Λάρισα: Κρατούσε όμηρο με τσεκούρι την πρώην του

Απειλούσε να την κάψει κι έκανε live μετάδοση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 50χρονος στη Λάρισα κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του με τσεκούρι και απειλούσε να βάλει φωτιά στο σπίτι.
  • Η ομηρία μεταδόθηκε ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διήρκεσε 41 λεπτά.
  • Αστυνομικοί διαπραγματεύτηκαν μαζί του για να παραδοθεί χωρίς να κινδυνέψει η γυναίκα.
  • Ο άνδρας είχε παραβιάσει περιοριστικούς όρους και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
  • Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε και ο κατηγορούμενος παραμένει κρατούμενος.

Ένας 50χρονος άνδρας στη Λάρισα κρατούσε για ώρες όμηρο τη πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της, απειλώντας τη ζωή της και μετέδιδε ζωντανά τις κινήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Στο βίντεο, διάρκειας 41 λεπτών που βγήκε στη δημοσιότητα, ο άνδρας φαίνεται να κρατά ένα τσεκούρι και ένα δοχείο με εύφλεκτο υγρό και να φωνάζει ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι. 

Παράλληλα ακούγεται να δίνει εντολές στην πρώην σύζυγό του να μετακινείται μέσα στο σπίτι και στη βεράντα. 

Σύμφωνα με το onlarissa.gr αστυνομικοί έφτασαν έξω από το σπίτι της γυναίκας και άρχισαν να διαπραγματεύονται με τον 50χρονο, σε μια προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο και να τον πείσουν να παραδοθεί, χωρίς να κινδυνέψει η γυναίκα. 

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, φέρεται να του πρότειναν να πιουν μαζί έναν καφέ, διαβεβαιώνοντάς τον ότι δεν θα πραγματοποιούσαν αιφνιδιαστική επέμβαση. 

Ο 50χρονος επέμενε να δει συγκεκριμένου δικαστικούς λειτουργούς, τους οποίους θεωρούσε υπεύθυνους για αποφάσεις που αφορούσαν τη επικοινωνία με τα παιδιά του. Μετά από αυτό είχε τηλεφωνική επικοινωνία με δικαστικό λειτουργό, χωρίς όμως αυτό να οδηγήσει άμεσε στη λήξη του περιστατικού. 

Λάρισα: Πώς ξεκίνησε η ομηρία

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε όταν ο 50χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του, παραβιάζοντας τους περιοριστικούς όρους που είχαν επιβληθεί σε βάρος του. Σύμφωνα με την αστυνομία, απειλούσε ότι θα πυρπολήσει την κατοικία, γεγονός που κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ειδικό διαπραγματευτή, την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Ύστερα από πολύωρη επιχείρηση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον πείσουν να παραδοθεί χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

Λάρισα: Τι είπε στο δικαστήριο

Ο 50χρονος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, όπου η συνήγορος της πρώην συζύγου του ζήτησε τη λήψη μέτρων προστασίας για την εντολέα της.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι η γυναίκα δεν κινδυνεύει από εκείνον, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα έδινα και την καρδιά μου για να ζήσει εκείνη και εγώ να πεθάνω».

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ στον κατηγορούμενο ορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης. Μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

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