Μαρία Ηλιάκη: Διακοπές στην Κρήτη με την κορούλα της, Κατερίνα

«Στο σπίτι του παππού είναι όλα αλλιώς», σχολίασε η παρουσιάστρια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Ηλιάκη ξεκίνησε τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Κρήτη με την κόρη της, Κατερίνα, μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής της.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές τους στα Χανιά, όπου περνούν χρόνο με συγγενείς και απολαμβάνουν οικογενειακές στιγμές.
  • Η Κρήτη είναι ο τόπος καταγωγής της Μαρία Ηλιάκη και έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνη.
  • Η παρουσιάστρια δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει γάμο με τον σύντροφό της, Στέλιο Μανουσάκη, και δεν επιδιώκουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.
  • Η κόρη της ζητάει σκυλάκι, αλλά η Μαρία Ηλιάκη επισημαίνει ότι έχουν αποφασίσει να μην αποκτήσουν άλλο παιδί προς το παρόν.

Τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Κρήτη ξεκίνησε η Μαρία Ηλιάκη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των τηλεοπτικών υποχρεώσεών της στην εκπομπή Νωρίς νωρίς της ΕΡΤ, που παρουσίαζε μαζί με τον Κρατερό Κατσούλη. Η παρουσιάστρια ταξίδεψε στα Χανιά με την κόρη της, Κατερίνα και δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τις πρώτες ημέρες της παραμονής τους.

Η Μαρία Ηλιάκη κρατώντας το χεράκι της Κατερινούλας της

Η Μαρία Ηλιάκη κρατώντας το χεράκι της Κατερινούλας της /Φωτογραφία Instagram

Η Κρήτη αποτελεί τον τόπο όπου γεννήθηκε η Μαρία Ηλιάκη και όπου πέρασε πολλά από τα παιδικά καλοκαίρια της. Στις εικόνες που μοιράστηκε, η παρουσιάστρια και η κόρη της εμφανίζονται σε οικογενειακές στιγμές, βόλτες και δραστηριότητες μακριά από την καθημερινότητα της πόλης.

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Η ανάρτηση της Μαρίας Ηλιάκη από το σπίτι του παππού

Ιδιαίτερη θέση στο φωτογραφικό άλμπουμ είχαν τα στιγμιότυπα της μικρής Κατερίνας από το σπίτι του παππού της. Η Μαρία Ηλιάκη συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση: «Στο σπίτι του παππού είναι όλα αλλιώς».

Η παρουσιάστρια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη σημασία που έχουν για την ίδια οι οικογενειακές αναμνήσεις από την Κρήτη. Οι φετινές διακοπές της με την κόρη της στα Χανιά περιλαμβάνουν χρόνο με συγγενείς, καλοκαιρινές βόλτες και στιγμές χαλάρωσης.

Η ανάρτηση της Μαρίας Ηλιάκη

Η οικογένεια με τον Στέλιο Μανουσάκη

Η Μαρία Ηλιάκη βρίσκεται σε σχέση με τον Στέλιο Μανουσάκη από το 2018. Το 2021 απέκτησαν την κόρη τους, Κατερίνα.

Κατά τη διάρκεια σχολιασμού της επίδειξης μόδας του οίκου Chanel στο Παρίσι, στην εκπομπή Νωρίς νωρίς την Πέμπτη 9 Ιουλίου, η Μαρία Ηλιάκη είχε αναφερθεί στο νυφικό που θα επέλεγε, διευκρινίζοντας πως δε σχεδιάζει να κάνει τελετή γάμου με τον Στέλιο Μανουσάκη

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«Ένα νυφικό Chanel θα ήθελα να βάλω, αν ποτέ παντρευόμουν. Ή Dior. Ένα από τα δύο θα ήθελα να βάλω. Αλλά μάλλον δε θα παντρευτώ, οπότε... Κατάλαβες τι εννοώ, δε θα κάνουμε την τελετή».

Η Μαρία Ηλιάκη με τον σύντροφό της, Στέλιο Μανουσάκη

Η Μαρία Ηλιάκη με τον σύντροφό της, Στέλιο Μανουσάκη /Φωτογραφία Instagram

Σε εμφάνισή της στην εκπομπή Super Κατερίνα, είχε δηλώσει στην Κατερίνα Καινούργιου ότι η ίδια κι ο σύντροφός της δεν επιδιώκουν, προς το παρόν, να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.

«Το έχουμε αποκλείσει το να μεγαλώσει η οικογένειά μας. Δε μου έχει ζητήσει ακόμα αδερφάκι η Κατερίνα, σκυλάκι μου ζητάει τώρα. "Μαμά, όταν πάω πέντε χρονών, θα μου πάρεις σκυλάκι;", μου λέει και της εξηγώ ότι τα σκυλάκια θέλουν φροντίδα και προσοχή. 'Άστο, όταν πάω δέκα χρονών να μου πάρεις" μου απαντάει. Αλλά, κοίτα, έχουμε αποφασίσει με τον Στέλιο ότι "μέχρι εδώ". Αν έρθει, με το καλό να έρθει, αλλά είναι κάτι που δεν το επιδιώκουμε προς το παρόν», δήλωσε η Μαρία Ηλιάκη.

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