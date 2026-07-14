Oopps! Όταν συναντάς... τον συνάδελφό σου στο First Dates

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα και... αμήχανα ραντεβού της σεζόν παρακολούθησαν οι τηλεθεατές στο First Dates, όταν ο Χρήστος και η Τζωρτζίνα συνειδητοποίησαν πως δεν ήταν... καθόλου άγνωστοι μεταξύ τους!

Ο Χρήστος είχε δηλώσει πως δήλωσε συμμετοχή «για την εμπειρία και μια νέα γνωριμία», όμως η παραγωγή του επιφύλασσε μια μεγάλη έκπληξη. Μόλις αντίκρισε την Τζωρτζίνα, δεν έκρυψε την έκπληξή του, ενώ εκείνη τον υποδέχτηκε με χαμόγελο λέγοντας.

Δες ολόκληρο το επεισόδιο του First Dates

Η αποκάλυψη πως οι δυο τους συνεργάζονται άλλαξε αμέσως τη δυναμική του ραντεβού. Ο Χρήστος σχολίασε πως ίσως είχε έρθει η στιγμή να γνωριστούν καλύτερα εκτός εργασίας, λέγοντας: «Μήπως είναι καιρός να τα πούμε γενικότερα με την Τζωρτζίνα και άλλη φορά έξω, εκτός δουλειάς;»

Η Τζωρτζίνα δεν άφησε την ευκαιρία για πείραγμα να πάει χαμένη και του απάντησε με χιούμορ: «Έλα, είσαι και γλυκός και εκτός δουλειάς. Γιατί στη δουλειά δεν σε έχω δει γλυκούλη».

Παρά το αμήχανο ξεκίνημα, η Τζωρτζίνα εξήγησε πως αναζητά μια σοβαρή σχέση, δηλώνοντας: «Θέλω να γνωρίσω το άλλο μου μισό», με τον Χρήστο να σχολιάζει παιχνιδιάρικα: «Είμαι το άλλο σου μισό! Τόσο καιρό δηλαδή το έβλεπες;».

Η έκπληξη συνεχίστηκε, με τον Χρήστο να αναρωτιέται: «Ποιος θα το φανταζόταν ότι θα είμαι εγώ το ταίρι σου;», ενώ η Τζωρτζίνα απάντησε αυθόρμητα: «Είδες. Έλα ρε! Τέλειο!».

Όταν η κουβέντα έφτασε στο αν υπάρχει ερωτικό ενδιαφέρον, η Τζωρτζίνα ήταν ξεκάθαρη: «Είναι ο τύπος μου... σαν φίλος.» Μάλιστα συμπλήρωσε: «Τον αγαπώ.», ξεκαθαρίζοντας πως βλέπει τον Χρήστο με καθαρά φιλική ματιά.

Στο τέλος του ραντεβού, ο Χρήστος αναγνώρισε πως υπήρχαν αρκετές δυσκολίες για να εξελιχθεί η γνωριμία τους σε κάτι περισσότερο. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Γενικά είναι όλα λάθος. Δηλαδή και γνωριζόμαστε και γνωρίζω τον πρώην σου και δουλεύουμε μαζί».

Παρόλα αυτά, κράτησε μόνο τα θετικά από τη βραδιά, δηλώνοντας: «Σίγουρα πέρασα πάρα πολύ ωραία. Θα ξαναπήγαινα με την Τζωρτζίνα γιατί είναι ευδιάθετη... σαν φίλη».