Ρόδος: Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονης από τον σύντροφό της για 5,5 ώρες

«Αν θέλει σφαλιάρα κάποιος για να συνέλθει, είναι ok να του τη δώσεις»

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Πηγή: Δημιουργία φωτογραφίας με ΑΙ
Ρόδος: 17χρονη Θύμα Ξυλοδαρμού Από Τον Σύντροφό Της
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 17χρονη στη Ρόδο κατήγγειλε άγριο ξυλοδαρμό από τον 23χρονο σύντροφό της για 5,5 ώρες.
  • Ο ξυλοδαρμός περιλάμβανε χτυπήματα στο πρόσωπο και απειλές με μαχαίρι.
  • Η 17χρονη είχε προηγούμενο περιστατικό βίας από τον ίδιο σύντροφο τον Ιούνιο.
  • Ο 23χρονος συνελήφθη αλλά αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η 17χρονη του έκανε σκηνή ζηλοτυπίας.
  • Το δικαστήριο αποφάσισε αναβολή της υπόθεσης και απελευθέρωση του κατηγορούμενου με περιοριστικούς όρους.

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού κατήγγειλε ότι έπεσε μια 17χρονη από τον 23χρονο σύντροφό της στον Αρχάγγελο της Ρόδου

Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, με τον 23χρονο διατηρούσαν σχέση τους τελευταίους πέντε μήνες. Το βράδυ της 20ης προς 21η Ιουνίου βγήκε με την παρέα της σε ένα κατάστημα διασκέδασης της περιοχής. Ο σύντροφός της φέρετε να της έκανε σκηνή ζηλοτυπίας και να της έριξε ένα χαστούκι έξω από το μαγαζί, με αποτέλεσμα να τους δουν άλλοι θαμώνες. 

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Σύμφωνα με τη Δημοκρατική, η κατάσταση έγινε χειρότερη όταν επέστρεψαν στο σπίτι που μένουν, όπου, όπως κατήγγειλε η 17χρονη από τις 03:30 έως τις 09:00 το πρωί περίπου, ο σύντροφός της τη χτυπούσε με μπουνιές και σφαλιάρες στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα. Μάλιστα κάποια στιγμή φέρεται να άρπαξε το κεφάλι της και να το χτύπησε στον τοίχο. 

Κατά την ίδια, ο 23χρονος κάποια στιγμή πήρε κι ένα μαχαίρι, με αποτέλεσμα εκείνη να αρχίζει να φωνάζει «θα με σκοτώσεις, θα με σκοτώσεις φύγε», αν και όπως φέρεται να ισχυρίστηκε δεν το έστρεψε εναντίον της. 

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Ο 23χρονος φέρεται επίσης να την απείλησε ότι θα της σπάσει τα δόντια, ότι θα την σκοτώσει και ότι θα την κάψει. 

Το επεισόδιο έλαβε τέλος όταν ο συγγενής που τους φιλοξενούσε παρενέβη, συγκράτησε τον νεαρό και το πρωί οδήγησε ο ίδιος και τους δύο στο Αστυνομικό Τμήμα, προτρέποντας μάλιστα την ανήλικη, όπως η ίδια ανέφερε, να αναφέρει το περιστατικό στις αρχές. 

Η ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου, που εξέτασε την 17χρονη, κατέγραψε συνολικά 10 διακριτά ευρήματα στο σώμα της ανήλικης.

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Ειδικότερα, στην έκθεση περιγράφονται αποξηραμένες κηλίδες αίματος με ερυθρότητα στο αριστερό φρύδι, εκχύμωση άνωθεν της αριστερής γωνίας του άνω χείλους με αιμορραγική διήθηση του βλεννογόνου εσωτερικά, δεύτερη εκχύμωση στον βλεννογόνο του άνω χείλους, επιφανειακές μικροεκδορές στο κάτω χείλος, οίδημα στην έξω επιφάνεια του δεξιού οφθαλμικού κόγχου, ερυθρότητα πίσω από το αριστερό αυτί, εκχύμωση με οίδημα στο τριχωτό της κεφαλής, επιφανειακή εκδορά στον αριστερό μαστό, δύο επιμήκεις εκχυμώσεις στην έσω επιφάνεια του δεξιού βραχίονα και εκχύμωση στον μηρό.

Οι κακώσεις, σύμφωνα με το πόρισμα, είναι συμβατές με τον αναφερόμενο χρόνο τέλεσης και φέρουν χαρακτήρα προκληθεισών από θλων όργανο.

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Ρόδος: Τι ισχυρίστηκε ο 23χρονος

Ο 23χρονος συνελήφθη, αλλά δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες. Παραδέχθηκε ότι έξω από το κατάστημα έσπρωξε τη σύντροφό του, υποστηρίζοντας ότι εκείνη του έκανε σκηνή ζήλιας επειδή μιλούσε με μια άλλη κοπέλα και τον εξέθεσε στην παρέα του. 

Αρνήθηκε επίσης ότι την χτύπησε στο σπίτι και ισχυρίστηκε ότι το μαχαίρι απλώς βρισκόταν στο τραπέζι, ότι το έπιασε και το πέταξε στο πλάι χωρίς πρόθεση να απειλήσει, λέγοντάς της μάλιστα να μη φοβάται.

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Στην απολογία του, ωστόσο, φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «αν ο ένας θέλει μια σφαλιάρα για να έρθει το μυαλό του στη θέση του, είναι οκ να του την ρίξει ο άλλος», προσθέτοντας ότι και ο ίδιος έχει δεχθεί χαστούκια και βρισιές από τη σύντροφό του και ότι «ό,τι και να γίνει, πάλι μαζί είμαστε».

Σημειώνεται ότι η ανήλικη κατήγγειλε και προγενέστερο περιστατικό, στις αρχές Ιουνίου 2026, όταν ο σύντροφός της φέρεται να της έδωσε κουτουλιά στο πρόσωπο, προκαλώντας της σχίσιμο στο άνω χείλος που άφησε σημάδι, προσθέτοντας ότι τότε τον είχε συγχωρήσει.

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Ο 23χρονος οδηγήθηκε στο δικαστήριο στις 22 Ιουνίου, το οποίο αποφάσισε να διατηρηθεί η κράτησή του. Ωστόσο η 17χρονη συναίνεσε τελικά στη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης με τη νέα δικάσιμο να ορίζεται για τις 24 Ιανουαρίου 2028 καθώς το δικαστήριο αποφάσισε αναβολή προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ποινικής διαμεσολάβησης με τη συνδρομή του Εισαγγελέα Ανηλίκων.

Παράλληλα, ήρε την κράτηση του κατηγορουμένου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε η απαγόρευση προσέγγισης της παθούσας σε απόσταση 100 μέτρων και η απαγόρευση επικοινωνίας μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο.

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