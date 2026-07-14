Δείτε βίντεο από τον θρησκευτικό γάμο της Ελένης Σακκά στην Άρτα/ Instagram

Η γλυκιά ηθοποιός που υποδύεται τη Μαίρη στη σειρά «Μπαμπά σ' αγαπώ!», Ελένη Σακκά, παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Θωμά Πεσλή, με θρησκευτικό γάμο στην Άρτα, την Κυριακή 12 Ιουλίου.

Γάμος Ελένης Σακκά - Θωμά Πεσλή/ instagram

Γάμος Ελένης Σακκά - Θωμά Πεσλή/ instagram

Γάμος Ελένης Σακκά - Θωμά Πεσλή/ instagram

Η ηθοποιός αναδημοσίευσε νέο υλικό στα social media από το μυστήριο αλλά και από το γλέντι που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στιγμιότυπο από το γλέντι του γάμου της Ελένης Σακκά και του Θωμά Πεσλή/ Instagram

Στιγμιότυπο από το γλέντι του γάμου της Ελένης Σακκά και του Θωμά Πεσλή/ Instagram

Η νύφη έλαμπε μέσα στο μίνιμαλ νυφικό της, το οποίο ήταν σε στενή ίσια γραμμή από λείο σατέν, με βαθύ V ντεκολτέ. Από πάνω είχε μια εντυπωσιακή πλισέ σιφόν κάπα που ξεκινούσε από ψηλό λαιμό, δημιουργώντας μια αέρινη και απόλυτα κομψή bridal εμφάνιση.

Η κομψή bridal εμφάνιση της Ελένης Σακκά/ instagram

Oι νεόνυμφοι μετά το μυστήριο του γάμου τους/ instagram

Η κομψή bridal εμφάνιση της Ελένης Σακκά/ instagram

Tα μαλλιά της ήταν πιασμένα σ' έναν χαμηλό, λείο κότσο με χωρίστρα στη μέση. αποπνέοντας κομψότητα και minimal αισθητική, ενώ το μακιγιάζ της ήταν απαλά σε nude αποχρώσεις.

Το ζευγάρι κατά το μυστήριο του γάμου τους/ instagram

Το ζευγάρι κατά το μυστήριο του γάμου τους/ instagram

Οι νεόνυμφοι γλέντησαν με πολύ χορό με τους καλεσμένους τους, συγγενείς και φίλους.

Οι νεόνυμφοι στον πρώτο τους χορό/ instagram

Οι νεόνυμφοι στο γλέντι του γάμου τους/ instagram

Οι νεόνυμφοι στο γλέντι του γάμου τους/ instagram

Ελένη Σακκά: Το βιογραφικό της ηθοποιού

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Άρτα

«Η Άρτα είναι κομμάτι μου. Εκεί γεννήθηκα, εκεί είναι η οικογένεια μου και εκεί θα γυρίζω πάντα. Και παρατηρώ πως όσο μεγαλώνω τόσο περισσότερο έχω την ανάγκη να πηγαίνω όλο και πιο συχνά», είχε πει σε συνέντευξή της στο στο all4fun.gr, το 2023.

Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στη σχολή της Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Αθήνα, όμως γρήγορα κατάλαβε πως η υποκριτική ήταν αυτό που τη γεμίζει

«Το ενδιαφέρον μου για την υποκριτική ξεκίνησε στα 16 μου, όταν παρακολούθησα την πρώτη μου θεατρική παράσταση στην Αρτα. Μετά τις πανελλήνιες, αποφάσισα να ξεκινήσω τις σπουδές μου στη Δραματική σχολή», είχε εξομολογηθεί στην ίδια συνέντευξη.

Υποκριτική για μένα είναι ένας τρόπος έκφρασης, είναι ένας χώρος που μπορείς να βρεις και ταυτόχρονα να χάσεις τον εαυτό σου

Της αρέσει το γράψιμο. «Αν μπορούσα πάντα να κάνω κάτι είναι να συνδυάζω κείμενα. Μου αρέσει πολύ να παίρνω εντελώς διαφορετικά θεατρικά και μη έργα και να δημιουργώ κάτι άλλο. Γενικά έχω μια τάση να θέλω να αλλάξω τα πράγματα», είχε εξηγήσει

Ανάμεσα σε αθλητισμό και χορό, διαλέγει τον αθλητισμό «γιατί όπως λένε και οι φίλοι μου στον χορό έχω δύο αριστερά πόδια»

Η Ελένη Σακκά έγινε ευρέως γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο της «hot κουνιάδας» στο Μπαμπά σ' αγαπώ. Όμως, δεν είναι αυτή η πρώτη της τηλεοπτική δουλειά.

τη σεζόν 2021- 2022 υποδύθηκε την Κάτια στη σειρά του ΟΡΕΝ «Η τελευταία ώρα»

τη σεζόν 2022- 2023 έπαιξε τον ρόλο της Πολυξένης Ναστούλη στη σειρά του Alpha « O παράδεισος των κυριών»

τη σεζόν 2024- 2025 συμμετείχε στη «Μάγισσα- Φλεγόμενη καρδιά» ως Σταυριάννα Λεφαντζή

τη φετινή σεζόν (2025- 2026) την είδαμε στον ρόλο της εγκύου φυλακισμένης στον «Άγιο Έρωτα»

και το 2026, στον ρόλο της Μαίρης στο «Μπαμπά σ' αγαπώ»

Ελένη Σακκά και Βασίλης Μηλιώνης στη σειρά Μπαμπά σ' αγαπώ

Το 2023, πρωταγωνίστησε στη θεατρική παράσταση «Το γάλα», έργο του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη και Ερμίνας Κυριαζή στο Θέατρο Σταθμός. Η παράσταση αυτή αποτέλεσε το θεατρικό της ντεμπούτο, όπου υποδύθηκε τον ρόλο της Νατάσας.

Επίσης, έχει πρωταγωνιστήσει σε τρία videoclip:

για το τραγούδι «Μετά τις 12» του Γιώργου Λιβάνη

για το τραγούδι Χορεύω του Μιχάλη Χατζηγιάννη