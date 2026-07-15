Primer: Το βήμα που αλλάζει το καθημερινό σου μακιγιάζ, ειδικά το καλοκαίρι

Η θερμοκρασία ανεβαίνει και το makeup δοκιμάζεται: κάλεσε το μυστικό όπλο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.07.26 , 13:22 Κατερίνα Παπουτσάκη: «O Παπαμιχαήλ μου έλεγε ότι μοιάζω στην Αλίκη»
15.07.26 , 13:07 O καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τη Μάρω Κοντού - «Καλό ταξίδι λεβέντισσα»
15.07.26 , 13:00 Συναγερμός για την εξαφάνιση της 22χρονης Αντιγόνης
15.07.26 , 12:56 MG3: Τώρα με τιμές στα...πατώματα
15.07.26 , 12:53 Κυψέλη: Ρωγμές σε δεκάδες πολυκατοικίες μετά τη διέλευση του μετροπόντικα
15.07.26 , 12:49 ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκαν Μεϊκόπουλος, Μαμουλάκης και Κοντοτόλη
15.07.26 , 12:46 Μάρω Κοντού: Το «αντίο» στη μεγαλύτερη ντίβα του ελληνικού σινεμά
15.07.26 , 12:00 Primer: Το βήμα που αλλάζει το καθημερινό σου μακιγιάζ, ειδικά το καλοκαίρι
15.07.26 , 11:59 Μεσσηνία: Μητέρα βρέθηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου
15.07.26 , 11:59 Πάρος: Καλοκαιρινές διακοπές στο ονειρικό νησί των Κυκλάδων
15.07.26 , 11:49 Ελένη Φουρέιρα – Αλμπέρτο Μποτία: Διακοπές στην Πάρο με τον γιο τους, Ερμή
15.07.26 , 11:41 Μάρω Κοντού: Αυτοί είναι οι 10 πιο εμβληματικοί κινηματογραφικοί της ρόλοι
15.07.26 , 11:11 Mάρω Κοντού: «Έκανα μόνο μία φορά σχέση με συμπρωταγωνιστή μου»
15.07.26 , 10:34 Μάρω Κοντού: «Ο έρωτας είναι ωραίο πράγμα. Τον έχω ευχαριστηθεί»
15.07.26 , 10:33 Κύπρος: Έπαιζε με τον 3χρονο γιο του, τού γλίστρησε κι έπεσε απ'το παράθυρο
Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Ανατροπή με την πληρωμή
Σκόπελος: Φίδι δάγκωσε 8χρονο παιδί στον ύπνο του
Μάρω Κοντού: Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία «Κυρία» του ελληνικού σινεμά
Κύπρος: Έπαιζε με τον 3χρονο γιο του, τού γλίστρησε κι έπεσε απ'το παράθυρο
Μυθοπλασία: Αυτές τις ελληνικές σειρές θα δούμε τη σεζόν 2026/2027
ΔΥΠΑ: 8.000 θέσεις για ανέργους στο Δημόσιο
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Σε ρόλο... μάστορα στο σπίτι της Ρίας Ελληνίδου
Πειραιάς: «Το κορίτσι μου το έχασα», φώναζε η μητέρα της 24χρονης
Μάρω Κοντού: Οι μεγάλοι έρωτες στη ζωή της αείμνηστης ηθοποιού
O καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τη Μάρω Κοντού - «Καλό ταξίδι λεβέντισσα»
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Μοδα
Το primer βοηθά στον έλεγχο της λιπαρότητας χωρίς να αφαιρεί τη φυσική φρεσκάδα της επιδερμίδας, αφήνοντας το makeup σταθερό και κομψό

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Υπάρχουν εκείνες οι καλοκαιρινές ημέρες που, όσο προσεκτικά κι αν έχουμε δημιουργήσει το makeup look μας, λίγες ώρες στον ήλιο και τη ζέστη αρκούν για να το αλλοιώσουν: Το foundation λιώνει και το τέλειο glow μετατρέπεται σε ανεπιθύμητη γυαλάδα. Κι όμως, το μυστικό για ένα μακιγιάζ που αντέχει στη ζέστη δεν βρίσκεται απαραίτητα σε περισσότερα προϊόντα αλλά στη σωστή προετοιμασία της επιδερμίδας.

PH makeup: Το trend που βάζει τέλος στην αναζήτηση της σωστής απόχρωσης

Το primer είναι ίσως το πιο υποτιμημένο βήμα της beauty ρουτίνας κι είναι αυτό που μπορεί να κάνει τη διαφορά αν θέλεις το makeup look σου να παραμείνει σταθερό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι η βάση που δημιουργεί τον ιδανικό καμβά πριν από το foundation.

