Φωτιά Τώρα Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά του δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βασιλικά του δήμου Θέρμης #Θεσσαλονίκη.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2026
Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π,
Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επιχειρούν και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.
Παράλληλα εστάλη μήνυμα 112, προτρέποντας τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα, καθώς η φωτιά καίει κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βασιλικά του δήμου Θέρμης #Θεσσαλονίκη.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2026
Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π,
Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ.
Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.