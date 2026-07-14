Κύπρος: Άνδρας συνελήφθη για τον βιασμό της πεθεράς του

Στη σύλληψη 44χρονου Ελληνοκύπριου προχώρησαν οι κυπριακές αρχές στη Λεμεσό, μετά την καταγγελία της πεθεράς του για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση.

Η υπόθεση έγινε γνωστή έπειτα από καταγγελία της 58χρονης γυναίκας, κατά την οποία ο 44χρονος φέρεται να πήγε στο οποίο διαμένει η ίδια και να προχώρησε σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.

Η 58χρονη φέρεται να κατέθεσε ότι ο γαμπρός της τής ζητούσε επανειλημμένα να έχουν ερωτική επαφή. Η ίδια φέρεται να αρνούνταν, ενώ υποστήριξε πως ο 44χρονος τη βίασε.

Στην κατάθεσή της η γυναίκα φέρεται επίσης να ανέφερε ότι παρόμοια περιστατικά είχαν συμβεί και στο παρελθόν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις καταγγελλόμενες πράξεις φέρεται να έχει γίνει αντιληπτή και από τρίτο πρόσωπο.

Μετά την καταγγελία, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 44χρονου το περασμένο Σάββατο. Ο ίδιος αρνείται ότι διέπραξε βιασμό σε βάρος της πεθεράς του, φέρεται, ωστόσο, να παραδέχθηκε ότι προχώρησε σε σεξουαλικές πράξεις σε δύο περιπτώσεις, ενώ ανέφερε ότι «διακατέχεται από έντονη σεξουαλική ορμή».

Οι ανακριτές εξετάζουν τη θέση του υπόπτου σε συνδυασμό με την κατάθεση της 58χρονης και το υλικό που έχει συγκεντρωθεί. Την ίδια ώρα, αξιολογείται και το στοιχείο ότι η πεθερά, η οποία εξετάστηκε από ιατροδικαστή, φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ο 44χρονος κρατείται για πέντε ημέρες, έως ότου ληφθούν επιπλέον καταθέσεις και εξεταστούν όλα τα στοιχεία.

Την έρευνα χειρίζεται το Τμήμα Ανίχνευσης Εγκλημάτων Λεμεσού. Οι Αρχές εξετάζουν αδικήματα που αφορούν βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση και ψυχολογική βία.