Τι κάνει πραγματικά το primer;

primer

Το primer λειτουργεί σαν ένας σύνδεσμος ανάμεσα στην περιποίηση και το μακιγιάζ. Λειαίνει την υφή της επιδερμίδας, μειώνει την εμφάνιση των πόρων, βοηθά το foundation να απλώνεται ομοιόμορφα ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες συμβάλλει στη μεγαλύτερη διάρκεια του makeup.

Ανάλογα με τις ανάγκες της επιδερμίδας, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι primer. Τα ενυδατικά primers χαρίζουν πιο άνετη αίσθηση στις ξηρές ή αφυδατωμένες επιδερμίδες, ενώ τα mattifying primers βοηθούν στον έλεγχο της λιπαρότητας και της ανεπιθύμητης γυαλάδας, ειδικά στη ζώνη Τ.

Πότε πρέπει να το εφαρμόζω;

primer

Το primer εφαρμόζεται πάντα μετά τη skincare ρουτίνα: Μετά τον καθαρισμό, την ενυδατική κρέμα και το αντηλιακό κι αφού απορροφηθούν καλά όλα αυτά, έρχεται η στιγμή του primer.

Το εφαρμόζεις πιέζοντας απαλά το προϊόν στην επιδερμίδα και εστιάζεις στα σημεία όπου το μακιγιάζ συνήθως δεν παραμένει σταθερό, όπως είναι το μέτωπο, η μύτη και το πηγούνι. Μια μικρή ποσότητα, περίπου στο μέγεθος ενός μπιζελιού, αρκεί.

Μπορώ να χρησιμοποιώ διαφορετικό primer σε διαφορετικά σημεία του προσώπου;

Σωστά. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα mattifying primer στη ζώνη Τ, όπου εμφανίζεται περισσότερη λιπαρότητα, και ένα ενυδατικό primer στα σημεία που χρειάζονται περισσότερη λάμψη.

Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη με το primer;

primer

Το περισσότερο προϊόν δεν σημαίνει μεγαλύτερη διάρκεια. Αντίθετα, η υπερβολική ποσότητα μπορεί να κάνει το foundation να «σπάσει» ή να δημιουργήσει ανομοιόμορφο αποτέλεσμα. Επίσης, είναι σημαντικό το primer να ταιριάζει τόσο στον τύπο της επιδερμίδας όσο και στο foundation που χρησιμοποιείς, καθώς ορισμένες φόρμουλες μπορεί να μην συνεργάζονται σωστά μεταξύ τους.

Δες παρακάτω στο Allyou.gr διάφορα primers που αξίζει να δοκιμάσεις

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MΟΔΑ
 |
ΟΜΟΡΦΙΑ
 |
ΜΑΚΙΓΙΑΖ
 |
ΑΠΑΛΟ ΔΕΡΜΑ
 |
ΛΑΜΠΕΡΟ ΔΕΡΜΑ
 |
MAKEUP
 |
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ MAKEUP
 |
PRIMER
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Beauty products 2026
Μοδα
Οι νέες beauty αφίξεις που μπήκαν αμέσως στη wish list μου
Μαγιό Sporty Chic
Μοδα
Sporty Chic: Η τάση στα μαγιό που ήρθε για να μείνει
Μαλλιά που δεν μακραίνουν
Μοδα
Γιατί τα μαλλιά σου δεν μακραίνουν όσο θα ήθελες;
Γυνακεία Βερμούδα
Μοδα
Βερμούδα: Το καλοκαιρινό hero piece που επαναπροσδιορίζει το tailoring
Μαγιό και αξεσουάρ
Μοδα
Island Style: Mαγιό και accessories που πρέπει να έχετε στην beach bag σας
Summer Dress
Μοδα
Summer Dress: Η πιο κομψή απάντηση στις ζεστές μέρες του καλοκαιριού
Καλοκαιρινό Μανικούρ
Μοδα
Οι καλοκαιρινές τάσεις στα νύχια που επιλέγω για το επόμενο μανικούρ μου
Καλοκαιρινά Αξεσουάρ
Μοδα
Αξεσουάρ: 4 + 1 τάσεις που θα αναβαθμίσουν το καλοκαιρινό σου look
Καστανά μάτια και μωβ σκιές
Μοδα
Έχεις καστανά μάτια; Βρήκαμε τη σκιά που θα αναδείξει το βλέμμα σου.
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top