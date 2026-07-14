Φωτιά Τώρα Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά του δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βασιλικά του δήμου Θέρμης #Θεσσαλονίκη.

Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π,

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2026

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επιχειρούν και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παράλληλα εστάλη μήνυμα 112, προτρέποντας τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα, καθώς η φωτιά καίει κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βασιλικά του δήμου Θέρμης #Θεσσαλονίκη.

Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π,

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2026

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.