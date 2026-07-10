Το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, το «Live News» του Mega με τον Νίκο Ευαγγελάτο «έριξε» αυλαία.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές, ανανεώνοντας το ραντεβού μαζί τους για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά στις 24 Αυγούστου, καθώς η ενημερωτική εκπομπή ολοκληρώθηκε για το καλοκαίρι.

«Φίλες και φίλοι, έφτασε η ώρα να σας πούμε το καλό καλοκαίρι. Όπως μου έλεγε ο πολύτιμος σκηνοθέτης μας, όλα αυτά τα επτά χρόνια που είμαστε στο Mega, πρέπει να έχουμε κάνει κάτι παραπάνω από 1500 εκπομπές και παραπάνω από τρεις χιλιάδες ώρες στο αέρα. Πρώτα ο Θεός, θα είναι και η επόμενη και μακάρι να είναι και πολλές άλλες γιατί είναι ένα εκπληκτικό περιβάλλον αυτό εδώ, πολύ μεγάλη η δική σας εμπιστοσύνη και πολύ μεγάλη η τιμή να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να μπορούμε να νιώθουμε ότι είναι αποδεκτή.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους, θα είμαστε εδώ νωρίς. Θα ανοίξουμε 24 Αυγούστου τη σεζόν. Περιμένουμε εξελίξεις σε κάθε επίπεδο. Δευτέρα 24, Αυγούστου θα είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε την όγδοη σεζόν του Live News εδώ στο Mega», είπε ο Νίκος Ευαγγελάτος.