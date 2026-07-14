Φωτιά τώρα στη Θέρμη: Μηνυμα από το 112 - Κοντά σε σπίτια οι φλόγες

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

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Φωτιά Τώρα Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά Θέρμης, Θεσσαλονίκης, γύρω στις 12:00 το μεσημέρι.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα.
  • Μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα λόγω εγγύτητας της φωτιάς σε σπίτια.
  • Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
  • Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μεταβαίνει για διερεύνηση των αιτίων.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά του δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη

 

 

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επιχειρούν και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

 

Παράλληλα εστάλη μήνυμα 112, προτρέποντας τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα, καθώς η φωτιά καίει κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες.

 

 

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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