Kia EV2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.07.26 , 20:11 Marfin: Ο ρόλος των τριών στην επίθεση - Τα προφίλ τους
10.07.26 , 20:01 Καίτη Φίνου: «Άρχισα να στενοχωριέμαι που χαλάμε τόσο»
10.07.26 , 19:42 Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ
10.07.26 , 19:35 Νίκος Ευαγγελάτος: Αυλαία για το Live News - «Θα είμαστε εδώ νωρίς»
10.07.26 , 19:25 Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής
10.07.26 , 19:16 Ιορδανίδης: Αποκάλυψε ποια είναι η σχέση του σήμερα με τον Πέτρο Φιλιππίδη
10.07.26 , 19:05 Kia EV2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα
10.07.26 , 19:01 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση έως 22/7 εξετάζει η ΑΑΔΕ
10.07.26 , 18:49 Χατζηνικολάου- Τσολακάκη: Bόλτα στην Κηφισιά πιασμένοι χέρι- χέρι
10.07.26 , 18:21 Ντορέττα Παπαδημητρίου – Κώστας Πηλαδάκης: Ξανά μαζί για χάρη του γιου τους
10.07.26 , 18:03 Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Χαλαρώνουν στο τζακούζι του σπιτιού τους
10.07.26 , 17:57 Νέο επεισόδιο στον πόλεμο Τσίπρα – Γεωργιάδη
10.07.26 , 17:53 Δέσποινα Καμπούρη: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές με τις κόρες της
10.07.26 , 17:28 Επιδότηση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ μέχρι τέλη Αυγούστου
10.07.26 , 17:26 Peugeot: Κάθε καλάθι, ένα βήμα πιο κοντά στην ελπίδα
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Βαλέρια Λάτσιου: Αυτό είναι το κορυφαίο πανεπιστήμιο στο οποίο θα φοιτήσει
Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: «Κοντά του έμαθα να φοβάμαι λιγότερο»
Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα
O Γιώργος Λιάγκας σε γλέντι στην Πάρο - Η συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη
Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με την κόρη της στο πλοίο για Πάρο
Στο νοσοκομείο η Άβα Γαλανοπούλου – Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Kia EV2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Kia παρουσίασε το EV2, στην Ελλάδα στους δημοσιογράφους ειδικού τύπου  ένα νέο ηλεκτρικό SUV το EV2 το οποίο συνδυάζει τολμηρό σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και καθημερινή πρακτικότητα, προσφέροντας ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η Kia στο πιο compact ηλεκτρικό μοντέλο της μέχρι σήμερα.Το EV2 ενσωματώνει τη σχεδιαστική φιλοσοφία της Kia «Opposites United», με έντονα στοιχεία όπως οι όρθιες γραμμές εμπνευσμένες από τα μεγαλύτερα EV της μάρκας, που τονίζουν τον δυναμικό χαρακτήρα και την SUV παρουσία του. 

Kia EV2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα

Εσωτερικό σχεδιασμένο για μέγιστη πρακτικότητα
Στο εσωτερικό, το EV2 προσφέρει μια ανοιχτή και ήρεμη καμπίνα, εμπνευσμένη από την ιδέα του «Picnic Box», συνδυάζοντας λογική και συναίσθημα μέσω υφασμάτινων υλικών και διαισθητικού σχεδιασμού. Το περιμετρικό ταμπλό αγκαλιάζει τους επιβάτες, ενισχύοντας την άνεση και την αίσθηση ευρυχωρίας.Το EV2 διαθέτει το πιο πρόσφατο σύστημα infotainment ccNC της Kia με τριπλή οθόνη: πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, οθόνη κλιματισμού 5,3 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 12,3 ιντσών.

Kia EV2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα

Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός και τα οικολογικά υλικά ενισχύουν τη σύγχρονη αίσθηση του εσωτερικού.Ως το πιο compact EV της Kia μέχρι σήμερα, το EV2 εισάγει και το νέο σύστημα infotainment ccNC Lite, το οποίο διατηρεί την ίδια διάταξη οθονών και βασικές λειτουργίες με το ccNC, αλλά σε χαμηλότερο κόστος. Και τα δύο συστήματα υποστηρίζουν ενημερώσεις OTA (over-the-air) και Kia Upgrades.Η ψηφιακή άνεση ενισχύεται μέσω πλήρους ενσωμάτωσης της εφαρμογής Kia App, Digital Key με NFC, Bluetooth και Ultra-Wideband, ενημερώσεων OTA και Features on Demand. Ένα προαιρετικό ηχοσύστημα Harman/Kardon οκτώ ηχείων αναβαθμίζει περαιτέρω την εμπειρία στο εσωτερικό.

Kia EV2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα

Ένα νέο σύστημα συρόμενων και ανακλινόμενων πίσω καθισμάτων μεγιστοποιεί την καθημερινή πρακτικότητα. Ο χώρος για τα πόδια πίσω αυξάνεται από 885 χιλιοστά έως κορυφαία στην κατηγορία 958 χιλιοστά. Με τα καθίσματα πλήρως μετακινημένα εμπρός, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 403 λίτρα, ενώ συμπληρώνεται από κορυφαίο frunk 15 λίτρων. Το μεταξόνιο των 2.565 χιλιοστών επιτρέπει διαφορετικές διαμορφώσεις καθισμάτων.

Kia EV2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα

Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν είτε πενταθέσια διάταξη είτε τετραθέσια με ανεξάρτητα συρόμενα και ανακλινόμενα πίσω καθίσματα, καθιστώντας το EV2 αρκετά ευέλικτο ώστε να λειτουργεί ως το βασικό αυτοκίνητο της οικογένειας. Για τις αποσκευές υπάρχουν διαθέσιμα  403 λίτρα, Το frunk στο εμπρός μέρος δίνει επιπλέον15 λίτρα χωρητικότητας.

