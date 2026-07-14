Δημήτρης Αλεξάνδρου: Σε ρόλο... μάστορα στο σπίτι της Ρίας Ελληνίδου

Ο χιουμοριστικός διάλογος με τη σύντροφό του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου απολαμβάνουν καλοκαιρινές διακοπές στο Λιτόχωρο Πιερίας.
  • Ο Δημήτρης ανέλαβε ρόλο μάστορα, τοποθετώντας τηλεόραση στο σπίτι της Ρίας.
  • Η Ρία τον αποκαλεί "Μπομπ ο Μάστορας" και ο Δημήτρης σχολιάζει ότι βοηθά στη "προίκα" της.
  • Το ζευγάρι μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του με χιούμορ στα social media.
  • Ο Δημήτρης δεν αποκαλύπτει τις τοποθεσίες για ελεύθερο κάμπινγκ για να διατηρήσει την ηρεμία των περιοχών.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου έχουν μπει για τα καλά σε καλοκαιρινό mood. Μετά τη μίνι απόδρασή τους στα Λιχαδονήσια, συνέχισαν τις διακοπές τους στο Λιτόχωρο Πιερίας, όπου διαθέτει σπίτι η τραγουδίστρια.

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Απόδραση εξπρές στα Λιχαδονήσια!

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν πήγε εκεί μόνο για να χαλαρώσει, αφού ανέλαβε για λίγο χρέη... μάστορα για χάρη της συντρόφου του. Συγκεκριμένα, στην πρόσφατη ανάρτησή του, τον βλέπουμε να τοποθετεί μια τηλεόραση στον τοίχο, δείχνοντας την πρόθεσή του να βοηθήσει με τις δουλειές του σπιτιού.

«Αντί να βλέπω εδώ την υπέροχη θέα με θάλασσα και να πάω στο βουνό, "έλα εδώ", μου λέει, "και θα περάσεις ωραία". Και με έχει βάλει και τρυπάω και βάζω τηλεοράσεις, τέτοια ώρα», ακούγεται να λέει στο βίντεο που μοιράστηκε στα Insta Stories του.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Διακοπές στο Λιτόχωρο Πιερίας με τη Ρία Ελληνίδου

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Διακοπές στο Λιτόχωρο Πιερίας με τη Ρία Ελληνίδου

«"Μπομπ ο Μάστορας"», τον προσφωνεί η Ρία Ελληνίδου, με τον επιχειρηματία και μοντέλο να συμπληρώνει: «Γι' αυτό με φώναξε εδώ, για να φτιάξω την προίκα της».

Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Χαλαρώνουν στο τζακούζι του σπιτιού τους

Το ζευγάρι μοιράζεται λίγες στιγμές από την καθημερινότητά του, οι οποίες όμως δεν περνούν σχεδόν ποτέ απαρατήρητες από τους διαδικτυακούς τους φίλους, κι αυτό γιατί συνοδεύονται από χιούμορ, το οποίο χαρακτηρίζει και τους δύο.

Πρόσφατα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου εξήγησε τον λόγο που δεν αποκαλύπτει τα μέρη που επιλέγει για ελεύθερο κάμπινγκ:

«Μη με πείτε πάρα πολύ περίεργο και σνομπ, αλλά με ρωτάτε πού είναι αυτό το μέρος στην Εύβοια. Η αλήθεια είναι ότι δεν απαντάω. Θέλω κάποια πράγματα να μένουν έτσι όπως είναι, ανέπαφα, να μην πηγαίνει πάρα πολύς κόσμος και τα χαλάσει. Αν ψάξετε, ειδικά στην Εύβοια, θα ανακαλύψετε απίστευτα μέρη. Συγγνώμη που δεν αποκαλύπτω τις τοποθεσίες, αλλά θέλω να τις κρατήσω όσο γίνεται όπως είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

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