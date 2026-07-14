Oopps! Όταν συναντάς... τον συνάδελφό σου στο First Dates

Χρήστος και Τζωρτζίνα γνωρίζονται!

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Ένα από τα πιο ιδιαίτερα και... αμήχανα ραντεβού της σεζόν παρακολούθησαν οι τηλεθεατές στο First Dates, όταν ο Χρήστος και η Τζωρτζίνα συνειδητοποίησαν πως δεν ήταν... καθόλου άγνωστοι μεταξύ τους!

Ο Χρήστος είχε δηλώσει πως δήλωσε συμμετοχή «για την εμπειρία και μια νέα γνωριμία», όμως η παραγωγή του επιφύλασσε μια μεγάλη έκπληξη. Μόλις αντίκρισε την Τζωρτζίνα, δεν έκρυψε την έκπληξή του, ενώ εκείνη τον υποδέχτηκε με χαμόγελο λέγοντας.

Δες ολόκληρο το επεισόδιο του First Dates

first dates

Η αποκάλυψη πως οι δυο τους συνεργάζονται άλλαξε αμέσως τη δυναμική του ραντεβού. Ο Χρήστος σχολίασε πως ίσως είχε έρθει η στιγμή να γνωριστούν καλύτερα εκτός εργασίας, λέγοντας: «Μήπως είναι καιρός να τα πούμε γενικότερα με την Τζωρτζίνα και άλλη φορά έξω, εκτός δουλειάς;»

Η Τζωρτζίνα δεν άφησε την ευκαιρία για πείραγμα να πάει χαμένη και του απάντησε με χιούμορ: «Έλα, είσαι και γλυκός και εκτός δουλειάς. Γιατί στη δουλειά δεν σε έχω δει γλυκούλη».

Παρά το αμήχανο ξεκίνημα, η Τζωρτζίνα εξήγησε πως αναζητά μια σοβαρή σχέση, δηλώνοντας: «Θέλω να γνωρίσω το άλλο μου μισό», με τον Χρήστο να σχολιάζει παιχνιδιάρικα: «Είμαι το άλλο σου μισό! Τόσο καιρό δηλαδή το έβλεπες;».

Η έκπληξη συνεχίστηκε, με τον Χρήστο να αναρωτιέται: «Ποιος θα το φανταζόταν ότι θα είμαι εγώ το ταίρι σου;», ενώ η Τζωρτζίνα απάντησε αυθόρμητα: «Είδες. Έλα ρε! Τέλειο!».

FIRST DATES

Όταν η κουβέντα έφτασε στο αν υπάρχει ερωτικό ενδιαφέρον, η Τζωρτζίνα ήταν ξεκάθαρη: «Είναι ο τύπος μου... σαν φίλος.» Μάλιστα συμπλήρωσε: «Τον αγαπώ.», ξεκαθαρίζοντας πως βλέπει τον Χρήστο με καθαρά φιλική ματιά.

Στο τέλος του ραντεβού, ο Χρήστος αναγνώρισε πως υπήρχαν αρκετές δυσκολίες για να εξελιχθεί η γνωριμία τους σε κάτι περισσότερο. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Γενικά είναι όλα λάθος. Δηλαδή και γνωριζόμαστε και γνωρίζω τον πρώην σου και δουλεύουμε μαζί».

Παρόλα αυτά, κράτησε μόνο τα θετικά από τη βραδιά, δηλώνοντας: «Σίγουρα πέρασα πάρα πολύ ωραία. Θα ξαναπήγαινα με την Τζωρτζίνα γιατί είναι ευδιάθετη... σαν φίλη».

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