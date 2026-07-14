Σήμερα, ο Όμιλος γιορτάζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο: την παραγωγή του ενός εκατομμυρίου ηλεκτρικών οχημάτων στη Γαλλία. Ένα επίτευγμα που ξεπερνά τη σημασία ενός απλού αριθμού και αποτυπώνει τη βαθιά μεταμόρφωση ολόκληρου του βιομηχανικού οικοσυστήματος της χώρας. Η επίτευξη ενός εκατομμυρίου ηλεκτρικών οχημάτων αποτελεί το αποτέλεσμα μιας στρατηγικής επιλογής που ξεκίνησε ήδη από το 2010. Με μοντέλα όπως τα Renault ZOE και Kangoo Z.E., ο Όμιλος Renault επένδυσε από πολύ νωρίς στην ηλεκτροκίνηση, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό της ρόλο στο μέλλον της αυτοκίνησης.



Παράλληλα, ανέπτυξε μια πλήρη γκάμα ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων, η οποία σήμερα περιλαμβάνει τα Kangoo E-Tech electric, Trafic Van E-Tech electric και Master E-Tech electric, που παράγονται αντίστοιχα στα εργοστάσια Maubeuge, Sandouville και Batilly.

Στα τέλη του 2026, με το νέο Trafic E-Tech electric, ο Όμιλος Renault θα γίνει ο πρώτος Ευρωπαίος κατασκευαστής που θα λανσάρει ένα επαγγελματικό όχημα βασισμένο στην αρχιτεκτονική Software Defined Vehicle (SDV).



Τα εργοστάσια Douai και Maubeuge γιόρτασαν πρόσφατα την παραγωγή του 600.000ού ηλεκτρικού οχήματος, επιβεβαιώνοντας ότι μέσα σε μόλις πέντε χρόνια ο συγκεκριμένος βιομηχανικός κόμβος εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους της Ευρώπης για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων.Εμβληματικός εκπρόσωπος αυτής της νέας εποχής είναι το Renault 5 E-Tech electric. Προσιτό, δημοφιλές και κατασκευασμένο στη Γαλλία, συμβολίζει τη νέα γενιά ηλεκτρικών οχημάτων που φέρνει την ηλεκτροκίνηση ακόμη πιο κοντά σε όλους.



Η επιτυχία του αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της παραγωγής:

• το ορόσημο των 100.000 Renault 5 καταγράφηκε ήδη στα τέλη του 2025,

• ενώ μέσα στο 2026 η συνολική παραγωγή αναμένεται να ξεπεράσει τις 200.000 μονάδες.

Στο Maubeuge, εκεί όπου ξεκίνησε το ηλεκτρικό ταξίδι της Renault με το Kangoo Z.E. το 2011, παράγεται πλέον και το Renault 4 E-Tech electric, το οποίο ήδη πρωταγωνιστεί στην κατηγορία του στη γαλλική αγορά.

Παράλληλα, η ανάπτυξη του hub Electricity συνοδεύεται από σημαντική ενίσχυση της απασχόλησης, με:

• 700 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας την περίοδο 2022–2025,

• ακόμη 300 προσλήψεις έως το 2027,

• 550 έκτακτους εργαζόμενους στο εργοστάσιο του Douai, όπου από τον Σεπτέμβριο αυξάνεται περαιτέρω ο ρυθμός παραγωγής για να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση.

Πέρα από τις επιδόσεις στην παραγωγή, η ηλεκτροκίνηση αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία και την απασχόληση.

Η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στη Γαλλία συμβάλλει:

• στη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας,

• στην ενίσχυση των τοπικών βιομηχανικών περιοχών,

• στη διαφύλαξη κρίσιμης τεχνογνωσίας.

Ο Όμιλος Renault στηρίζεται στις γαλλικές ομάδες μηχανικών του για την ταχύτερη εξέλιξη νέων μοντέλων, τον περιορισμό του κόστους και την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής.Πίσω από κάθε όχημα βρίσκονται επίσης περίπου 35.000 έμμεσες θέσεις εργασίας στο δίκτυο προμηθευτών, ενισχύοντας ένα ολόκληρο βιομηχανικό οικοσύστημα.