Kia EV2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα
Το νέο Kia EV2 διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας και ισάριθμες ιπποδυνάμεις. Η μπαταρία τυπικής αυτονομίας (standard-range) 42,2 kWh συνδυάζεται με ένα ηλεκτρικό κινητήρα 147 ίππων  με ηλεκτρική αυτονομία 317 χλμ..Οι εκδόσεις μεγάλης αυτονομίας (long-range) εξοπλίζονται  με μπαταρία 61,0 kWh και  ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 135 ίππων. Οι εκδόσειςlong-range  με μία φόρτιση καλύπτουν έως 453 χλμ. Η έκδοση Standard Range ολοκληρώνει την επιτάχυνση 0-100 χλμ/ ώρα  σε 8,7 δευτερόλεπτα, ενώ η Long Range  σε 9,5 δευτερόλεπτα. Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν αρχιτεκτονική 400V και υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση DC. Η στάνταρ έκδοση ολοκληρώνει τη φόρτιση σε 29 λεπτά, ενώ η έκδοση μεγάλης αυτονομίας σε περίπου 30 λεπτά, εξασφαλίζοντας άνετη και γρήγορη φόρτιση.

Kia EV2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα
Για πρώτη φορά σε μοντέλο της Kia κατά το λανσάρισμα, το EV2 υποστηρίζει φόρτιση AC τόσο 11 kW όσο και 22 kW, αντανακλώντας τη διάδοση της υποδομής AC στην Ευρώπη και προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία.Το EV2 προσφέρει μια πλήρως συνδεδεμένη εμπειρία ηλεκτρικής μετακίνησης μέσω ενσωματωμένου EV Route Planner σε συνεργασία με το Kia Charge, λειτουργία Plug & Charge χωρίς κάρτες ή εφαρμογές και αμφίδρομη φόρτιση μέσω V2L και V2G, επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών ή την επιστροφή ενέργειας στο δίκτυο.
Τεχνολογία ανώτερης κατηγορίας 
Kia EV2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα
Στάνταρ ή προαιρετικά συστήματα περιλαμβάνουν Highway Driving Assist 2, Front Collision Avoidance Assist 2.0, Smart Cruise Control 2, Blind-spot View Monitor, Surround View Monitor και τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες υποβοήθησης στάθμευσης. Το Remote Smart Parking Assist Entry επιτρέπει τον χειρισμό του οχήματος από έξω μέσω του έξυπνου κλειδιού – χαρακτηριστικό μοναδικό στην κατηγορία.

Kia EV2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα

Παραγόμενο στο εργοστάσιο της Kia στη Žilina της Σλοβακίας, το EV2 επωφελείται από μικρότερες μεταφορικές αποστάσεις, υποστηρίζει την ευρωπαϊκή απασχόληση και υπογραμμίζει την επένδυση της Kia σε υπεύθυνες λύσεις μετακίνησης προσανατολισμένες στην αγορά.
Το EV2 είναι το δεύτερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που παράγεται στο εργοστάσιο της Kia στη Žilina, μετά το EV4. Οι τιμές ξεκινούν από τα 24.490 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης των 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», αλλά και της προωθητικής ενέργειας της εισαγωγικής εταιρείας, των 4.000 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα 

Έκδοση  /  Μπαταρία  /  Τιμή   / Τιμή με Kia EV Bonus  /  Τιμή με Kia EV Bonus και επιδότηση ΚΗ3
EV2 Light (4-Seater)  /  42,2 kWh  /  31.490€ /   27.490€  /  24.490€
EV2 Air (5-Seater)  /  42,2 kWh   / 33.490€ /   29.490€  /  26.490€
EV2 Earth (5-Seater)  /  42,2 kWh  /  34.990€  /  30.990€  /  27.990€
EV2 Air (5-Seater) /   61,0 kWh /   35.990€  /  31.990€  /  28.990€
EV2 Earth (5-Seater)  /  61,0 kWh /   37.490€  /  33.490€  /  30.490€
EV2 GT-Line (5-Seater) /   61,0 kWh  /  38.990€  /  34.990€ /   31.990€

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
KIA
 |
KIA EV2
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΙΜΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Peugeot: Κάθε καλάθι, ένα βήμα πιο κοντά στην ελπίδα
Αυτοκινητο
Peugeot: Κάθε καλάθι, ένα βήμα πιο κοντά στην ελπίδα
BMW iX3: Παράσημο πέντε αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας
Αυτοκινητο
BMW iX3: Παράσημο πέντε αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας
Η Mercedes παίζει...τένις
Αυτοκινητο
Η Mercedes παίζει...τένις
Kia PV5: Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές
Αυτοκινητο
Kia PV5: Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές
Opel: Το νέο πρόγραμμα ανταλλαγής Trade-Up
Αυτοκινητο
Opel: Όσο πιο παλιό…τόσο πιο καλό
TOYOTA: Εκπαιδευτική πρωτοβουλία στο Ράλλυ Ακρόπολις
Αυτοκινητο
TOYOTA: Εκπαιδευτική πρωτοβουλία στο Ράλλυ Ακρόπολις
DS N°7: Ταξιδέψτε πρώτη θέση
Αυτοκινητο
DS N°7: Ταξιδέψτε πρώτη θέση
MG: Αποκαλύπτει δυο νέα πρωτότυπα στο Goodwood Festival of Speed 2026
Αυτοκινητο
MG: Αποκαλύπτει δυο νέα πρωτότυπα στο Goodwood Festival of Speed 2026
Ford Racing: Ανακοίνωσε το πλήρες line-up των οδηγών της
Αυτοκινητο
Ford Racing: Ανακοίνωσε το πλήρες line-up των οδηγών της
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top