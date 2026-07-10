Kia EV2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα

Η Kia παρουσίασε το EV2, στην Ελλάδα στους δημοσιογράφους ειδικού τύπου ένα νέο ηλεκτρικό SUV το EV2 το οποίο συνδυάζει τολμηρό σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και καθημερινή πρακτικότητα, προσφέροντας ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η Kia στο πιο compact ηλεκτρικό μοντέλο της μέχρι σήμερα.Το EV2 ενσωματώνει τη σχεδιαστική φιλοσοφία της Kia «Opposites United», με έντονα στοιχεία όπως οι όρθιες γραμμές εμπνευσμένες από τα μεγαλύτερα EV της μάρκας, που τονίζουν τον δυναμικό χαρακτήρα και την SUV παρουσία του.

Εσωτερικό σχεδιασμένο για μέγιστη πρακτικότητα

Στο εσωτερικό, το EV2 προσφέρει μια ανοιχτή και ήρεμη καμπίνα, εμπνευσμένη από την ιδέα του «Picnic Box», συνδυάζοντας λογική και συναίσθημα μέσω υφασμάτινων υλικών και διαισθητικού σχεδιασμού. Το περιμετρικό ταμπλό αγκαλιάζει τους επιβάτες, ενισχύοντας την άνεση και την αίσθηση ευρυχωρίας.Το EV2 διαθέτει το πιο πρόσφατο σύστημα infotainment ccNC της Kia με τριπλή οθόνη: πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, οθόνη κλιματισμού 5,3 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 12,3 ιντσών.

Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός και τα οικολογικά υλικά ενισχύουν τη σύγχρονη αίσθηση του εσωτερικού.Ως το πιο compact EV της Kia μέχρι σήμερα, το EV2 εισάγει και το νέο σύστημα infotainment ccNC Lite, το οποίο διατηρεί την ίδια διάταξη οθονών και βασικές λειτουργίες με το ccNC, αλλά σε χαμηλότερο κόστος. Και τα δύο συστήματα υποστηρίζουν ενημερώσεις OTA (over-the-air) και Kia Upgrades.Η ψηφιακή άνεση ενισχύεται μέσω πλήρους ενσωμάτωσης της εφαρμογής Kia App, Digital Key με NFC, Bluetooth και Ultra-Wideband, ενημερώσεων OTA και Features on Demand. Ένα προαιρετικό ηχοσύστημα Harman/Kardon οκτώ ηχείων αναβαθμίζει περαιτέρω την εμπειρία στο εσωτερικό.

Ένα νέο σύστημα συρόμενων και ανακλινόμενων πίσω καθισμάτων μεγιστοποιεί την καθημερινή πρακτικότητα. Ο χώρος για τα πόδια πίσω αυξάνεται από 885 χιλιοστά έως κορυφαία στην κατηγορία 958 χιλιοστά. Με τα καθίσματα πλήρως μετακινημένα εμπρός, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 403 λίτρα, ενώ συμπληρώνεται από κορυφαίο frunk 15 λίτρων. Το μεταξόνιο των 2.565 χιλιοστών επιτρέπει διαφορετικές διαμορφώσεις καθισμάτων.

Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν είτε πενταθέσια διάταξη είτε τετραθέσια με ανεξάρτητα συρόμενα και ανακλινόμενα πίσω καθίσματα, καθιστώντας το EV2 αρκετά ευέλικτο ώστε να λειτουργεί ως το βασικό αυτοκίνητο της οικογένειας. Για τις αποσκευές υπάρχουν διαθέσιμα 403 λίτρα, Το frunk στο εμπρός μέρος δίνει επιπλέον15 λίτρα χωρητικότητας.



Το νέο Kia EV2 διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας και ισάριθμες ιπποδυνάμεις. Η μπαταρία τυπικής αυτονομίας (standard-range) 42,2 kWh συνδυάζεται με ένα ηλεκτρικό κινητήρα 147 ίππων με ηλεκτρική αυτονομία 317 χλμ..Οι εκδόσεις μεγάλης αυτονομίας (long-range) εξοπλίζονται με μπαταρία 61,0 kWh και ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 135 ίππων. Οι εκδόσειςlong-range με μία φόρτιση καλύπτουν έως 453 χλμ. Η έκδοση Standard Range ολοκληρώνει την επιτάχυνση 0-100 χλμ/ ώρα σε 8,7 δευτερόλεπτα, ενώ η Long Range σε 9,5 δευτερόλεπτα. Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν αρχιτεκτονική 400V και υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση DC. Η στάνταρ έκδοση ολοκληρώνει τη φόρτιση σε 29 λεπτά, ενώ η έκδοση μεγάλης αυτονομίας σε περίπου 30 λεπτά, εξασφαλίζοντας άνετη και γρήγορη φόρτιση.



Για πρώτη φορά σε μοντέλο της Kia κατά το λανσάρισμα, το EV2 υποστηρίζει φόρτιση AC τόσο 11 kW όσο και 22 kW, αντανακλώντας τη διάδοση της υποδομής AC στην Ευρώπη και προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία.Το EV2 προσφέρει μια πλήρως συνδεδεμένη εμπειρία ηλεκτρικής μετακίνησης μέσω ενσωματωμένου EV Route Planner σε συνεργασία με το Kia Charge, λειτουργία Plug & Charge χωρίς κάρτες ή εφαρμογές και αμφίδρομη φόρτιση μέσω V2L και V2G, επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών ή την επιστροφή ενέργειας στο δίκτυο.

Τεχνολογία ανώτερης κατηγορίας



Στάνταρ ή προαιρετικά συστήματα περιλαμβάνουν Highway Driving Assist 2, Front Collision Avoidance Assist 2.0, Smart Cruise Control 2, Blind-spot View Monitor, Surround View Monitor και τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες υποβοήθησης στάθμευσης. Το Remote Smart Parking Assist Entry επιτρέπει τον χειρισμό του οχήματος από έξω μέσω του έξυπνου κλειδιού – χαρακτηριστικό μοναδικό στην κατηγορία.





Παραγόμενο στο εργοστάσιο της Kia στη Žilina της Σλοβακίας, το EV2 επωφελείται από μικρότερες μεταφορικές αποστάσεις, υποστηρίζει την ευρωπαϊκή απασχόληση και υπογραμμίζει την επένδυση της Kia σε υπεύθυνες λύσεις μετακίνησης προσανατολισμένες στην αγορά.

Το EV2 είναι το δεύτερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που παράγεται στο εργοστάσιο της Kia στη Žilina, μετά το EV4. Οι τιμές ξεκινούν από τα 24.490 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης των 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», αλλά και της προωθητικής ενέργειας της εισαγωγικής εταιρείας, των 4.000 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα



Έκδοση / Μπαταρία / Τιμή / Τιμή με Kia EV Bonus / Τιμή με Kia EV Bonus και επιδότηση ΚΗ3

EV2 Light (4-Seater) / 42,2 kWh / 31.490€ / 27.490€ / 24.490€

EV2 Air (5-Seater) / 42,2 kWh / 33.490€ / 29.490€ / 26.490€

EV2 Earth (5-Seater) / 42,2 kWh / 34.990€ / 30.990€ / 27.990€

EV2 Air (5-Seater) / 61,0 kWh / 35.990€ / 31.990€ / 28.990€

EV2 Earth (5-Seater) / 61,0 kWh / 37.490€ / 33.490€ / 30.490€

EV2 GT-Line (5-Seater) / 61,0 kWh / 38.990€ / 34.990€ / 31.990€