ορισμένες φόρμουλες μπορεί να μην συνεργάζονται σωστά μεταξύ τους.

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Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου